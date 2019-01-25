ВЛАДИВОСТОК, 25 янв /ПРАЙМ/. Таможни Дальнего Востока в 2018 году увеличили товарооборот на 14,9% — до 28,4 миллиарда долларов, сообщил журналистам в пятницу начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин

"В 2018 году товарооборот из таможен Дальнего Востока увеличился по сравнению с 2017 годом на 14,9% и составил 28,4 миллиарда долларов США. Стоимостной объем экспорта увеличился на 20%, объем импорта — почти на 11%", — сказал он.

По его словам, объем экспорта увеличился за счет роста поставок СПГ, рыбы, рыбопродукции, черных металлов. На долю этих товаров пришлось 80% стоимости экспорта.

Рост импорта обусловлен увеличение объема поставок машин, оборудования, электротоваров, средств наземного транспорта, пластмассовых изделий, изделий из черных металлов и обуви. На долю этих товаров пришлось более 60% от стоимости импорта.