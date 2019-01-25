ВЛАДИВОСТОК, 25 янв /ПРАЙМ/. Почти 90% таможенных проверок на Дальнем Востоке в 2018 году выявляли нарушения, сообщил журналистам в пятницу начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин

"Достаточно высока результативность таможенных проверок. В 2018 году она составила 88%. Это значит, что только 12% проверок носили характер профилактический, и не было выявлено каких-либо нарушений. К сожалению, 88% — это очень большая цифра нарушений, которые у нас выявляются. Сумма пени, штрафов – 1,5 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2017 году", — сказал Ладыгин.

По его словам, сумма взысканных таможенных платежей в прошлом году составила 771 миллион рублей, что на 22% превышает показатель 2017 года. Ладыгин также рассказал, что после проверок в 2018 году возбуждено 747 дел об административных правонарушения – больше, чем 2017 году, на 23%, и семь уголовных дел.