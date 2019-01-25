МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в РФ в 2018 году увеличился на 2,6% в сопоставимых ценах по сравнению с предыдущим годом — до 31,548 триллиона рублей, говорится в докладе Росстата.

В декабре показатель вырос на 2,3% в годовом выражении — до 3,306 триллиона рублей. В месячном исчислении показатель в декабре увеличился на 18,6%, тогда как в ноябре наблюдалось падение на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

В 2018 году оборот розничной торговли на 94,2% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 5,8%. Для сравнения, в 2017 году эти показатели распределялись следующим образом: 93,5% и 6,5% соответственно. В декабре 2018 года года эти доли составили 94,6% и 5,4% (в декабре 2017 года — 93,6% и 6,4% соответственно).

В структуре оборота розничной торговли в 2018 году удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 47,6%, доля непродовольственных товаров — 52,4% (в 2017 году — 48,4% и 51,6% соответственно). В декабре 2018 года доли составляли 48,2% и 51,8% (в декабре 2017 года — 48,4% и 51,6% соответственно).