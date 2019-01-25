МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Американский финансист Джордж Сорос назвал председателя КНР Си Цзиньпина "самым опасным врагом" свободных обществ, учитывая техническую оснащенность возглавляемой им страны, передает агентство Франс Пресс.

"Китай – это не единственный авторитарный режим в мире, но это самый богатый, самый сильный и самый технологически развитый среди них. Это делает Си Цзиньпина самым опасным врагом открытых обществ", — заявил Сорос на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Финансист также выразил опасения относительно китайских компаний ZTE и Huawei и их планов по завоеванию рынка технологий 5G. "Если эти компании достигнут доминирования на рынке 5G, это будет представлять неприемлемую угрозу для остального мира", — добавил он.

Копии текста с выступлением Сороса были распространены в том числе на китайском языке, отмечает агентство.

Джордж Сорос — американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Компания Сороса Quantum почти за 40 лет своей работы заработала рекордные для хедж-фондов 35 миллиардов долларов. Только на ипотечном кризисе в США финансист выручил за два года около 1 миллиарда долларов. Активно Сорос занимается и политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году.

В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. Последней страной, где фонд Сороса прекратил работу, стала Турция, после того как президент страны Тайип Эрдоган обвинил миллиардера в финансировании протестов против правительства в 2013 году. В России "Открытое общество" и "Открытое общество — фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.