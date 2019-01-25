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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Зерно устало ехать — Автовладельцы требуют поднять тарифы на перевозку — На российском зерновом рынке назревает новый крупный конфликт. Ряд автовладельцев юга России, недовольных тарифами на перевозки, объявили забастовки и препятствуют работе коллег. Они уже саботируют отгрузки около 4% месячных поставок зерна, с проблемами столкнулись несколько крупных экспортеров. Ситуация, которая грозит простоем судов и срывом контрактов, могла быть вызвана усилением контроля за грузовиками, работающими с перегрузом.

— Долг позвал в "Энергию" — В корпорацию вернулся Николай Севастьянов — В четверг в ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" произошли кадровые перестановки. Вместо Сергея Романова, занимавшего этот пост с августа 2018 года, и. о. генерального директора РКК был назначен и. о. директора Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Николай Севастьянов.

— Господдержку промышленности зальют в банки — Экспорт будут наращивать льготными кредитами — Как выяснил "Ъ", на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака опять изменили параметры реформы господдержки промышленного экспорта. Ранее правительство уже отказалось от прямой бюджетной субсидии экспортерам, предложив направить все средства — 338 млрд руб. до 2024 года — на льготные займы через Фонд развития промышленности (ФРП). Но теперь эти деньги собираются выдать банкам для субсидирования ставок по льготным кредитам.

— Рунет придержится протокола — Сайты госорганов и компаний подготовили к DNS Flag Day — Крупные российские компании и госучреждения подготовились к намеченному на 1 февраля отключению устаревшего стандарта протокола DNS, которое, как предупреждали в Институте развития интернета (ИРИ), могло привести к массовым проблемам с доступом к сайтам. В "красном списке" остались лишь ресурсы отдельных региональных правительств. Паника по поводу DNS Flag Day оказалась преувеличенна, а проблемы в худшем случае могут привести к замедлению работы сайтов, констатируют в Координационном центре национального домена сети интернет (КЦ).

— Метры просят субсидий — Минстрой предложит Минфину подогреть ипотечный рынок госсредствами — Ведомства готовятся к обсуждению механизмов поддержки ипотечного кредитования в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" — опасаясь, что после роста ставок ЦБ спрос на ипотеку может упасть, Минстрой и регионы предлагают ее субсидировать. Параметры предложений будут обсуждаться на сегодняшнем совещании в Минфине.

— Жилищному полису дали цену — Минфин и страховщики готовятся к запуску закона о защите граждан от ЧС — За полгода до вступления в силу закона о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций (ЧС) Минфин и страховые компании определились со средней месячной платой по такому полису (150 руб.), объявили о намерении повысить лимит выплаты с 500 тыс. до 1 млн руб. и готовят правила этого вида страхования, которые должны свести к минимуму риск отказов от выдачи компенсаций. Кроме того, Минфин настаивает на том, что выплаты должны быть положены пострадавшим (если их будет более 50), даже если в регионе режим чрезвычайной ситуации не объявлялся.

— Парижскому соглашению РСПП не мешает — Его ратификация может ускориться — Как стало известно "Ъ", РФ может ускорить процесс ратификации Парижского климатического соглашения (ПС). Советник президента по климату Руслан Эдельгериев поручил экспертной рабочей группе финализировать обзор рисков и преимуществ процесса в феврале, чтобы в марте доклад о целесообразности ратификации мог лечь на стол президенту. Одновременно с этим один из основных ее противников — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) — уведомил министерства о том, что больше не возражает против ратификации. РФ может стать стороной ПС до конца года.

— Улетели и не обещали вернуться — Мониторинг миграции — За первые три квартала 2018 года миграционный прирост населения РФ снизился к тому же периоду прошлого года на 66,3 тыс. человек, или 42,5%, из-за небольшого уменьшения числа прибывших в Россию международных мигрантов и существенного, на 22%, роста числа выбывших. Даже если процесс прекратится, миграционный прирост в 2018 году лишь немного превысит 120 тыс. человек — минимум с середины 2000-х годов, отмечает "Мониторинг экономической ситуации в РФ" РАНХиГС за декабрь 2018 года.

— Госдума одобрила неопределенные наказания — Законопроекты о фейковых новостях и неуважении к власти прошли первое чтение — Госдума большинством голосов одобрила в четверг, 24 января, в первом чтении законопроекты, которые устанавливают ответственность за распространение фейковых новостей в СМИ и выражение "в неприличной форме" неуважения к органам государственной власти и обществу в интернете. Против всей фракцией голосовали только коммунисты, но для всех депутатов остались "юридически неопределенными" предложенные нормы. Уточнить правовой смысл новых провинностей палата решила ко второму чтению, которое состоится не раньше чем через месяц.

— Выборы 2021 года подтянут цифрой — Элла Памфилова хочет привести на участки всех, кого можно — Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщила о намерении к 2021 году создать около 5 тыс. "цифровых участков". На них можно будет голосовать за кандидата без привязки к месту прописки как на думских, так и на региональных выборах. Элла Памфилова сказала "Ъ", что в закрытой части встречи поднимался ряд других вопросов, в том числе о муниципальном фильтре на губернаторских выборах.

— ЕСПЧ оценил перспективу выхода РФ из Совета Европы — Страсбургский суд признал Россию рекордсменом по нарушениям прав человека — Россия лидировала в 2018 году в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по числу жалоб граждан и проигранных властями дел, а также по числу нарушений права на жизнь и запрета пыток. Рекордными остаются случаи отсутствия эффективного расследования подобных фактов и нарушения права на справедливое судебное разбирательство. В годовом отчете ЕСПЧ впервые говорится о возможном выходе РФ из Совета Европы, что в Страсбурге считают "большой бедой" для россиян. По мнению экспертов это означает, что в ЕСПЧ расценивают перспективу выхода РФ "как реалистичную". В Минюсте отчет ЕСПЧ обещают "детально изучить".

— Созыв не прошел без куратора — Назначен замглавы УВП, отвечающий за парламент — Глава администрации президента (АП) Антон Вайно подписал распоряжение о назначении Дениса Степанюка заместителем главы управления президента по внутренней политике (УВП), курирующим Федеральное собрание. До этого господин Степанюк занимал должность референта управления. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев считает, что после этого назначения "взаимодействие АП и парламента будет более конструктивным".

— "Мертвые души" вселились в новое дело — Бывший замминистра энергетики подозревается в хищении 9 млн руб. — В Москве сотрудниками столичной полиции и ФСБ задержан бывший замминистра энергетики России Вячеслав Кравченко. Чиновник, в течение пяти лет курировавший вопросы электроэнергетики, подозревается в организации мошеннического хищения 9 млн руб.

— Сертификаты Сбербанка будут ждать приговора под арестом — Бывшей жене фигуранта дела о взятке главе Марий Эл не удалось вернуть ценные бумаги на полмиллиарда — Несмотря на то что расследование в отношении бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взятки в размере 235 млн руб., уже завершено, в самом разгаре разбирательства вокруг арестованного в рамках уголовного дела имущества. Как стало известно "Ъ", экс-супруга бывшего хозяина птицеводческой фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша, которого следствие считает взяткодателем, требует вернуть ей арестованные сертификаты Сбербанка на 500 млн руб., утверждая, что получила их в качестве компенсации при разводе.

— Пациентов вернули в поликлиники — Препараты от ВИЧ в Петербурге снова можно получить по месту жительства — После публикации "Ъ" власти Санкт-Петербурга приняли решение возобновить выдачу препаратов пациентам с ВИЧ по месту жительства, в отделениях хронических вирусных инфекций (ОХВИ) при районных поликлиниках, уже с сегодняшнего дня. Такая практика существовала в городе с 2007 года, однако региональная контрольно-счетная палата (КСП) после проверки в декабре 2018 года посчитала, что эта схема не имеет правовых оснований.

— Арестованных делают военнопленными — ПАСЕ приняла резолюцию о деэскалации конфликта в Азовском море — Захваченным в Керченском проливе украинским морякам нужно оказывать помощь в соответствии с Женевскими конвенциями, в том числе Конвенцией об обращении с военнопленными. Об этом говорится в резолюции, которую в четверг приняла Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ).

— Палата разобщения — Британские парламентарии спорят о путях выхода из ЕС — Европарламент вчера призвал власти Великобритании в ближайшие дни прояснить позицию относительно выхода королевства из состава ЕС. Однако в Лондоне план дальнейших действий еще только предстоит согласовать.

— Цена вопроса — Рослин Фюллер — об ирландском тесте для "Брексита" — Пережив неделю потрясений, когда Палата общин отвергла план выхода страны из ЕС, с большим трудом избежавшая вотума недоверия британский премьер Тереза Мэй предпринимает новую попытку договориться с парламентом об условиях "Брексита". "План Б", который будет поставлен на голосование 29 января, снова привлек внимание к ключевому вопросу о границе между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из Евросоюза в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией, ставшему камнем преткновения в ходе предыдущих дебатов.

— Клиники отворачиваются от телемедицины — В этом виноваты законодательные барьеры — Вступивший год назад в силу закон о телемедицине не способствовал развитию отрасли, а, наоборот, привел к потере к ней интереса со стороны медучреждений. Это следует из опроса представителей более сотни клиник. Так, в 2018 году 72% клиник внедрили в своих учреждениях телемедицину, но только 67% готовы продолжить развивать ее в 2019 году. Это может быть связано с рядом до сих пор не решенных Минздравом регуляторных вопросов.

— Рост без активов — Логистические компании ждут быстрого развития рынка — Подготовлен первый в истории рынка рейтинг логистических компаний в сегменте "без активов". Итоги компаний по 2018 году еще не подведены, но основные игроки говорят, что тенденция быстрого роста, составившего в 2017 году 21,5%, сохранилась на всех ключевых направлениях.

— АТБ в мешке — Заявку на его покупку подал только Совкомбанк — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство Совкомбанка о приобретении акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Других заявок ведомство не получало. Теоретически, с аналогичным заявлением в ФАС может в скором времени обратиться и Московский кредитный банк (МКБ).

— Газ Минюсту не указ — Андрей Райский о незавидной судьбе отраслевых третейских судов — Шоу должно продолжаться. Особенно в реформе третейских судов в России. Вот и Минюст под конец 2018 года вновь провел заседание совета по совершенствованию третейского разбирательства, где рассматривались "новые" (некоторые подавали документы в пятый раз) НКО, желающие учредить постоянно действующие арбитражные учреждения (ПДАУ). По традиции ни о кандидатах, ни об итогах рассмотрения не сообщалось. Но "Ъ" удалось выяснить детали.

— Лобби не сошлись в консолидации — Пенсионные СРО дискутируют об объединении — Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) выступила с инициативой объединения со своим конкурентом — Национальной ассоциацией НПФ (НАПФ). К объединению саморегулируемые организации подталкивает сама логика развития пенсионного рынка, на котором продолжается консолидация и стираются прежние разногласия, утверждают эксперты. Однако в этом им мешает личностный фактор.

— ЦБ не испугал рубль — Покупка долларов не препятствует укреплению российской валюты — С начала года российская валюта демонстрирует уверенное укрепление. В среду курс доллара впервые в этом году опустился ниже 66 руб./$, а курс евро — ниже 75 руб./€. Сезонный рост предложения валюты со стороны российских экспортеров, особенно на фоне восстановления цен на нефть, нивелирует негативное влияние покупки валюты Банком России. Такое положение может сохраниться на весь первый квартал, а курс доллара может уйти ниже 65 руб./$.

— Откат на финише года — ПФР притормозил рост рынка доверительного управления — Последний квартал 2018 года оказался худшим для рынка доверительного управления за последние восемь лет. Его объем снизился из-за усилившегося оттока средств розничных клиентов, а также прекращения сотрудничества ПФР с рядом управляющих компаний. Однако уже по итогам первого квартала отрасль, по оценке ее участников, вновь вырастет благодаря переводу пенсионных накоплений граждан. В дальнейшем ее состояние будет зависеть исключительно от розничного сегмента.

— Привлекательные ставки — Сегмент открывает новые ниши — Второй год подряд рынок факторинга демонстрирует рост портфеля на 40% — по итогам 2018 года он достиг 580 млрд руб. Участники рынка отмечают резкое увеличение объемов экспортного факторинга, а также успешное освоение новых сегментов рынка. В наступившем году, по прогнозам экспертов, темпы роста замедлятся, но останутся двузначными.

— Судостроение не для малых — Госзакупки судов оставят крупным верфям — Минтранс считает, что требование о доступе малого и среднего бизнеса к судостроительному госзаказу не всегда исполнимо. Чиновники предлагают понизить порог размера закупок, 15% которых госкомпании и госструктуры не обязаны отдавать субъектам МСП, с 400 млн руб. до 200 млн руб., связывая это с высокой монополизацией и технологической сложностью отрасли. В список не попали речные суда, а также танкеры, сухогрузы, катера, яхты и пассажирские морские суда. Источники "Ъ" полагают, что мера в первую очередь облегчит закупки входящему в Минтранс Росморречфлоту.

— "Турецкий поток" в Сербии наполнили деньгами — "Газпром" заложил на проект 60 млрд рублей в 2019 году — "Газпром", на прошлой неделе официально объявивший о прокладке газопровода "Турецкий поток" через Сербию, уже заложил на проект в своей инвестпрограмме 2019 года почти 60 млрд руб. Общие затраты на расширение сербской газовой системы в ближайшие два года могут составить $1,4 млрд. В Сербии, пока не отягощенной энергетическим регулированием ЕС, "Газпром" сможет напрямую вкладывать деньги в строительство трубы и владеть ею.

— Equinor потрудится в Сибири — "Роснефть" продала ей долю в месторождении высоковязкой нефти — С задержкой на несколько лет "Роснефти" все же удалось продать долю в одном из своих крупных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Норвежская Equinor получила 33,3% в Северо-Комсомольском нефтегазоконденсатном месторождении. Эксперты оценивают сумму сделки в несколько сотен миллионов долларов. В последние годы "Роснефти" все реже удается привлекать инвесторов в свои проекты, в том числе из-за санкций.

— Рост без активов — Логистические компании ждут быстрого развития рынка — Подготовлен первый в истории рынка рейтинг логистических компаний в сегменте "без активов". Итоги компаний по 2018 году еще не подведены, но основные игроки говорят, что тенденция быстрого роста, составившего в 2017 году 21,5%, сохранилась на всех ключевых направлениях. Основные драйверы развития сегмента — рост онлайн-торговли, перевозок сборных грузов, логистического аутсорсинга и несырьевого экспорта. Географически рынок поддерживает в первую очередь азиатское направление.

— Регионы закусили и заплатили — В городах-миллионниках вырос рынок общепита — Развитие кафе и ресторанов ускорилось: темпы роста сектора общественного питания по итогам 2018 года удвоились за счет открытия демократичных заведений в регионах. Города-миллионники демонстрируют более высокие показатели роста, чем Москва и Санкт-Петербург, которые лидируют по разнообразию форматов, эта тенденция стало новой для российского рынка.

— Китайские инвесторы распознают российские лица — Huawei заинтересовалась компанией "Вокорд" — Китайская Huawei заинтересовалась приобретением российской IT-компании "Вокорд", разрабатывающей решения для распознавания изображений. Бизнес "Вокорда", по разным оценкам, может стоить от $2–3 млн до $20–30 млн. Huawei такая сделка помогла бы укрепиться на российском рынке, включая госсектор, считают эксперты.

— "Пронто Медиа" переклеивает объявления — Турецкие акционеры сменили руководство холдинга — Владелец российского "Пронто Медиа Холдинга" (ПМХ) турецкая Demiroren Group снова пересмотрит стратегию развития бизнеса под брендом "Из рук в руки". Новым гендиректором ПМХ стал Омюр Сюренкок, ранее развивавший в России турецкого ритейлера Mavi Jeans. Пока акционеры не решили, что делать с брендом, еще год назад планировавшимся к закрытию или продаже.

— Блокчейн-платформы готовят премьеру — MoviesChain и Cinezen покажут фильм о создателе биткойна — Блокчейн-платформы MoviesChain российского онлайн-кинотеатра tvzavr и Cinezen продюсера Сэма Клебанова выступят дистрибуторами фильма о создателе биткойна Сатоси Накамото. Картину будет снимать независимая британская студия Substantial Films. Ее финансирование планируется привлечь за счет выпуска собственной криптовалюты.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Власть в Венесуэле может рухнуть вслед за ее экономикой — Режим президента Николаса Мадуро уже обречен, считают эксперты — В Венесуэле разразился самый серьезный политический кризис за все годы правления президента Николаса Мадуро. Поздно вечером в среду по московскому времени председатель оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, пообещав бороться с "тиранией и узурпацией" Мадуро и провести свободные выборы. Этому предшествовали трехдневные протесты в Каракасе, поводом для которых стало объявление Верховного суда о начале уголовного расследования в отношении парламента.

— Законопроекты о наказании за фейкньюс и неуважение к власти ждет доработка — На сбор поправок ко второму чтению уйдет не меньше месяца — Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроекты, вводящие административную ответственность за распространение фейковых новостей и информации, выражающей в неприличной форме неуважение к госвласти. Второе чтение пройдет не ранее чем через месяц, заявил председатель Думы Вячеслав Володин.

— Партии перемен Дмитрия Гудкова для регистрации не хватило программы — Минюст объяснил, что мешает признать политика лидером переименованной "Гражданской инициативы" — В понедельник Замоскворецкий районный суд рассмотрит иск экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова к Минюсту. Он оспаривает отказ ведомства признать решение съезда партии "Гражданская инициатива" об избрании Гудкова председателем и переименовании ее в Партию перемен. Из отзыва ведомства на иск, с которым удалось ознакомиться "Ведомостям", следует: причиной отказа стало отсутствие в пакете поданных на регистрацию документов программы партии.

— Курс доллара упал ниже 66 руб., евро – ниже 75 руб. — Дорогая нефть и налоги поддержали российскую валюту — Рубль пока находится в лидерах роста среди валют развивающихся рынков, прибавив с начала января 4,8%, отмечают в обзоре аналитики Альфа-банка. Курс доллара к 18.40 четверга падал на 31 коп. до 65,76 руб. Евро к этому моменту терял 53 коп. до 74,72 руб. Всего за неполных два торговых дня доллар и евро подешевели примерно на 78 и 84 коп. соответственно.

— Компании нашли лазейку в законах, регулирующих IPO — Они смогут провести размещение без одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам — Шатдаун, или частичная приостановка работы правительства США, уже месяц мешает компаниям, желающим провести первичное публичное размещение акций (IPO). Тысячи сотрудников Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в декабре ушли в неоплачиваемый отпуск, без них ее работа парализована.

— Что известно о Хуане Гуайдо, провозгласившем себя президентом Венесуэлы — Новоиспеченный председатель парламента Венесуэлы, ссылаясь на конституцию, объявил Николаса Мадуро нелегитимным президентом, чтобы занять его место до новых выборов — Когда Хуан Гуайдо стал председателем Национальной ассамблеи, никто ничего не мог сказать о его рейтинге, жаловался венесуэльский социолог Луис Виченте Леон интернет-изданию La Patilla. Никому в голову не приходило включать такого малоизвестного политика в какие-либо опросы.

— Государство увеличит число проверок пивных компаний — Спиртсодержащие коктейли все чаще маскируются под пивные напитки — В 2019 г. Росалкогольрегулирование (РАР) будет активно проверять пивные компании – такой вывод можно сделать, проанализировав график проведения плановых проверок, размещенный на сайте службы. По подсчетам "Опоры России", проверкам подлежит свыше 120 компаний, основной вид деятельности которых связан с производством или торговлей пивом, либо же целью проверки указан контроль за производством или закупкой пива, сидра, медовухи и др.

— Российская нефть Urals стала дороже эталонной североморской — Этому способствовали шторма на Черном море и пробка в Босфоре — Российская нефть Urals, которая обычно торгуется с дисконтом к североморскому эталону, стала стоить дороже него, следует из данных ценового агентства Argus. Премия на российскую нефть была как в средиземноморском порту Аугусто (на условиях CIF – с учетом страхования, перевозки и стоимости сырья), так и в порту Роттердам, следует из данных агентства.

— Совет директоров Renault возглавил Жан-Доминик Сенар из Michelin — Гендиректором автопроизводителя назначен Тьерри Боллоре — В четверг внеочередной совет директоров Renault принял отставку Гона, о которой он заявил накануне утром. Совет поблагодарил Гона за его "путь в альянсе" Renault-Nissan-Mitsubishi, который позволил ему "стать одним из ведущих мировых производителей автомобилей". Гон был арестован в Японии 19 ноября 2018 г. по подозрению в финансовых нарушениях и находится в тюрьме в Токио.

— Как сервис бронирования "Томесто" дружит и воюет с ресторанами — Гостей в ресторанах все меньше, а конкуренция сервисов бронирования столов все жестче — 30-летний уроженец Омска Кирилл Шнуров не любит ходить в модные рестораны, предпочитая быстро перекусывать в недорогих кафе или заказывать еду домой. Но зарабатывает он именно на том, что помогает людям бронировать столики в популярных заведениях.

— Почему опасно копить деньги на накопительных счетах — Их условия зачастую только кажутся очень выгодными — Накопительный счет – нечто среднее между вкладом и счетом доходной банковской карты. Вкладчик свободно распоряжается средствами счета и ежемесячно получает на остаток доход, сопоставимый с доходом от депозита, однако не может в любой момент где угодно делать покупки со счета. Деньги на счете лучше защищены от карточных мошенников. Если клиент решил снять деньги с накопительного счета, то не потеряет начисленные проценты, говорит директор департамента продуктов и портфельного менеджмента "Тинькофф банка" Данил Анисимов.

— Счетная палата раскритиковала работу инвестфонда Минкомсвязи — За 10 лет фонд размером 1,5 млрд рублей профинансировал лишь одну компанию — Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий ("Росинфокоминвест") за 10 лет сделал лишь одну инвестицию, потратив на нее 75 млн руб., тогда как планировалось вложить 1,2 млрд руб. в 14 компаний, констатировала Счетная палата по итогам проверки фонда. По мнению аудитора, с задачей по развитию российской IT-отрасли фонд не справился. В 2015 г. недовольство работой фонда выражал и генпрокурор Юрий Чайка.

— Delivery Club договорился о доставке KFC — Сервис заказов тестирует доставку и с ее конкурентом – McDonald"s — Сервис Delivery Club запустил доставку из сети быстрого питания KFC, сообщили представители компаний "Ведомостям". KFC – крупнейшая сеть фастфуда по числу ресторанов в России, до сих пор она не работала с агрегаторами доставки еды из кафе и ресторанов.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Обычный переворот. Как это делается — США осуществляют в Венесуэле классический путч — Первое, что приходит в голову, когда читаешь о происходящем в Венесуэле — исторические параллели. Сорок пять лет назад в Чили, возглавляемой социалистом Сальвадором Альенде, произошел вооруженный захват власти. Ему предшествовала серия забастовок под антиправительственными лозунгами — оппозиция была недовольна переводом экономики на плановые рельсы. Итогом того, инспирированного Вашингтоном противостояния стал штурм президентского дворца путчистами во главе с Пиночетом, гибель Альенде и долгие годы террора в отношении сторонников левых партий.

— Когда у природы плохая погода — Плата за добровольное страхование жилья составит около 150 рублей в месяц — Страхование жилья от чрезвычайных ситуаций будет стоить гражданам около 150 рублей в месяц. В полис включат не только риски повреждения или разрушения квартиры или дома стихией, но и самые распространенные бытовые катаклизмы.

— Научились экономить — Россияне накопили рекордное количество денег — Количество "свободных денег" у россиян по итогам 2018 года оказалось рекордно высоким за все время наблюдений, начиная с 2008 года, свидетельствуют данные исследования холдинга "Ромир".

— Признаться по-хорошему — Явку с повинной предлагается оформлять в присутствии адвоката — Новый законопроект предлагает ввести строгие правила для явки с повинной: принять ее можно только в присутствии адвоката либо под видеозапись.

— Антибиотики вернут в аптеку — Рецептурные лекарства запретят продавать онлайн — Законопроект о дистанционной торговле лекарствами может быть принят уже в нынешнюю весеннюю сессию Государственной Думы.

— Голосовой сервис — Владимиру Путину рассказали о создании цифровых избирательных участков — Организаторы нарушений на выборах, которые привели к их отмене, должны быть наказаны. Об этом глава ЦИК Элла Памфилова попросила президента России Владимира Путина на встрече в Кремле. Также речь шла о том, как сделать, чтобы голосовать было легко и доступно. Памфилова сообщила, что к выборам в регионах в 2021 году по всей стране появятся цифровые участки. И еще предложила привлечь избиркомы к переписи населения — глава государства не возражал.

— Погода визита — Сергей Лавров совершает турне по Северной Африке — Алжир, Рабат, Тунис — это не игра в города, а маршрут североафриканского турне министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Визит начался с Алжира не случайно.

— На высокой частоте — Сети 5G заработают к 2024 году — Вице-премьер Максим Акимов 30 января обсудит с участниками рынка перспективы развития 5G в России.

— Диалог идет по плану — Лидеры России и Турции признали важность сотрудничества по сирийскому урегулированию — Владимир Путин в среду встретился в Кремле с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основной темой переговоров стало обсуждение целого комплекса вопросов по ситуации в Сирии.

— Отвели световой год — Обсуждение соцнорм энергопотребления отложили до лучших времен — Обсуждение соцнормы на электропотребление набрало в правительстве обороты и так же резко прекратилось. Тему вынесли на обсуждение у вице-премьера Дмитрия Козака, но ввиду бурной реакции СМИ и общественности разрабатывать ее дальше отказались. Таким образом, введение соцнормы и отмену льгот для домов с электроплитами отложили "на неопределенный срок", сообщил "РГ" представитель Козака.

— Собянин отметил снижение аварийности на столичных дорогах — С 2010 года количество преступлений в Москве сократилось на четверть. В разы меньше стало убийств, грабежей, угонов машин и квартирных краж. Снизилось и число погибших в ДТП. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин, выступая на расширенном заседании коллегии столичного МВД.

— Эстафета Красноярску — Дмитрий Медведев оценил готовность к Универсиаде — Россия оправдает ожидания успешной организации XXIX зимней Универсиады, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев. Соревнования пройдут со 2 по 12 марта, и Красноярск в целом готов к приему спортсменов и болельщиков.

— Больше не обманут — ЦБ сможет блокировать сайты финансовых мошенников — В России, по информации Центробанка, действуют более 1,5 млн мошеннических сайтов в финансовой сфере. Ущерб для граждан и организаций от их действий превысил 50 млрд рублей. Госдума ставит заслон незаконной деятельности в интернете — в первом чтении принят законопроект, который позволит ЦБ оперативно добиваться блокировки сайтов финансовых пирамид и других мошеннических организаций.

— Сеть без лжи — Госдума одобрила наказание за оскорбления госсимволов и фейковые новости — Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за резонансный законопроект о наказании за оскорбительные публикации в интернете в адрес общества и государства, а также государственных символов.

— Ностальгия по невозвратному — Никогда еще за последние десять лет число россиян, сожалеющих о распаде СССР, не было столь высоким — 66 процентов. Таковы результаты исследования, проведенного "Левада-центром". За 13 лет опросов возросла до максимума — 60 процентов — и доля тех, кто считает, что Советский Союз можно было сохранить. Чаще других о распаде СССР сожалеют люди в возрасте старше 55 лет, но подобные настроения свойственны и молодежи.

— Бери больше — Резко выросли суммы кредитов на покупку квартир — Люди стали брать более крупные ипотечные кредиты. Объем их выдачи в декабре стал рекордным за 2018 год. Кроме того, из-за повышения ставок клиенты торопились с решением и оформляли кредиты охотнее.

— Платежное поручение — Первые банки откроют доступ к Системе быстрых платежей с 28 января — Физические лица смогу переводить деньги друг другу и между своими счетами в разных банках через Систему быстрых платежей с 28 января, рассказала директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина журналистам.

— А учиться придется — Почему работодатели перестали интересоваться образованием соискателей на место — Крупнейшие компании по поиску работы — Superjob и HeadHunter — убрали из своих настроек для отправки резюме графу "образование".

— Открыть рынки еще шире — Бизнес готов рассматривать разные варианты сотрудничества — Деловые контакты между Индией и Россией давно и плодотворно развиваются. Об этом свидетельствует целый ряд успешных проектов.

— В два клика — Автоматическая уплата таможенных пошлин на сайтах зарубежных интернет-магазинов стартует с 28 января, заявил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

— Кнопка тепло сбережет — В столичных автобусах заработало адресное открывание дверей — С началом настоящих январских морозов в новых столичных автобусах стали постепенно активировать кнопки адресного открывания дверей. Они нужны для сохранения в салоне тепла зимой. Летом тоже лишними не будут — помогут сберечь прохладу от климат-контроля.

— Нашенский губернатор — Глава Приморья Олег Кожемяко о проблемах региона, взаимоотношениях с центром, реакции на критику и пользе чтения книг — Олег Кожемяко — губернатор, можно сказать, уникальный: в постсоветской России он возглавляет уже четвертый регион. И самое удивительное — он везде побеждает на выборах и всегда остается самим собой.

— От YouTube до стульев в храме — На Рождественских чтениях будут искать новый язык для разговора с молодежью — Нужно ли ставить скамейки для того, чтобы в продолжении службы у молодых людей в храме не ломило спины? Или забота о тотальном комфорте может, наоборот, увести молодых людей из церкви? Каким языком говорить с молодыми в религиозных программах в YouTube? Ответы на эти вопросы буду искать участники XXVII Международных Рождественских образовательных чтений, посвященных в этом году молодежи.

— Разбросали цены — С начала года подешевели яйца и подорожала капуста — Росстат подвел итоги первых трех недель января. И опубликовал данные об индексе потребительских цен.

— Смартфон принес доход — За бракованный гаджет вернули 120 тысяч — Жителю из Перми удалось отсудить 120 тысяч рублей за неисправный iPhone X. Ему возместили стоимость гаджета, неустойку и моральный вред.

— В небо по рельсам — Число ДТП на переездах Московской железной дороги выросло на треть — Аварии на железнодорожных переездах, пожалуй, самые страшные и смертельные. В прошлом году их число на Московской железной дороге (МЖД) подскочило на треть. 45 человек пострадали, 15 погибли. А с начала года под поезд попало еще три автомобиля. С чем связан этот скачок аварийности и что делают железнодорожники, чтобы выправить ситуацию, разбирался обозреватель "РГ".

— Перехват над Балтикой — Дежурные силы ПВО, прикрывающие северо-запад России, перехватили чужой самолет, направляющийся к нашей воздушной границе — В Минобороны России корреспонденту "РГ" рассказали, что потенциальный нарушитель заходил со стороны Балтийского моря. Наземные радиолокационные средства засекли его над нейтральными водами. В небо немедленно подняли истребитель Су-27. Когда он приблизился к объекту на безопасное расстояние, пилот визуально идентифицировал цель как самолет — разведчик ВВС Швеции Gulfstream. Сделать это раньше было невозможно, так как к границе шпион шел без включенного транспондера.

— Разведка боем — Боевой роботизированный комплекс "Уран-9" принят на вооружение российской армии. Об этом сообщил гендиректор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев.

— Почему сгорели люди — Завершено расследование дела о гибели восьми пожарных — Мосгорсуд отклонил жалобу полковника МЧС Дмитрия Ширлина, который просил восстановить его в должности начальника управления пожарно-спасательных сил столичного главка МЧС.

— Следы преследований — Каноническая православная церковь терпит огромные притеснения на Украине — Ущемление религиозных прав и свобод на Украине становится "первой темой" в СМИ. Допросы священников, обыски у наместников великих православных монастырей, описи имущества, приостановка решений о владении законной Церкви знаменитыми лаврами — новости приходят одна другой драматичнее.

— Бревно в своем газу — Под следствие попал директор газового хозяйства — Под следствие попал директор специализированной организации, обслуживающей газовое оборудование в жилом фонде подмосковного Климовска. Во время внеплановой проверки в одной из квартир жилого дома было обнаружено отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.

— И для боя, и для охоты — Концерн "Калашников" после завершения предварительных испытаний намерен запустить в серию новый автомат АК-308. Главное его отличие — использование патронов НАТО. Об этом сообщил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев.

— Авария за свой счет — Нелегальные полисы ОСАГО продолжают продаваться совершенно легально — Некая страховая компания уже более полугода продает полисы ОСАГО, не имея на это ни лицензии, ни фондов. У них даже официальных бланков полисов ОСАГО нет. Однако они продолжают работать, предоставляя водителям услугу, которую не имеют право оказывать. При этом правоохранительные органы, по сути, никак не могут повлиять на эту ситуацию. А в результате страдают автомобилисты.

— Сдаемся по-старому — Минэкономразвития решило, что новый порядок приема экзаменов на права к хорошему результату не приведет — Министерство экономического развития дало отрицательное заключение на проект постановления правительства, который разработало МВД по проведению экзамена на водительские удостоверения.

— Пугал звонками — Лжетеррориста суд отправил в колонию — Несколько ложных сообщений о минировании зданий стали причиной обвинительного приговора 23-летнему жителю Москвы Ярославу Рогожникову. Суд в Чите приговорил лжетеррориста к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

— Под честное слово — Должники начали погашать долги ради защиты репутации — Неожиданная тенденция: должники начали погашать кредиты, чтобы сохранить свою репутацию. Ведь в эпоху открытых данных финансовые проблемы человека легко могут стать пищей для размышления соседей, коллег и начальства.

— Много неизвестных — В венесуэльских соцсетях развернулась настоящая война — Произошедшее накануне в Венесуэле похоже на хорошо срежиссированную постановку. На митинге противников действующей власти в Каракасе глава местного парламента Хуан Гуаидо со сцены провозглашает себя исполняющим обязанности президента республики. Дальше, как по мановению волшебной палочки, Гуаидо признает американский сенатор-республиканец Марко Рубио, а затем уже и сам президент США Дональд Трамп. Примеру Трампа последовали его ближайшие союзники в регионе — Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия — всего 13 стран. Мексика решила остаться в стороне и отказалась признавать Гуаидо.

— Костюм остался дома — Глава отдела гоночного подразделения Pirelli по ночам водит "скорую помощь" — Управляющий автогоночного подразделения Pirelli Формула-1 Марио Изола ночное время проводит за рулем миланской неотложки. 48-летнего топ-менеджера знают все любители гонок, без него не обходится ни один этап Формулы-1. В своих многочисленных интервью он рассказывает об особенностях шин и красноречиво рассуждает о переходе на 18-дюймовый формат.

— Блок ада — Как вся страна помогала пережить ленинградцам 900 трагических дней — Знаменитая "Ленинградская симфония" Шостаковича впервые прозвучала в эвакуации — в Куйбышеве. В эвакуации — в Свердловске — работал Эрмитаж. О том, как страна спасала ленинградцев, рассказывает книга "Побратимы. Регионам, принявшим эвакуированных ленинградцев, посвящается", вышедшая в издательстве "Росспэн". Она — исследование явления, аналогов в истории которому нет, — эвакуации свыше 1,5 миллиона человек. 25 января книга представлена читателям в Санкт-Петербурге. Автор идеи и редактор монографии, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Юлия Кантор рассказывает о ней "РГ".

— Утро не задалось — Задержан мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев — Главу Нефтеюганска Сергея Дегтярева задержали в четверг утром, в начале рабочего дня. Практически сразу в его квартире и рабочем кабинете прошли обыски. Работали следователи главного управления СКР и сотрудники ФСБ.

— Пришлось не сладко — В Татарстане ребенка с сахарным диабетом отчислили из детсада — В Татарстане набирает обороты скандал, разразившийся в Верхнеуслонском районе, где из детского сада "Березка" отчислили трехлетнего ребенка-инвалида, после того как выяснилось, что он болен сахарным диабетом.

— Лишили медали — Григорию Пирумову пересмотрели первый приговор — Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову по его первому делу, известному как "дело реставраторов".

— Соблазнял откатами — В Якутии начинающий министр помогла задержать любителя коррупционных схем — В Якутске при передаче взятки задержали руководителя акционерного общества "Якутская ярмарка" Михаила Федорова. Спецоперация была проведена по заявлению и при непосредственном участии министра предпринимательства республики Ирины Высоких, покровительство которой задержанный пытался получить за большие деньги.

— Календарь для поэта — Премию Бажова получил обозреватель "Российской газеты" — В Екатеринбурге вручили премию имени Павла Бажова — дважды юбилейную: исполнилось 20 лет со дня ее учреждения и 140 лет со дня рождения писателя. Лауреатом открытого чемпионата по литературе стал обозреватель "Российской газеты" Дмитрий Шеваров. Награду имени патриарха уральской литературы он получил за "Календарь поэзии". В день вручения премии эту еженедельную просветительскую рубрику опубликовали в "РГ-Неделе" в 536-й раз.

— Не откладывай на завтрак — Корреспонденты "РГ" выяснили, кто и чем кормит зарубежных школьников — "РГ" изучила мировой опыт и выяснили, как организовано питание в школах и детских садиках в других странах. Например, в США школьников пытаются отучить от фастфуда, а в Латвии предложили давать обеды за хорошие оценки.

— Чиновник, врач, пациент… — Антон Шаклунов: Если медицинская помощь доступна не всем, то ей грош цена — Почти год назад нейрохирург из Москвы 39-летний Антон Шаклунов стал министром здравоохранения Нижегородской области. Один из самых молодых на такой высокой должности. С Антоном Александровичем беседует обозреватель "РГ".

— Что у вас с голосом?— Хрипите больше пяти дней — бегом к врачу — Стою в очереди в кассу супермаркета. Слышу, как кассирша, напрягая охрипший голос, разговаривает с покупателями. При этом она с надрывом кашляет.

— Не верьте мифам — Первая же затяжка марихуаной необратимо изменяет мозг подростка — Новость, пришедшая сразу от нескольких весьма авторитетных международных научных центров, может пошатнуть позиции ярых лоббистов легализации марихуаны как "легкого наркотика". Ученые обнаружили необратимые структурные изменения мозга у подростков, которые пробовали наркотик всего пару раз.

ИЗВЕСТИЯ

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— Конфликтная повестка: Россия и НАТО обсудят Украину и ДРСМД — В РФ призывают Североатлантический альянс отказаться от недружественной политики, которая дестабилизирует ситуацию в Европе — На сегодняшнем заседании Совета Россия–НАТО (СРН) стороны обсудят украинский кризис и будущее Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом "Известиям" сообщили в Североатлантическом альянсе. Председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов заявил в беседе с "Известиями", что серьезных прорывов от предстоящих переговоров ожидать не стоит. Плодотворного диалога не будет, пока США и НАТО не займут более конструктивную позицию.

— Раскольными путями — Россия предостерегает США от вторжения в Венесуэлу – Признание спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо законным лидером государства Москва считает нарушением всех норм международного права. Российский лидер Владимир Путин в телефонной беседе высказал слова поддержки действующему президенту Николасу Мадуро и отметил, что обострение внутриполитического кризиса в Венесуэле стало результатом "грубого вмешательства извне". Главное сейчас — недопущение внешнего силового воздействия на ситуацию, пояснил "Известиям" глава Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

— Память доблести: в военно-историческом параде примут участие тысячи военнослужащих — "Известия" выяснили подробности проведения памятных мероприятий в Санкт-Петербурге — В воскресенье в Санкт-Петербурге состоится парад в честь 75-й годовщины полного снятия фашистской блокады Ленинграда. По Дворцовой площади пройдут свыше 2,5 тыс. военнослужащих, будет продемонстрировано около 80 образцов военной и специальной техники. Парадную колонну возглавит легендарный танк Т-34. Зрители смогут увидеть и самую современную российскую технику: зенитные комплексы С-400 "Триумф", системы залпового огня "Торнадо" и тактические ракеты "Искандер-М". Также по площади пройдут бойцы, одетые в форму красноармейцев времен Великой Отечественной войны, а в небе над центром города пролетят современные самолеты Су-24, Су-30 и Су-35.

— Обратный отсчет: когда будет оглашено послание президента — Владимир Путин обратится к парламенту до конца первого квартала, рассказали в Кремле — Послание Владимира Путина Федеральному cобранию будет оглашено до конца первого квартала, сообщил "Известиям" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Президент обращался к парламенту в конце года девять лет подряд, и только в 2018-м Владимир Путин огласил свое послание 1 марта, буквально за две недели до президентских выборов. В этот раз сдвиг сроков связан с работой над нацпроектами, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

— Скорости перевода: за год платежи по номеру мобильного превысят 5 трлн — Система быстрых перечислений заработает через три дня — В первый год работы системы быстрых платежей (СБП) общий объем переводов может составить 5–10 трлн рублей. Это без учета Сбербанка, который не участвует в проекте, оценил для "Известий" председатель ассоциации "Электронные деньги" Виктор Достов. Участники рынка полагают, что в 2019 году доля перечислений через систему составит не менее 20% от всех р2р-переводов в стране. С 28 января СБП заработает в шести банках. Еще шесть к ней подключатся в течение месяца. Всего к проекту готовы присоединиться 40 финансовых организаций, отметил глава НСПК Владимир Комлев.

— Печать Набиуллиной: ЦБ промаркирует сайты всех поднадзорных компаний — В ближайшие годы Банк России завизирует порталы брокеров, ломбардов, НПФ и других участников финрынка — Сайты всех поднадзорных Банку России организаций будут промаркированы специальной меткой "ЦБ РФ" в поисковой выдаче "Яндекса". Об этом "Известиям" рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута.

— "Мы не вырастим гейм-дизайнера из 55-летнего гуманитария" — Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов — о переобучении пенсионеров, профессиях будущего и успешных специалистах — ЕГЭ перестал быть шоком для выпускников, однако четверть девятиклассников в России не осваивают на функциональном уровне минимум один предмет. При этом если повысить эффективность школы, то можно добавить в наше общество еще 10% экономически эффективных граждан. Об этом заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

— Ленинградская симфония: мир поздравит РФ с годовщиной снятия блокады — В торжественных мероприятиях примут участие более 30 иностранных делегаций — На мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Санкт-Петербург приедут представители более 30 государств, рассказали "Известиям" в департаменте внешних связей северной столицы. Одна из наиболее многочисленных делегаций ожидается из Чехии. Как заявил "Известиям" депутат Европарламента Яромир Кохличек, в город на Неве прибудет не менее 30 чешских политиков, предпринимателей и общественных деятелей. 27 января симфонические оркестры в Великобритании и США исполнят знаменитую Седьмую симфонию Шостаковича — в знак солидарности с ленинградцами, пережившими блокаду.

— Спасти Рафаэля: как из Ленинграда эвакуировали лабораторных шимпанзе — Ученые Павловского института делились со своими питомцами последним хлебом, чтобы уберечь их от гибели — Блокадной зимой 1941 года ленинградские ученые провели уникальную операцию по эвакуации из осажденного города шимпанзе по кличке Рафаэль. Рискуя жизнью, сотрудники центра академика Павлова переправили обезьяну в тыл по льду Ладожского озера. Вклад Рафаэля в науку был настолько значителен, что решение о его транспортировке в Казань принималось на уровне правительства СССР. Шимпанзе благополучно перенес все трудности путешествия в 35-градусный мороз — исследования с его участием продолжались до 1944 года.

— Всем жиром: молоку предрекают подорожание — Производители начинают рассказывать на упаковке о содержании растительных масел — В первой половине 2019 года цены на натуральное молоко поднимутся максимум на 15%. Такой прогноз сделали опрошенные "Известиями" эксперты. С 16 января в полном объеме начало действовать новое требование о маркировке молокосодержащей продукции: на упаковке теперь должна быть контрастная надпись о содержании растительных жиров. Это может отпугнуть покупателей, которые предпочтут настоящее молоко, вслед за этим повысится и цена на него, считают эксперты.

— Голос цифры — Состав новой Госдумы определят "мобильные избиратели" — Выборы в Государственную думу в 2021 году пройдут с применением новых технологий. В разных регионах страны будут открыты пять тысяч цифровых участков в рамках проекта "Мобильный избиратель", заменившего открепительные удостоверения. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, новую систему протестируют уже в этом году в единый день голосования в Москве. Глава ЦИК также попросила помощи президента в обеспечении неотвратимости наказания для организаторов нарушений на выборах.