МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Экс-глава Минкомсвязи Николай Никифоров собирает пул инвесторов для приобретения миноритарной доли спутникового оператора OneWeb, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным источников газеты, речь может идти о покупке 12,5%. Предложения в пул, по данным издания, поступило основному владельцу АФК "Система" Владимиру Евтушенкову, совладельцу USM Алишеру Усманову, совладельцу НОВАТЭКа Леониду Михельсону, крупнейшему акционеру "Норникеля" Владимиру Потанину и совладельцу Альфа-банка Петру Авену.

Никифоров отказался от комментариев.

OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру, благодаря полному охвату поверхности Земли. В числе инвесторов на сайте OneWeb указаны Virgin Group, SoftBank, Airbus, Qualcomm и Coca-Cola.

Глава OneWeb Грег Уайлер ранее в январе сообщил, что компания планирует вывести на орбиту почти 2 тысячи спутников, но на первом этапе достаточно 600.

Компания OneWeb заказала 21 ракету "Союз" для запусков своих спутников. Россия получила практически 1 миллиард долларов в качестве аванса для проведение запусков спутников системы OneWeb с помощью ракет "Союз". Источник в российской ракетно-космической отрасли говорил РИА Новости, что пуск ракеты-носителя "Союз" с космодрома Куру (Французская Гвиана) с первыми британскими спутниками связи OneWeb планируется на 20 февраля в 00.37 мск (19 февраля в 18.37 по местному времени).