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КОММЕРСАНТ

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— Росстат извлек рост из котлована — Росстат решил проблему несоответствия динамики инвестиций и строительства. Ведомство внезапно оценило рост стройки за 2018 год в 5,3%, хотя еще в ноябре стройка демонстрировала прирост лишь в 0,5% в годовом выражении, а жилищное строительство и вовсе снижалось на 5%. Графические выкладки Росстата и опрошенные "Ъ" эксперты указывают на статистическую неправдоподобность такого пересчета. Минэкономики же на основании публикации статистиков уже сообщило об увеличении ВВП в 2018 году на 2% — вместо 1,8%, ожидавшихся прежде.

— Блокада рядом — Путин был в Петербурге на мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Ленинграда от блокады. О том, как Владимир Путин признался, что сначала не чувствовал боли блокадников, а потом однажды понял все, — специальный корреспондент "Ъ" из патриотического объединения "Ленрезерв".

— У СПГ разжижаются льготы — Правительство не готово субсидировать локализацию оборудования для производства сжиженного газа и предлагает машиностроителям лишь заключать специнвестконтракты (СПИК) с льготным налогообложением по конкретным типам оборудования. Таков главный итог совещания по СПГ в Сабетте во главе с вице-премьером Дмитрием Козаком.

— Персональные проданные — Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предлагает внести в законодательство изменения, которые разрешат свободный оборот "деперсонализированных" пользовательских данных на рынке. По оценке авторов инициативы, граждане смогут продавать их, зарабатывая до 60 тыс. руб. в год. По мнению экспертов, такие оценки сильно преувеличены, а сам законопроект разработан в интересах банков, операторов связи и крупнейших интернет- сервисов и недостаточно защищает конфиденциальность.

— Минфин ищет злоупотребления в торгах госзаказом — Попытка Минфина расширить контрольные полномочия на рынке госзакупок вызвала возражения Минюста и операторов госзаказа. Намерение регулятора проверить, как электронные торговые площадки соблюдают новые требования, вызвало споры: закон допускает такие проверки раз в год, а восемь работающих площадок прошли их только в сентябре. На рынке опасаются — новые проверки станут поводом для его передела в пользу крупнейших игроков. Запрет же Минфина на взаимодействие оставшихся и покинувших рынок операторов противоречит Гражданскому кодексу, говорят юристы.

— Проектному финансированию исполнили реквием — Задача создания в РФ проектного финансирования для наращивания кредитов реальному сектору экономики, по мнению Счетной палаты, не выполнена — хотя правительство работает над этим с 2014 года. Программа работала всего год, из поддержаных проектов успешно завершены чуть более половины. Впрочем, для развития проектного финансирования Белый дом недавно создал одноименную "фабрику". Аудиторы полагают, что для ее успешности необходимо увязать реализацию инвестпроектов с национальными целями развития.

— В феврале будет рано, в апреле будет поздно — КПРФ уже в начале марта назовет своих кандидатов, которые будут выдвинуты на сентябрьских выборах губернаторов. К началу марта в регионах, где пройдут парламентские выборы, должны быть отобраны и кандидаты в депутаты для одномандатных округов. Такие установки получили вчера лидеры региональных отделений КПРФ на партийном семинаре. Столь ранний старт кампании коммунисты объясняют тем, что предстоящий выборный сезон будет для них намного жестче предыдущих из-за падающего рейтинга власти и "Единой России".

— Сергей Морозов не согласился с выбором депутатов Димитровграда — Ульяновский губернатор Сергей Морозов обратился в горсуд Димитровграда с заявлением о незаконности решения гордумы по избранию главы города. Суд сразу же наложил обеспечительные меры, приостановив действие решения гордумы, а также всех решений нового мэра Павла Архипова. С аналогичными заявлениями обратились в суд претенденты на пост мэра. Депутаты гордумы в связи с правовой коллизией намерены обратиться к президенту и в Конституционный суд. Врио главы мэра, уже отстраненный Павлом Архиповым, в понедельник намерен вернуться к исполнению обязанностей.

— А деньги с пересадками летят с материка — Федеральный бюджет более чем вдвое — до 15,7 млрд руб. — увеличит в 2019 году финансирование Сахалинской области по "единой субсидии", выделяемой регионам Дальневосточного федерального округа (ДФО) на строительство инфраструктуры. Помимо этого к решению проблем региона активно подключились "Газпром", планирующий в 2019 году вложить в остров 17,7 млрд руб., "Ростелеком" и даже МЧС. Эксперт считает, что такая поддержка Сахалина — желание укрепить позиции врио губернатора, бывшего топ-менеджера "Росатома" Валерия Лимаренко.

— На новгородский мандат отбирают старожилов — За мандат депутата Госдумы от Новгородской области на сентябрьских довыборах может развернуться конкуренция: сразу две партии собираются выдвинуть там старожилов федеральной политики. "Яблоко" обсуждает участие в этой кампании Елены Дубровиной, в прошлом представлявшей партию в Центризбиркоме. От КПРФ баллотироваться будет экс-депутат Госдумы, глава аппарата думской фракции Нина Останина. При этом участвовать в довыборах от "Единой России" намерен экс-мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, чью кандидатуру поддержал губернатор Андрей Никитин.

— Примирителя Сирии просят оставить без дела — Александру Бастрыкину пожаловались на уголовное преследование генерала Сергея Чваркова. Как стало известно "Ъ", защита Сергея Чваркова, бывшего руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, сейчас — заместителя начальника Военной академии Генштаба (ВАГШ), обратилась к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в обоснованности его уголовного преследования. Как выяснили адвокаты, уголовное дело на генерал-лейтенанта было возбуждено без заявления и потерпевшей стороны, а от показаний на него отказался главный свидетель обвинения, заявив, что они были получены под давлением.

— Оружие и боеприпасы задействовали для дискредитации — Как стало известно "Ъ", следственное управление ФСБ завершило расследование уголовного дела бывшего руководителя службы охраны Бориса Березовского Сергея Соколова, главы информационного центра "Аналитика и бизнес" Руслана Мильченко, а также экс-начальника службы безопасности ОАО "Тольяттиазот" (ТоАЗ) Олега Антошина и его заместителя Алексея Алексеева. По версии следствия, с помощью сообщников они подбросили оружие и взрывчатку на территорию ТоАЗа, чтобы скомпрометировать руководство предприятия.

— Полиция пришла на выставку Куинджи — Московская полиция начала расследование дерзкого хищения картины Архипа Куинджи с выставки работ художника в Третьяковской галерее. Неизвестные злоумышленники вынесли полотно "Ай-Петри. Крым" на глазах у посетителей и службы охраны музея.

— Банкиру усилили заочное обвинение — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) ужесточил обвинение экс-президенту Рост-банка Артуру Хенкину. Финансисту, которому ранее инкриминировалось хищение средств Росэнергобанка путем выдачи "технических" кредитов, теперь добавлена и организация преступного сообщества. Сам Артур Хенкин находится с 2018 года в международном розыске, поэтому новое обвинение ему предъявлено заочно. Девять других фигурантов этого расследования находятся в СИЗО.

— Штрафы ГИБДД набрали скорость — "Ъ" составил топ-10 самых популярных нарушений ПДД 2018 года. Количество штрафов за нарушения правил дорожного движения в 2018 году выросло на 17%, превысив отметку в 130 млн. Это следует из данных МВД, имеющихся в распоряжении "Ъ". Самые распространенные нарушения, демонстрирующие стабильный прирост,— превышение скорости, нарушение требования знаков и разметки, проезд на красный свет. Растет и число дорожных камер, которых уже почти 15 тыс.: c их помощью выносится более 82% всех штрафов.

— Венесуэльские дела становятся все менее внутренними — В лагерь противников Николаса Мадуро переходит все больше государств. Армия пока сохраняет верность. Противостояние в Венесуэле, расколовшее мировое сообщество, усугубилось после состоявшегося в субботу экстренного заседания Совбеза ООН. Оно было инициировано США вопреки возражениям России. Несмотря на призывы Москвы урегулировать кризис путем переговоров и не допустить его интернационализации, внешнее давление на президента Николаса Мадуро стремительно растет.

— Борьба за права человека, влияние и деньги — В июне главы МИДов стран-членов Совета Европы (СЕ) рассмотрят вопрос о членстве России в этой организации. РФ уже три года не участвует в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и почти два года не перечисляет взносы в бюджет СЕ. Ее долг на начало 2019 года составил около €60 млн. Поэтому вопрос о членстве России в СЕ стал одной из главных тем зимней сессии ПАСЕ, проходившей в Страсбурге 21–25 января.

— Электробусы ушли с маршрута — Как выяснил "Ъ", группа ГАЗ не смогла принять участие в конкурсе Москвы на очередную партию электробусов, уступив контракт на 6,6 млрд руб. КамАЗу. На рынке говорят, что причина — отказ иностранных поставщиков работать с группой на фоне санкций против активов Олега Дерипаски. В самой компании заметили, что "на момент принятия решения не могли бы гарантировать выполнение контракта" и потому, "чтобы не подвести клиента, не пошли в новый тендер". Но предыдущий контракт на электробусы с Москвой там обещают выполнить.

— Честное доменное — Профучастники отмечают всплеск числа мошеннических сайтов, наносящих значительный ущерб репутации брокерской индустрии в целом. Их количество постоянно растет, а легальные способы борьбы остаются неэффективными. Участники рынка надеются на изменение ситуации после получения ЦБ полномочий по досудебной блокировке таких ресурсов, но соответствующие поправки приняты пока только в первом чтении.

— Минфин тормозит высокоскоростные магистрали — Окончательное решение по строительству первого участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Казань — до Гороховца ожидается в ближайшие два месяца, вице-премьер Максим Акимов на этой неделе будет докладывать о проекте Владимиру Путину. И вице-премьер, и эксперты согласны, что стройку надо начинать уже сейчас, чтобы уложиться в срок до 2024 года, предусмотренный магистральным планом развития инфраструктуры. Но Минфин настроен скептически, считая, что деньги лучше потратить не на ВСМ, которая не сможет их вернуть, а на региональные аэропорты, Севморпуть и морские порты.

— AI и менеджмент берут свое по капле — Дмитрий Бутрин о том, что можно найти в почти не меняющемся "Рейтинге лучших работодателей" Future Today. Эволюцию важных для рынка проектов сложно отслеживать. Так, опубликованный на прошлой неделе "Рейтинг лучших работодателей" компании Future Today (FT) за год изменился несильно — мало кому за пределами HR-подразделений придет в голову считать важным событием продвижение в топе общего рейтинга "Роснефти" (наконец догнала лучшего ранее нефтяного работодателя "Газпром нефть") — или обсуждать, когда то же сделает Daimler с лидером автопрома, BMW.

— Договоры вкладов пополнятся ставкой — ЦБ рекомендовал банкам указывать в договорах по вкладам "минимальную гарантированную ставку". По мнению регулятора, это защитит от завышенных ожиданий вкладчиков, которые при размещении средств верят банкирам на слово, а не читают условия договоров. В первую очередь это касается так называемых лестничных вкладов, а также депозитов, доходность которых зависит от приобретения клиентом дополнительных услуг. Эксперты считают, что это полезная рекомендация, но всех проблем не решит, если такое раскрытие не будет обязательным.

— Газпромбанку добавят капитала — Газпромбанк до конца января будет докапитализирован основным акционером через бессрочный субординированный заем на 90 млрд руб. Средства пойдут на развитие розничного бизнеса, указывают в банке. Впрочем, аналитики уверены, что данная сумма нужна не столько для развития, сколько для выполнения в будущем нормативов достаточности капитала.

— МФО повели себя исключительно — Банк России впервые исключил микрофинансовые организации (МФО) из госреестра за нарушения в рамках поведенческого надзора. Самые распространенные проблемы — взимание платы за дополнительные услуги, начисление процентов сверх предельного размера, отсутствие передачи сведений в бюро кредитных историй (БКИ). Эксперты отмечают, что это сигнал регулятора рынку о новом этапе расчистки.

— "Будущее" без страха и упрека — Банк "ФК Открытие", ранее затягивающий выкуп по оферте акций "Росгосстраха", принадлежащих НПФ "Будущее", в начале года стал их владельцем после смены акционеров в этом фонде. Об этом свидетельствует новый состав акционеров страховой компании. Во второй половине 2018 года НПФ "Будущее" перешел от компаний Бориса Минца к структурам, связанным с группой компаний "Регион".

— Госсубсидии разложат по шаландам — Как выяснил "Ъ", правительство может выделить на субсидии для строительства небольших рыболовецких судов лишь 0,5 млрд руб. в год, хотя в Росрыболовстве настаивают на необходимости 14,4 млрд руб. в 2020–2025 годах. Предполагается субсидировать 30% стоимости судна, но отрасль предлагает с учетом скромных возможностей бюджета сконцентрироваться на малых судах до 25 м и стоимостью до 40 млн руб., увеличив компенсацию из бюджета до 50% от стоимости заказа.

— "Прогрессу" поменяли няню — Производителя детского питания возглавил выходец из PepsiCo. В компании "Прогресс", крупнейшем в России производителе детского питания под брендом "Фрутоняня", произошла третья смена руководства за полтора года. Новым гендиректором стала бывший топ-менеджер PepsiCo Наталья Медунова. Уход прежней команды на рынке связывают с недовольством акционеров темпами роста бизнеса.

— Авиакомпании конкурируют за Бомбей — После того как Москва и Дели согласовали увеличение рейсов на Бомбей (Мумбаи), по данным "Ъ", вокруг маршрута может возникнуть конфликт. "Уральские авиалинии" уже открыли продажу билетов из Домодедово на июль, считая, что получили разрешение на семь рейсов в неделю. Но в Минтрансе пока не подтверждают этого. По данным "Ъ", на маршрут может претендовать и "Аэрофлот", уже летавший по нему до 2009 года.

— Смартфоны накачают российским софтом — На продающихся в России смартфонах, планшетах и компьютерах должны быть предустановлены отечественные браузер, антивирус, навигатор и мессенджер. Такие нормы содержатся в концепции законопроекта, подготовленной Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Инициатива направлена на борьбу с доминированием Google, Apple и Microsoft на рынке приложений. Однако она может привести к подорожанию мобильных устройств и задержке их выхода на российский рынок, предупреждают производители.

— Шопинг малого формата — Российский рынок ритейла в 2018 году продемонстрировал самые худшие за последние пять лет показатели по количеству пришедших и ушедших из страны иностранных компаний. Сети отказываются открывать крупные магазины, предпочитая развивать малые форматы. Это должно позволить им в том числе удержать покупателей на фоне продолжающегося сокращения доходов населения и натиска интернет-торговли.

— Туристы бронируют лето — Рост стоимости зарубежных турпоездок почти на 20%, вызванный повышением НДС и ослаблением рубля, заставил путешественников заранее планировать отдых. Потребительский спрос резко сместился к программам раннего бронирования, которые позволяют купить тур с выгодой до 30–40%. Но, несмотря на текущее увеличение продаж почти в полтора раза, туроператоры сомневаются, что по итогам всего 2019 года выездной турпоток окажется в плюсе.

— Naspers разместился на Avito — Иностранные инвесторы все еще верят в перспективы российского интернет-рынка: по мнению его участников, об этом говорит консолидация южноафриканской Naspers сервиса объявлений Avito, за три года подорожавшего почти в полтора раза. Дальнейшая перепродажа актива такого масштаба вряд ли возможна, поэтому в перспективе Avito может ждать IPO или попытка слияния с сервисом "Юла".

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Реальные доходы россиян падают пятый год подряд — В 2018 г. реальные доходы сократились на 0,2% (с учетом выплаты 5000 руб. пенсионерам в январе 2017 г.), сообщил Росстат, – это уже пятый год падения доходов населения. В новейшей истории России такого долгого их снижения еще не было – даже в 1990-е, замечает директор аналитического департамента "Локо-инвеста" Кирилл Тремасов.

— Центризбирком объяснил срыв пенсионного референдума пассивностью его инициаторов — Центризбирком (ЦИК) не регистрировал пять различных инициативных групп по проведению референдума о повышении пенсионного возраста, а лишь подтвердил, что предлагаемые региональными подгруппами вопросы соответствуют требованиям закона, тем самым исполнив возложенную на комиссию обязанность. Об этом говорится в ответе члена ЦИК Сиябшаха Шапиева на просьбу "Ведомостей" прокомментировать жалобу в Конституционный суд депутата муниципального округа Таганский Ильи Свиридова, являвшегося одним из инициаторов всероссийского референдума.

— Член Центризбиркома и экс-депутат Госдумы лишен ученой степени — Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) лишил ученой степени кандидата социологических наук члена Центризбиркома, бывшего депутата Госдумы Валерия Гальченко. Об этом "Ведомостям" сообщил участник "Диссернета" Иван Бабицкий, присутствовавший на заседании президиума, и это подтвердил Гальченко.

— Совбез ООН не смог прийти к согласию по ситуации в Венесуэле — Совет Безопасности ООН в субботу пять часов обсуждал ситуацию в Венесуэле, где председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом вместо Николаса Мадуро. Заседание, созванное по инициативе США, завершилось безрезультатно из-за острых разногласий.

— Обнаруженный Росстатом строительный бум ускорил рост экономики России — Вслед за инвестиционным бумом Росстат обнаружил строительный: согласно опубликованным в пятницу данным в 2018 г. стройка росла рекордными за десятилетие темпами – на 5,3%. До этого на протяжении четырех лет она сокращалась.

— Трамп временно завершил шатдаун в США — Президент США Дональд Трамп в пятницу пошел на уступки демократам и подписал временный бюджет для восстановления работы правительства, остановив тем самым рекордный по продолжительности 35-дневный шатдаун – прекращение работы федеральных ведомств из-за отсутствия финансирования.

— Правительство хочет взять под контроль капитальные расходы "Газпрома" — Правительство решило ужесточить контроль над капитальными расходами сетевых госкомпаний и рассчитывает "заработать" на этом. Оно само будет утверждать их инвестпрограммы – решение разработать такой законопроект было принято на совещании у премьера Дмитрия Медведева в минувший четверг, рассказали "Ведомостям" федеральный чиновник и человек, знакомый с участниками совещания.

— Naspers довел долю в Avito почти до 100% — Входящий в южно-африканский фонд Naspers – NC Europe Holdings B.V. (Naspers Russia Classifieds) купил 29,1% акций Avito. После сделки его доля выросла до 99,6%. Сумма сделки составила $1,16 млрд, а весь бизнес Avito оценен в $3,85 млрд, сообщается на сайте фонда.

— Строительство многоквартирных домов упало на 7,4% — Ввод жилья в России в 2018 г. сократился по сравнению с 2017 г. на 4,9% и составил 75,3 млн кв. м, сообщил Росстат. Сильнее всего снизилось индустриальное домостроение – на 7,4%, введено 42,8 млн кв. м. Индивидуальных домов введено всего на 1,6% меньше, чем в 2017 г. (32,5 млн кв. м).

— "Газпром" вложит 90 млрд рублей в капитал Газпромбанка — Газпромбанк привлечет субординированный депозит на 90 млрд руб. от структуры "Газпрома" – "Газпром газораспределения", сообщил банк. Он будет размещен не менее чем на пять лет, проценты по нему не начисляются.

— Железнодорожные операторы хотят покупать запчасти для вагонов через структуру РЖД — Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) предложил поставлять запасные части для вагонов через АО "Торговый дом РЖД" (занимается материально-техническим обеспечением "дочек" РЖД). Идея прозвучала на встрече гендиректора РЖД Олега Белозерова с членами президиума СОЖТа, сообщила госмонополия 25 января.

— Кредиторы Utair надеются, что "Сургутнефтегаз" снова поможет авиакомпании — Осенью прошлого года Utair попросила кредиторов о реструктуризации долга, в переговорах участвует Минтранс. Авиакомпания должна 11 банкам 38,6 млрд руб. по двум синдицированным кредитам, еще 17,4 млрд – отдельно Сбербанку. Все кредиты выданы в конце 2015 г., их погашение начнется только в 2020 г. Но в декабре 2018 г. Utair не смогла заплатить и проценты.

— Валютный рынок не испугался увеличения покупок Центробанка — Три года он будет тратить по 2,8 млрд рублей в день, чтобы компенсировать уход с рынка в августе 2018 года. Центробанк с 1 февраля начнет проводить отложенные покупки валюты по бюджетному правилу, сообщил регулятор в пятницу, 25 января. Он планирует растянуть покупки на три года, тратя в день по 2,8 млрд руб.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Молчание щурят — Рыбалка в России останется бесплатной и доступной, а для потребителей составят рейтинг самой полезной рыбы. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

— Цены вышли в отпуск — Производители нефтепродуктов снизили цены в декабре на 15-25 процентов. Подешевел в оптовом звене и бензин, однако потребители этого на себе не ощутили. В январе, по оценкам экспертов, снижения тоже не произойдет.

— Медийный переворот — В США отрабатывают новые технологии смены власти на примере Венесуэлы. "Они пытаются совершить госпереворот с помощью международного медиапереворота", — прокомментировал планы Белого дома президент Венесуэлы Николас Мадуро.

— Кордон для кори — Роспотребнадзор усилил карантинный контроль на границе с Украиной. Как подчеркнул в разговоре с "РГ" депутат Геннадий Онищенко, ЕС должен позаботиться, чтобы украинская власть провела вакцинацию своего населения от кори.

— Страшный день календаря — 1 февраля в интернете заработают новые стандарты протокола DNS. В связи с этим многие опасаются, что сайты некоторых компаний и госорганов перестанут функционировать. "РГ" выяснила, чего ждать от перехода на новые стандарты протокола.

— Блокадная правда — Владимир Путин считает долгом нынешнего поколения хранить правду о блокаде Ленинграда. Глава государства также заявил, что никогда не будет прощения нацистам, которые хотели истребить жителей города.

— Выберут лучших — В Пятигорске в понедельник завершается полуфинал конкурса управленцев "Лидеры России" по Северо-Кавказскому федеральному округу. За победу борются 136 человек. Их число стало известно после заочного этапа, в котором подали заявки 6078 человек. Большинство из них, 44 процента, это молодые люди до 35 лет. Из полуфиналистов больше всего представителей Ставрополья — 55 человек.

— Доллар растянется во времени — Банк России объявил параметры отложенных покупок валюты. С 1 февраля Банк России вернется к отложенным в 2018 году покупкам иностранной валюты для минфина.

— Кому добавки — В России повысятся социальные выплаты и стипендии аспирантам. Социальные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля по уровню прошлогодней инфляции — на 4,3%, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

— Пятницу готовят к отдыху — На форуме в Давосе предложили сократить рабочую неделю до четырех дней. "Люди будут больше отдыхать и качественнее выполнять свои трудовые функции", — прокомментировал эту инициативу завкафедрой промышленности РЭУ им. Плеханова Андрей Быстров.

— Без лишних квот — Вопрос дифференциации тарифов на электроэнергию для населения в России закрыт, никакие соцнормы энергопотребления вводить не будут. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

— Уроки правописания — Судьи из Кубы проходят обучение в Российском университете правосудия. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев рассказал об успешном сотрудничестве в правовой сфере между Россией и Кубой.

— Говорит Петербург — Природа как будто напоминает ленинградцам-петербуржцам о страшных блокадных зимах. Двадцатиградусный мороз, высокие сугробы, промерзшая Нева… Ледяной ветер рвет полы серых шинелей. По брусчатке Дворцовой площади чеканят шаг военные в обмундировании фронтовых времен: бойцы Ленинградской дивизии народного ополчения, сдерживавшие на подступах к городу натиск фашистских войск в 1941-м, солдаты Ленинградского фронта, прорвавшие вражеское кольцо в январе 1943-го.

— В главной роли — В День российского студенчества премьер-министр Дмитрий Медведев посмотрел репетицию в театре ГИТИС, посоветовал молодым людям совмещать учебу и подработку, а также пообещал господдержку по образовательным кредитам.

— Плата за чистоту — Минприроды опубликовало ответы на часто задаваемые вопросы по системе обращения с твердыми коммунальными отходами. Больше всего население волнуют вопросы оплаты услуг региональных операторов, наличие льгот и обязанности УК.

— Не удержал 30 тонн — Спасенный после столкновения истребителей Су-34 над Японским морем штурман рассказал новые подробности произошедшей аварии. По его словам, после удара истребитель, в котором он находился, задрал нос, а после начал заваливаться на правое крыло.

— ФАС удаляет ненужное — Российские пользователи смогут удалять большинство приложений, которые сейчас защищены от удаления производителем. ФАС разработала концепцию о предустановке приложений, в которой прописаны требования о возможности бесследно удалить ненужные программы.

— Спасение по-русски — Делегация немецкого посольства во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в РФ Рюдигером фон Фричем побывала в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России. Визит необычный и важный. Немецкий посол впервые в МЧС.

— Вклады покажут свое второе дно — Банк России рекомендовал кредитным организациям указывать минимальную гарантированную ставку по депозитам — в рекламе, при консультациях и на самом видном месте договора об открытии вклада или счета.

— Человек активных дел — В серии ЖЗЛ "Биография", посвященной историям жизни знаменитых современников, вышла книга о Патриархе Кирилле. Ее автором стал глава Отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион.

— Рельсы к морю — После ввода в строй железнодорожной части Крымского моста между Кубанью и Крымом начнут ходить пригородные поезда. Планируется запустить четыре пары электричек между Анапой и Феодосией.

— В поисках лучшего — Стали известны имена победителей Всероссийского конкурса экономической журналистики. Обозреватель "РГ" Игорь Зубков выиграл в номинации "Лучшая публикация в печатных СМИ". Жюри отметило высшей наградой его статью "Август — 98".

— По одной цене — МИД России вводит единый тариф на визы для иностранцев. Российское внешнеполитическое ведомство объявило о внесении изменений в тарифную политику ведомства, связанную со стоимостью отечественной въездной визы для иностранцев в российских консульских учреждениях по всему миру.

— Своими силами не отыскали — Правоохранители возбудили уголовное дело после исчезновения иконы из Исторического музея в Москве. Проводятся мероприятия, направленные на установление виновных, их задержание, изучение записей камер видеонаблюдения

— Французские советы из броневика — В Париже прошла одиннадцатая протестная суббота "желтых жилетов". Полиция применила против манифестантов слезоточивый газ и резиновые пули. А в это время Эмманюэль Макрон восторгался действиями "желтых жилетов" в Венесуэле.

— Смену власти продвигают США — И.о. директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский — о сценариях развития ситуации в Венесуэле. Готовы ли Соединенные Штаты отказаться от импорта венесуэльской нефти, грозит ли Каракасу интервенция соседей и какой выбор сделают военные Венесуэлы — об этом "РГ" рассказал временный исполняющий обязанности директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский.

— Игра в монополию — Антимонопольным службам мира необходимо больше независимости для борьбы с недобросовестной конкуренцией, которая становится тормозом для развития экономики. Об этом "РГ" рассказал французский лауреат Нобелевской премии по экономике 2014 года Жан Тироль.

— Возврата NET — Сегодня в 00.00 часов по московскому времени в России наступает "черный понедельник". Он продлится три дня — до 30 января. Будьте бдительны, предупреждают эксперты "РГ". Киберпонедельник — это крупная массовая распродажа товаров в интернет-магазинах с большими скидками.

— Зима разошлась — Снегопады в российских регионах привели к массовым авариям на дорогах и коммунальных сетях. Так, в Оренбурге непогода парализовала движение, а в Ростовской области дороги и тротуары превратились в сплошной каток.

— Ушли в мороз — В Намском районе Якутии возбуждено уголовное дело в отношении работников детского сада, по недосмотру которых две пятилетние девочки в 50-градусный мороз самостоятельно ушли домой.

— "Рандеву" с огнем — В Саратовской области при взрыве газового баллона и пожара в кафе пострадало больше двух десятков человек. Если бы среди гостей не оказался профессиональный спасатель Александр Горохов, жертв могло бы быть больше.

— Умные машины с Урала — Руководители ведущих технических вузов России подписали соглашение о создании и поддержке федерального центра робототехники. Также под этим документом стоят подписи представителей Национальной ассоциации участников рынка робототехники, технопарка Морион Digital и пермской компании "Промобот".

— Собянин: В Москве запустили новый формат поддержки молодых предпринимателей — Мэр столицы Сергей Собянин выступил на форуме "Молодой предприниматель Москвы" перед десятком тысяч молодых амбициозных москвичей, мечтающих построить свой бизнес. В ходе форума школьники и студенты московских вузов разрабатывали бизнес-идеи, проходили деловые квесты и слушали выступления популярных бизнесменов.

— Из коттеджа ни ногой — Начальник ОМВД по городскому округу Чехов Московской области Андрей Большаков на время расследования уголовного дела в отношении него о незаконном обороте оружия, останется на свободе. Такое решение приняли следователи, ведущие расследование.

— Из Вальтеров — Представители Минобороны продемонстрировали захваченное во время войны у фашистов оружие, которое пойдет на переплавку. Из полученного металла будут отлиты ступени главного храма Вооруженных сил РФ.

ИЗВЕСТИЯ

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— Говорит Ленинград — Долг современников — передать правнукам победителей всю герои ческую правду о блокаде Ленинграда. Об этом президент Владимир Путин заявил 27 января во время памятных мероприятий, посвященных 75-й годовщине полного снятия фашистской осады. Этот юбилей на берегах Невы праздновали всю неделю. В мемориальных акциях, объединивших разные поколения горожан, приняли участие сотни тысяч жителей и гостей Северной столицы.

— "США был нужен сумасшедший" — Официальный Каракас не будет арестовывать дипсобственность США и в принудительном порядке высылать американских дипломатов. Об этом в интервью "Известиям" заявил посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса, подчеркнув, что США нужен повод для столкновения. При этом дипломат категорически отверг вероятность отставки правящих властей.

— Здоровая корзина — В новой потребительской корзине должно быть больше мяса, рыбы, творога и яиц. Тогда как количество хлеба, растительных жиров, сахара и соли должно быть снижено. Такие предложения ФИЦ питания и биотехнологии представил Минтруду. Об этом "Известиям" рассказал замглавы организации по научной работе Алексей Камбаров.

— Картина маслом — Продать похищенную из Третьяковской галереи картину практически невозможно. Скорее всего, преступление было совершено на заказ или это дело рук людей, не планирующих заработать на шедевре. Так считают опрошенные "Известиями" эксперты. Потенциальная стоимость полотна может составлять десятки миллионов рублей. Картину "Ай-Петри. Крым" украли в воскресенье на выставке Архипа Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковки.

— "Мама сказала: "Умирать будем вместе" — В Санкт-Петербурге 85-летнюю Ирину Борисовну Иванову называют второй Таней Савичевой, история которой сегодня известна всему миру из скупых строчек ее дневника. Весной 1942 года в одной из ленинградских квартир обходившие дома комсомольцы обнаружили обессиленную девятилетнюю девочку. Проведя десять дней среди мертвых родственников, она фактически повторила судьбу Тани Савичевой, но осталась жива благодаря счастливо сложившимся обстоятельствам.

— "Благодаря тем, кто выжил, мы появились на свет" — Лидеры общественного мнения — о значении Дня снятия блокады Ленинграда для каждого из россиян Свидетелей трагических страниц отечественной истории постепенно становится всё меньше, но память о событиях того времени остается живой для следующих поколений россиян. Лидеры общественного мнения рассказали "Известиям" о своем отношении к памятной дате, которую жители города называют ленинградским Днем Победы.

— Странное стенообразование — Экономика США за 35 дней приостановки работы правительства потеряла, по данным S&P Global Ratings, не меньше $6 млрд. И, хотя президент Дональд Трамп и демократы в конгрессе договорились прекратить рекордный шатдаун до 15 февраля, позволив правительству вернуться к работе, кризис нельзя считать завершенным, а хозяина Овального кабинета — победителем схватки. Глава Белого дома уже объявил: если оппоненты в течение 21 дня не согласятся выделить $5,7 млрд на строительство стены с Мексикой, то "веселье начнется снова".

— Аналога не имеет — Переход России на цифровое телевидение проводился в течение 10 лет и обошелся в 200 млрд рублей. Граждане в итоге получат бесплатное ТВ с высоким качеством картинки, что раньше могли себе позволить только подписчики платных каналов. Пилотный запуск прошел в Тверской области, его признали успешным. Все оставшиеся регионы должны перейти на цифру до 3 июня. Как выяснили "Известия", для полной цифровизации гражданам и региональным бюджетам придется вложить еще около 1 млрд рублей, а региональным телекомпаниям она обойдется в 30–35 млн рублей в год.

— Первый брус комом — Итоги первого года "деревянной" ипотеки — программы субсидирования кредитной ставки на покупку деревянных домов — не оправдали ожиданий. Предполагалось, что граждане с 1 апреля по 1 ноября 2018 года заключат 2,5 тыс. таких сделок, но их оказалось менее сотни. Граждане активно интересовались возможностью, но кредитов не брали. Замглавы Минфина Алексей Моисеев подтвердил "Известиям", что программа действительно проблемная, ее нужно дорабатывать.

— Заправят субсидиями — Производители строительно-дорожной и коммунальной техники в 2019 году могут получить господдержку на сумму более 2 млрд рублей. Соответствующий проект постановления правительства разработал Минпромторг, рассказали "Известиям" в ведомстве. Если программа станет долгосрочной, за пять лет она позволит увеличить объем выпуска отечественной техники более чем в полтора раза, а долю импортной, которая сейчас около 80%, заметно снизить.