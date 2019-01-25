ВЛАДИВОСТОК, 25 янв /ПРАЙМ/. Дальневосточное таможенное управление не ожидает проблем из-за начала работы на границе с Монголией, сообщил журналистам в пятницу начальник ДВТУ Юрий Ладыгин

Президент России Владимир Путин в начале ноября 2018 года подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный.

"В соответствии с приказом ФТС, с 1 июля в состав ДВТУ войдут Бурятская и Читинская таможня, это порядка 1334 штатных единиц", — сказал Ладыгин.

"Каких-либо сложностей в реализации поставленных задач не ожидаем… Для нашего управления новым является администрирование таможенной границы с Монголией, ранее с Монголией не работали. Но я думаю, с этим больших проблем не будет", — сказал Ладыгин.