МОСКВА, 27 янв /ПРАЙМ/. Страховая стоимость картины "Ай-Петри. Крым", которую неизвестный похитил с выставки в Третьяковской галерее, составляет 12 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Ранее источник агентства сообщил, что картина пропала из здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Москве. Минкультуры подтвердило, что работа "Крым. Ай-Петри" Архипа Куинджи отсутствует на выставке в Третьяковской галерее. Официальный представитель МВД России Ирина Волк позже заявила РИА Новости, что сотрудники полиции разыскивают неизвестных, которые похитили картину Куинджи.

"Страховая стоимость картины 12 миллионов", — сообщили в пресс-службе.