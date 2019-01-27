МОСКВА, 27 янв /ПРАЙМ/. Европейский финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США должен быть создан в ближайшее время, заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.

"Мы создадим в ближайшее время независимый европейский финансовый институт совместно с Великобританией и Германией. Соглашение будет подписано в ближайшие дни, чтобы мы могли благодаря этому институту вести торговлю с Ираном, даже если США этого не хотят", — заявил Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.

По его словам, создание такого механизма позволит продемонстрировать, что Европа может двигаться вперед и противостоять таким державам, как США и Китай.

В сентябре 2018 года Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм для поддержания расчетов с Ираном после введения США санкций.

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи ранее заявил, что Тегеран намерен дать ЕС больше времени на создание финансового механизма для обхода санкций США. Позже дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что никто из стран-членов Евросоюза пока не решился зарегистрировать у себя юридическое лицо, на базе которого будет создан специальный финансовый механизм для обхода санкций США в отношении Ирана.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявлял, что транзакции, проводимые через создаваемый ЕС финансовый механизм, также будут целью санкций США.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.