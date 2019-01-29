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КОММЕРСАНТ

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— Выхлопные классы — Москва и Санкт-Петербург готовятся ограничить въезд неэкологичного транспорта — Москва стала первым регионом, руководство которого публично объявило о намерениях воспользоваться нормой законодательства о запрете въезда неэкологичных авто в определенные районы. Мэр Сергей Собянин поддержал соответствующую инициативу Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ). Как выяснил "Ъ", правительство поручило к 4 марта подготовить "дорожную карту" введения таких ограничений в Москве и Санкт-Петербурге. Районы с ограниченным въездом пока не называются, но известно, что контролировать проезд будут камеры.

— Память Германии стучит в наши сердца — На что будут потрачены выделенные Берлином €12 млн — Выделение €12 млн в помощь Санкт-Петербургу "вновь показывает, что Германия осознает свою историческую ответственность", заявили вчера в правительстве ФРГ, подчеркнув, что этот шаг приурочен к 75-летию снятия блокады Ленинграда. Эти средства пойдут на модернизацию госпиталя для ветеранов войн и создание германо-российского общественного центра. Как стало известно "Ъ", реализация проекта должна начаться уже 1 марта. В Санкт-Петербурге между тем разворачивается политическая дискуссия, темой которой стала память о блокаде, а подтекстом — предвыборная борьба в Северной столице.

— Для зерна настали хлебные времена — Цены на пшеницу обновили многолетние максимумы — Внутренние цены на зерно в России достигли максимальных уровней с лета 2016 года: пшеница четвертого класса подорожала до 11,57 тыс. руб., третьего — почти до 11,97 тыс. руб. за тонну. Это связано с тем, что сельхозпроизводители не спешат с продажей, ожидая дальнейшего роста цен. Свою роль сыграли также акции протеста автоперевозчиков, поставившие под угрозу часть поставок.

— Тайна не выдерживает конкуренции — Банки раскроют ФАС данные клиентов — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хочет получить правовое основание для доступа к данным клиентов банков. Служба уже подготовила необходимые для этого поправки в законодательство, обосновав их необходимостью выявления картельного сговора компаний. Сейчас у ФАС есть право требовать информацию исходя из закона "О защите конкуренции", однако профильный для кредитных организаций закон "О банках и банковской деятельности" относит такие сведения к банковской тайне, что провоцирует судебные разбирательства и неудобно обеим сторонам.

— Телевизор отступил перед холодильником — Росстат опубликовал подробности обнищания домохозяйств в 2014–2017 годах — Согласно опубликованному вчера Росстатом статистическому ежегоднику за 2018 год, на фоне резкого снижения доходов в 2014–2017 годах домохозяйства отказывались от телевизоров, компьютеров, мобильных телефонов и квадратных метров в пользу холодильников и микроволновок. На фоне роста бедности среди городских семей с детьми и пенсионеров доля малоимущих среди неработающих граждан снижалась.

— Пенсии не выйдут ростом — Молодежи придется копить больше и работать дольше — По новым оценкам Международного валютного фонда, пенсии поколения Z в будущем могут оказаться существенно ниже нынешних. Чтобы этого избежать, прогнозируют эксперты фонда, правительствам развитых стран придется не раз повышать пенсионный возраст и стимулировать рост личных накоплений граждан. Популистские политические инициативы, такие как снижение пенсионного возраста в Италии, могут только отодвинуть реализацию этих рекомендаций, но затем их придется выполнять ускоренными темпами.

— Налоговая реформа в США теряет темп — Ее влияние на рост капвложений и занятости оказалось умеренным — Спустя год после запуска масштабной налоговой реформы в США ее влияние на ожидания компаний относительно объема капиталовложений сильно снизилось — по данным американской Национальной ассоциации бизнес-экономики, 84% компаний США теперь считают, что снижение налогов не ведет к росту занятости и инвестиций. Большинство бизнесменов при этом по-прежнему оптимистично оценивают перспективы экономики страны, ожидая ее роста в 2019 году.

— "Автогражданка" сбросила скорость перед реформой — Мониторинг рынка страхования — Страховое лобби, традиционно не дожидаясь выводов Центробанка, подвело вчера итоги деятельности страховщиков ОСАГО. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в 2018 году самый резонансный сегмент рынка, ОСАГО, просел почти по всем ключевым показателям. Средняя премия снизилась на 1,9% — до 5,7 тыс. с 5,8 тыс. руб. годом ранее (общие сборы остались на уровне 2017 года — 227,9 млрд руб.). При этом совокупные выплаты по ОСАГО снизились на 21% и составили 142,2 млрд руб. На 11% упал размер средней выплаты — 67,1 тыс. руб. против 75,7 тыс. руб. годом ранее.

— С севастопольским конфликтом разберется "Боевое братство" — Депутат Госдумы Дмитрий Саблин возглавил городских единороссов — В понедельник президиум генсовета (ПГС) "Единой России" сменил руководство севастопольского отделения партии. Секретаря регионального отделения, депутата заксобрания Бориса Колесникова сменил депутат Госдумы, первый зампред общероссийского объединения ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин. Секретарь генсовета Андрей Турчак назвал ситуацию в Севастополе "непростой", "с затяжным конфликтом". Смена руководства отделения произошла в преддверии выборов в заксобрание.

— Видео с избиением экс-сенатора требуют вернуть в суд — УФСИН и прокуратура спорят о наказаниях Константину Цыбко — В Кировской области разгорается конфликт между УФСИН и прокуратурой региона из-за серии наказаний, которым подвергся в колонии строгого режима ИК-11 в Кирово-Чепецке осужденный на девять лет за взятку и не признавший вины бывший член Совета федерации (CФ) Константин Цыбко. Сегодня Первомайский райсуд Кирова рассмотрит административные иски, в которых УФСИН оспаривает два из четырех решений прокуратуры об отмене наложенных на экс-сенатора взысканий.

— Жидкостным двигателям назначают нового испытателя — "Роскосмос" меняет руководство НИЦ РКП — Как стало известно "Ъ", госкорпорация "Роскосмос" инициировала замену руководителя ФКП "Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности" (НИЦ РКП). Вместо Олега Галайды головную структуру госкорпорации по стендовой отработке жидкостных ракетных двигателей возглавит Николай Сизяков, имеющий опыт работы в ключевых организациях "Роскосмоса". Поводом для перестановок послужили, в частности, проблемы с программой строительства объектов предприятия, задействованного в важных работах по линии Минобороны.

— Одномандатники вытесняют списочников — В Тульской и Волгоградской областях меняют правила парламентских выборов — В двух из 13 регионов, где в сентябре пройдут выборы в заксобрания, единороссы хотят изменить схему формирования парламента: 75% депутатов будут избираться по одномандатным округам и только 25% — по партспискам. В Волгоградской области этот вопрос рассмотрят 30 января, в Тульской области — 31 января. Инициативе противостоят коммунисты, которые опасаются применения административного ресурса на выборах. В остальных регионах менять пропорции пока не планируют. Эксперт связывает инициативы с падением рейтингов партии власти.

— Следствие раскрыло аферу "Века" — Пожилой банкир посидит под следствием дома — Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд признал законным домашний арест бывшего председателя правления разорившегося три года назад одного из старейших российских банков АКБ "Век" 58-летнего Олега Скрыля. Он обвиняется в особо крупном хищении средств банка при сделке по переуступке долга.

— Авраама Руссо не дослушали в Генпрокуратуре — Дело о похищении певца, по которому истекает срок давности, вернули следствию — Как стало известно "Ъ", Генпрокуратура не стала утверждать обвинительное заключение по резонансному уголовному делу о похищении в 2004 году известного певца Авраама Руссо, вернув материалы расследования в Следственный комитет России (СКР) для устранения около полутора десятка процессуальных ошибок. Глава СКР Александр Бастрыкин оспорил постановление надзорного ведомства, однако уже на этой неделе истекает предельный 15-летний срок уголовного преследования фигурантов, главным из которых является бывший владелец Черкизовского рынка Москвы Тельман Исмаилов, что делает фактически невозможным их привлечение к уголовной ответственности.

— Куинджи брали без перчаток — Вор утверждает, что ограбил Третьяковку спонтанно — Задержанный по горячим следам подозреваемый Денис Чуприков признался, что украл картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" в минувшее воскресенье в Третьяковской галерее, чтобы продать и рассчитаться с долгами. В правоохранительных органах при этом не исключают, что 32-летнего сварщика и слесаря по образованию, не являвшегося ценителем живописи, на преступление мог кто-то подтолкнуть.

— Учение — сеть — Россияне в 2018 году потратили на онлайн-образование больше 1,3 млрд рублей — По данным российских аналитиков, занимающихся онлайн-образованием, из всех направлений курсов для повышения квалификации чаще всего в 2018 году россияне выбирали бизнес, программирование, финансы и педагогику. В сегменте курсов по развитию непрофессиональных навыков самыми популярными были общеобразовательные направления, занятия по обучению живописи, бьюти-курсы и курсы личностного роста.

— Посмертное несогласие — Родственники умершего после ДТП требуют компенсации за изъятие его органов — Кузьминский райсуд Москвы вчера приступил к рассмотрению дела "о тайном изъятии органов". Родственники скончавшегося в 2017 году 22-летнего Павла Мардаря требуют у трех медицинских учреждений компенсации морального вреда: им не сообщили о том, что у находившегося в коме пациента планируют изымать органы. У истцов возникли и вопросы к порядку изъятия органов. Эксперты напоминают, что, согласно российскому законодательству, врачи не обязаны спрашивать согласия у родственников пациента или постфактум уведомлять их об изъятии органов.

— Массовая гибель на пожарах закончилась амнистией — Замначальника управления МЧС избежал наказания в связи с победой над Германией — В Хакасии вынесли приговор бывшему первому заместителю главы республиканского МЧС Олегу Климонтову. Он обвинялся в халатности, которая привела к большим человеческим жертвам во время пожаров, охвативших республику весной 2015 года. По версии следствия, недобросовестное отношение спасателя к своему делу стоило жизни почти двум десяткам человек: из-за бездействия полковника люди не были вовремя оповещены о надвигающейся опасности, в результате не смогли заранее подготовиться к предстоящей стихии и спастись. Суд назначил Олегу Климонтову четыре года лишения свободы и амнистировал.

— Президент Афганистана вспомнил смерть Наджибуллы — США и талибы ведут переговоры о будущем страны без участия Кабула — Президент Афганистана Ашраф Гани в телеобращении к нации в понедельник призвал урегулировать 17-летний конфликт в стране путем прямого диалога и примирения с талибами. Его заявление прозвучало после встречи со спецпредставителем госсекретаря США Залмаем Халилзадом, сообщившим о "значительном прогрессе" на переговорах о будущем Афганистана, достигнутом в Дохе делегациями США и талибов без участия Кабула.

— Пророссийско-проиранский конфликт — СМИ сообщают о столкновениях между частями сирийских правительственных сил — Террористический очаг в сирийском Идлибе будет ликвидирован, а Сирия и Турция могут договориться об обеспечении безопасности на своей границе, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. Возвращение территорий на севере и северо-востоке Сирии под контроль Дамаска сейчас является приоритетной задачей для Москвы. Однако это непросто, так как интересы российских союзников — Сирии, Турции и Ирана — разнятся.

— Севморпуть накачивают газом — Третий СПГ-проект НОВАТЭКа заработает в 2024 году — НОВАТЭК планирует запустить в конце 2024 года первую линию своего третьего СПГ-проекта, следует из данных компании. Как отмечал глава и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон, это может быть сравнительно небольшой проект на 4,8 млн тонн СПГ в год на базе российского оборудования.

— Корпорации оцифровали расходы — В России не надеются на быструю окупаемость инвестиций в технологии — Российские компании меньше, чем зарубежные, верят, что инвестиции в цифровизацию вскоре окупятся и создадут новые рабочие места, выяснила KPMG. Тем не менее крупнейшие из них планируют вложить в это направление более 100 млн руб. в течение 2019 года. И российские топ-менеджеры не так сильно, как зарубежные коллеги, опасаются, что эти процессы поставят под угрозу информационную безопасность бизнеса.

— Накопления пересчитают в палате — Государственные аудиторы проверят инвестиции НПФ за четыре года — Счетная палата (СП) проведет масштабную проверку, как негосударственные пенсионные фонды инвестировали пенсионные накопления граждан в 2015–2018 годах. Наиболее тщательная проверка будет проводиться в НПФ "ВТБ Пенсионный фонд", "Будущее" и Пенсионном фонде России (ПФР). Все запрашиваемые данные есть в ЦБ, а для НПФ это будет дополнительной нагрузкой, указывают участники рынка.

— Ломбарды разошлись в оценках с ЦБ — Регулятор против выдачи займов дороже залога — Банк России внимательно изучает и пытается пресекать практику ломбардов выдавать займы, превышающие стоимость оценки залога. Участники рынка уверяют, что это маркетинговый ход, призванный удержать лояльных клиентов и получить больший доход. Но эксперты разделяют опасения регулятора, поскольку большое количество таких займов может быть частью схемы по легализации средств, полученных в том числе и преступным путем.

— Нефть увязла в переговорах — Котировки снижаются из-за торгового спора США и Китая — В понедельник стоимость ближайших фьючерсных контрактов на поставку европейской нефти Brent впервые за две недели опустилась ниже уровня $60 за баррель. "Медвежья" игра ведется на фоне неспособности США и Китая договориться, а также восстановления буровой активности в США.

— У Олега Дерипаски заиграли все инструменты — Операции с бумагами и продукцией его компаний возобновлены — После снятия санкций США с En+, "Евросибэнерго" и "Русала" сразу исчезли все ограничения на работу связанных с ними инструментов. Лондонская фондовая биржа возобновила торги депозитарными расписками En+, Лондонская биржа металлов (LME) — сделки с продукцией "Русала", а Clearstream — операции с бумагами компаний. При этом, несмотря на отсутствие санкций, сохранится и российская господдержка алюминиевой компании: чиновники ее позиционируют как системную для всей отрасли, фактически единственным участником которой выступает "Русал".

— Авиакеросин подешевел без последствий — Перевозчики продолжают жаловаться на убытки — Цена авиатоплива в российских аэропортах в начале года снизилась в среднем на 0,14% к декабрю, в отдельных случаях падение достигало почти 10%. Однако год к году по-прежнему наблюдается рост на 11%. Эксперты связывают новый тренд со снижением мировых цен на нефть и сезонным падением спроса на керосин со стороны производителей зимнего дизтоплива. При этом авиаторы не считают снижение достаточным даже для безубыточной работы в низком зимнем сезоне.

— Верфям ОСК мешают старые долги — АСЗ просит у государства до 14 млрд рублей — Амурский судостроительный завод (АСЗ), входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), может получить на докапитализацию от 7 млрд до 14 млрд руб. Вопрос по поручению президента рассматривает правительство, но пока ОСК не дала данные об убытках, на погашение которых пойдут деньги. Собеседники "Ъ" отмечают, что проблема накопленных убытков тянется со времени вхождения ряда верфей в корпорацию. АСЗ докапитализация необходима для новых заказов — по данным "Ъ", верфь претендует на строительство судов для Росморречфлота.

— Китайские деньги не пошли в "Газпром" — Амурский ГПЗ начали строить за счет бридж-кредита — "Газпром" не смог получить деньги на строительство Амурского ГПЗ от китайского China Development Bank и вынужден был привлекать краткосрочный бридж-кредит на два года. Договориться о долгосрочном займе на $14 млрд монополия попытается в среду с 27 банками, но гарантии у европейских кредитных агентств получены только на половину суммы. Эксперты отмечают, что решение китайцев можно объяснить давлением Вашингтона, а "Газпром" мог бы и сам профинансировать проект, но это бы снизило дивиденды монополии.

— Газ выводят на частоту — Операторы связи предложили заняться контролем утечек в жилых домах — Региональные операторы связи предложили Минкомсвязи запустить пилотный проект по установке систем контроля подачи газа в жилых домах. В обмен на внедрение системы, которая может стоить 10–20 тыс. руб. на квартиру, компании просят освободить их от требований "закона Яровой". В будущем проект мог бы стать для операторов дополнительным источником дохода, считают участники рынка.

— "Л"Этуаль" доросла до флагмана — Парфюмерная сеть сравнила себя с Sephora — В погоне за меняющимися предпочтениями покупателей парфюмерная сеть "Л"Этуаль" откроет в московском торгцентре "Авиапарк" свой первый флагманский магазин с барбершопами и бьюти-корнерами. Новая торговая площадка обещает стать одним из крупных парфюмерных универмагов в Европе, как, например, у французской Sephora на Елисейских Полях и у "Золотого яблока" в Екатеринбурге. Новый объект обойдется "Л"Этуаль" примерно в 120 млн руб., но уже через год продажи флагмана могут превысить 1 млрд руб.

— Maps.me проложит платную дорогу — Геосервис внедряет новый способ монетизации — Принадлежащий Mail.ru Group картографический сервис Maps.me запускает внутри приложения платные путеводители. До сих пор сервис монетизировали через партнерские программы и рекламу. Участники рынка сомневаются, что платное направление принесет холдингу существенную выручку.

— Экс-чиновнику припомнили миллиарды — Алексей Бажанов может ответить за долги "Маслопродукта" — Бывший замглавы Минсельхоза, основатель холдинга "Маслопродукт" Алексей Бажанов может быть привлечен к субсидиарной ответственности по долгу в 2,2 млрд руб. ЗАО "Маслопродукт-Био", управлявшего крупным маслоэкстракционным заводом в Воронежской области. На днях кассация направила соответствующее дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, который ранее отклонил многочисленные аргументы конкурсного управляющего "Маслопродукта-Био".

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Германия защищает "Северный поток – 2" от Еврокомиссии — Германия отклонила новую редакцию поправок в европейскую Газовую директиву — Страны ЕС предоставили письменные комментарии к третьей ревизии поправок в Газовую директиву (2009/73/EC). Наиболее существенные претензии высказали Нидерланды и Германия ("Ведомости" ознакомились с документами, их подлинность подтвердили европейский чиновник и человек, близкий к европейской энергетической компании). Германия не возражает против регулирования инфраструктуры, соединяющей ЕС с третьими странами, но не готова принять нынешнюю версию законопроекта.

— Минюст предложил не наказывать чиновников за "вынужденную коррупцию" — Перечень обстоятельств непреодолимой силы закрепят в законе — Министерство юстиции планирует смягчить законодательство о противодействии коррупции, предусмотрев случаи, когда несоблюдение установленных запретов, ограничений и требований "вследствие обстоятельств непреодолимой силы" не является правонарушением. Соответствующее уведомление ведомство разместило на портале проектов нормативно-правовых актов.

— Блокировка публикаций по мотивам творчества Насти Рыбки оспорена в Страсбурге — Издание "Медиазона" считает, что речь шла о цензуре общественно значимой информации — Учредитель интернет-издания "Медиазона" – ООО "ЗП" направило в ЕСПЧ жалобу на принятое в феврале прошлого года решение Усть-Лабинского суда об ограничении доступа к ряду страниц пользователей в Instagram, YouTube, "В контакте", сайтам "Медиазоны" и Алексея Навального, а также другим СМИ, опубликовавшим результаты расследования Навального о деятельности российского миллиардера Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько. Об этом "Ведомостям" рассказал аналитик Международной "Агоры" Дамир Гайнутдинов, он представляет заявителя в ЕСПЧ.

— Британский парламент пытается улучшить соглашение о выходе из Евросоюза — В этом случае поддержать план Терезы Мэй готовы даже ее давние критики — В британской палате общин во вторник пройдет голосование по поправкам к соглашению о выходе Великобритании из Европейского союза (ЕС). После "исторического поражения" 15 января, когда большинство депутатов отвергли план премьера Терезы Мэй, она начала переговоры о новом соглашении с лидерами оппозиции.

— Россия подтвердила свое военное присутствие в Судане — Но оно ограничивается подготовкой местных кадров, уверяют в Москве — Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник подтвердил, что в Судане работают российские военные инструкторы. "Действительно, инструкторы там работают. Они там работают уже некоторое время, значительное время. Это все в рамках российско-суданских двусторонних отношений, абсолютно легитимно", – заверил он.

— Многие страны, пытаясь стимулировать бизнес, снижают ставки налога на прибыль — Но компании все еще предпочитают офшоры — За последние 18 лет средняя ставка налога на прибыль компаний сократилась на четверть – с 28,6% в 2000 г. до 21,4% в 2018 г. Даже если исключить страны, где налог на прибыль не взимается (12 юрисдикций), снижение было существенным – до 24%. За это время ставку снизили 76 стран, оставили неизменной только 12 и еще шесть стран ее повысили. И если еще в 2000 г. в 12 странах ставка корпоративного налога превышала 40%, в 2018 г. на таком уровне она осталась только в Индии и то в отношении прибыли от дивидендов.

— Рыболовы попросят у правительства защиты от атак центральных телеканалов — Материалы о незаконной добыче краба – спланированная кампания, считает отрасль — Общественный совет при Росрыболовстве намерен попросить правительство рассмотреть вопрос об эффективности исполнения чиновниками указа президента в сфере пограничной политики и распределения квот на добычу водных ресурсов. Кроме того, он хочет, чтобы Счетная палата проанализировала эффективность работы чиновников, контролирующих рыболовство, и оценила ущерб бюджету от их бездействия.

— Запад пытается отрезать режим Мадуро от иностранных активов — Главные из них – нефтедоллары и золото — Американская администрация рассматривает возможности передать деньги, выручаемые Венесуэлой от экспорта нефти, а также другие иностранные активы под контроль оппозиции. А Банк Англии отказался вернуть Каракасу золотые резервы. Других источников твердой валюты у Венесуэлы нет, и их перекрытие может привести к еще большим экономическим проблемам в стране, ВВП которой уже сократился вдвое за шесть лет пребывания у власти президента Николаса Мадуро.

— Как будет устроено управление в En+ после утраты Дерипаской контроля над компанией — У независимых трасти может оказаться до трети голосов в компании, еще 10% получит Glencore — В ночь с 27 на 28 января Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США объявило о снятии санкций с En+ и принадлежащих ей второго по величине в мире производителя алюминия UC Rusal и владельца крупных сибирских ГЭС "Евросибэнерго".

— Первым покупателем активов "Траста" стал банк "ФК Открытие" — Бывший санатор "Траста" заплатит ему за офисы в Москве и регионах 1,6 млрд рублей — Банк "ФК Открытие" подал заявки на покупку офисов "Траста" в Москве и регионах, следует из протоколов аукционов, опубликованных на сайте Единой электронной торговой площадки. Там сказано, что других претендентов на эти активы не было.

— Почему крупные компании увлеклись мультфильмами — Благодаря рекламной интеграции они приучают детей к своим брендам — В одном из самых популярных отечественных мультипликационных сериалов, "Фиксики", появилась серия о пользе индейки. Эпизод под названием "Бутерброд" опубликован на YouTube-канале мультфильма. Представитель "Дамате" рассказал, что совместный проект с "Фиксиками" – часть новой рекламной кампании производителя, направленной на тех, кто родился после 2010 г. "Сейчас для нас это не самая важная аудитория, – рассуждает представитель "Дамате", – но мы понимаем, что лет через 10 эти дети вырастут и могут стать нашими лояльными клиентами".

— МТС запустила площадку по торговле подержанным IT- и телекомоборудованием — Торговать на ней могут и сторонние продавцы — Площадка "МТС торги" в коммерческом режиме заработала в январе, рассказал представитель оператора Алексей Меркутов. Ее тестирование началось год назад, и пользоваться площадкой можно было бесплатно. А теперь МТС начинает брать с продавцов комиссию (какую, Меркутов не говорит). Вместо того чтобы платить комиссию, клиент может оформить подписку (7000 руб. в месяц) и реализовать на площадке до 200 лотов. За 50 000 руб. продавец может нанять персонального менеджера и т. д.

— Страховщики ОСАГО не увеличили сборы за 2018 год — Зато выплаты автомобилистам сократились на 21%, сообщил Российский союз автостраховщиков — За 2018 г. страховщики ОСАГО не увеличили сборы: они составили 227,9 млрд руб., следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА). Лидером по сборам в ОСАГО стало "Альфастрахование" (36,2 млрд руб.). Прежний лидер, "РЕСО-гарантия", опустился на второе место (34,5 млрд руб.), а тройку замкнул "Ингосстрах" (22,9 млрд руб.). Выплаты по ОСАГО за прошлый год сократились на 21% до 142,2 млрд руб. ЦБ статистику по страховщикам за 2018 г. пока не раскрывал.

— Минтранс просит из бюджета 98 млрд рублей на строительство неатомных ледоколов и специальных судов — Они нужны для развития Северного морского пути и северных портов — Министерство транспорта подготовило поправки в госпрограмму "Развитие транспортной системы", которую правительство приняло в декабре 2018 г. Для обеспечения круглогодичной работы портов Дальневосточного и Северо-Западного бассейнов Минтранс предлагает выделить из бюджета средства на строительство двух ледоколов мощностью 18 МВт класса Icebreaker7 (может плавать при толщине льда до 2 м) – по 7,3 млрд руб. на каждый.

— Почему московские таксисты недовольны агрегаторами, несмотря на взрывной рост перевозок — Агрегаторы не только приводят клиентов, но еще диктуют цены и взимают существенные комиссионные — Ровно четыре года назад таксисты Москвы пригрозили столичным властям масштабной забастовкой. Планировалось, что с 13 по 15 февраля таксисты не выйдут на работу. Причина – резкое снижение тарифов компаниями – агрегаторами заказов ("Яндекс.Такси" и Gett) и повышение комиссии.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— С войной покончили мы счеты — О новых попытках пересмотра итогов Второй мировой войны с помощью реституции — В конце декабря 2018 года германское посольство распространило информацию о том, что намерено добиваться возврата в свою страну культурных ценностей, которые по итогам Второй мировой войны перемещены из Германии в СССР. Потом дипломаты поспешно поправились: мол, не добиваемся решительного возврата, а хотим активизировать переговоры на эту тему.

— Покажи язык — Как сдать итоговое собеседование по русскому в девятом классе — Уже через две недели все девятиклассники впервые пройдут обязательное собеседование по русскому языку. С 2019 года "зачет" по нему официально считается допуском ко всем остальным экзаменам. О подробностях "РГ" рассказала заместитель директора Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Ольга Котова.

— Когда дарственная бесполезна — Верховный суд разъяснил особенности договора дарения — С необычным иском обратилась недавно в Верховный суд РФ жительница Волгограда. Ответчицей в своем иске гражданка назвала близкую родственницу. Дама просила высокий суд принять решение "о регистрации перехода права собственности на 1/3 доли в квартире". Невнимательное отношение местных судов к сути заявленных требований и стало основанием для разъяснений Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда.

— Зайдут без стука — Суды стали разрешать доступ в квартиры для проверки опасного ремонта — В службу судебных приставов все чаще поступают дела, в которых требуется обеспечить доступ в квартиру гражданина. Суд вправе заставить человека открыть дверь, если, например, у соседей возникли опасения по поводу проводимого им ремонта. В первую очередь процедурой пользуются жилищные инспекции, которые как раз и ищут опасные перепланировки.

— Сбежал, значит, выпил — Госдума рассмотрит в первом чтении закон, который приравняет скрывшихся с места аварии водителей к пьяным — Госдума рассмотрит 7 февраля в первом чтении проект закона, подготовленного МВД, который усилит уголовную ответственность водителей, скрывшихся с места аварии, в которой погибли или получили тяжкий вред здоровью люди.

— Урожай с плюсом — Владимир Путин призвал минсельхоз плотнее работать с регионами — Минсельхоз должен плотнее работать с регионами в части господдержки предприятий аграрно-промышленного комплекса, заявил в понедельник Владимир Путин. Президент также поддержал систему контроля сельхозпродукции и продовольствия с помощью электронной ветеринарной сертификации. По его оценке, это будет способствовать цивилизованному развитию отрасли и положительно отразится на здоровье людей.

— С новой прибавкой — Пособия для ветеранов и инвалидов проиндексируют с 1 февраля — С 1 февраля на 4,3 процента в России повысится ряд социальных выплат. Постановление правительства об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ размещен на сайте кабмина.

— Личные данные берут под охрану — Роскомнадзор рассказал, на кого ему чаще всего жалуются россияне — Граждане больше всего жалуются на банки в Роскомнадзор из-за того, что те якобы нарушают закон "О персональных данных". Хотя только пять процентов жалоб подтверждаются, констатировали в службе.

— Прошли сквозь дюны — Вице-премьер Ольга Голодец встретилась с триумфаторами ралли "Дакар" из команды "КАМАЗ-мастер" — В Доме правительства состоялась встреча заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец с командой "КАМАЗ-мастер", занявшей два первых места в зачете грузовиков самого престижного ралли-рейда "Дакар".

— Пока горит свеча — Валентина Матвиенко: Мы не имеем права забывать о трагедиях войны — Задача ныне живущих состоит в том, чтобы сохранить для будущих поколений память о жертвах Второй мировой войны и не допустить повторения таких чудовищных трагедий, какими были преступления Холокоста, блокада Ленинграда, уничтожение Хатыни и другие страшные события тех лет. Об этом говорили в понедельник в Еврейском музее и центре толерантности участники церемонии, приуроченной к Дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января, в годовщину освобождения Освенцима советскими войсками.

— Взлет по расписанию — Испытания МС-21 завершатся во второй половине 2020 года — Проект российского гражданского самолета МС-21 получит в этом году 1,58 миллиарда рублей бюджетных субсидий. Премьер-министр Дмитрий Медведев уверен, что Россия сможет провести при его создании импортозамещение, необходимое из-за ограничений США. К 2022 году уровень локализации должен достигнуть 97 процентов.

— Правила хорошего торга — Система госзакупок автоматически отсеет компании, попадавшиеся на взятках — Единая информационная система госзакупок с 1 июля будет увязана с реестром юрлиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение (ст. 19.28 КоАП). Проект постановления правительства об этом минфин разместил для общественного обсуждения.

— Назови трекинг-номер — Путь посылки можно отследить онлайн — Отследить посылку онлайн по трекинг-номеру можно благодаря центрам обработки данных. "Почта России" объявила о завершении объединения мощностей этих центров и теперь занимается внедрением искусственного интеллекта.

— Движение вверх — На Дальнем Востоке и на Северном Кавказе подведены итоги конкурса "Лидеры России" — Еще в двух федеральных округах состоялись региональные полуфиналы конкурса "Лидеры России". Итоги этого этапа конкурса подвели в Дальневосточном федеральном округе и в Северо-Кавказском федеральном округе.

— Острова — На прошедшей неделе наибольший интерес вызвали переговоры Путина с Абэ. Помимо содержательного момента многих занимала просто загадка, "таинственная интрига", даже пари заключали. На простом, без политологии, языке вопрос звучал так: "Отдадут острова или не отдадут?" И хотя МИД несколько раз повторил, что ни о какой "передаче островов" речь не идет, многие считают, что интрига остается. В самом деле объявлено, что через несколько месяцев переговоры возобновятся, а всем известен "категорический императив" японцев вернуть острова. Значит, эта тема все-таки обсуждается? Значит, японцы все-таки на что-то рассчитывают?

— Студент учится и служит — Президент РФ утвердил новый порядок военной подготовки в вузах — Президент России своим указом ввел в действие закон о создании взамен военных кафедр и факультетов гражданских вузов образовательных центров армейской подготовки студентов.

— Подальше от начальника — Названы отрасли, где трудится больше всего удаленных сотрудников — Маркетинг, реклама и связи с общественностью (PR) — эти профессиональные сферы лидируют по доле сотрудников, работающих дистанционно (56 процентов). Об этом говорится в исследовании агентства Headhunter, с которым ознакомилась "Российская газета".

— А поутру они проснутся — В России могут вновь открыть вытрезвители — В весеннюю сессию Совет Федерации намерен уделить внимание разработке нового порядка работы вытрезвителей. Об этом "Российской газете" рассказал председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

— Горячий лед — Может ли Северный морской путь составить конкуренцию Южному, через Суэцкий канал?— О том, что Северный морской путь уже через пять лет должен стать глобальной транспортной артерией с объемом перевозок более 80 миллионов тонн в год, сегодня говорят и спорят все более активно. Может ли Северный морской путь составить конкуренцию Южному, через Суэцкий канал? Об этом в интервью "Российской газете" рассказал Александр Пилясов, директор Центра экономики Севера и Арктики Совета по изучению производительных сил при минэкономразвития и РАН.

— Поехали за деньгами — Внутренняя миграция влияет на региональные зарплаты — Более двух миллионов россиян переезжают ежегодно жить и работать в другие регионы страны. И такое движение приводит к изменению зарплат в регионах.

— Стройка дальше не идет — В минстрое пересчитали обманутых дольщиков — Нет проблем с долгостроями и обманутыми дольщиками в 17 регионах России. Об этом сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин на заседании Рабочей группы по защите прав участников долевого строительства. Для остальных 68 регионов эта проблема актуальна.

— Камерные штрафы — Госавтоинспекция подсчитала количество наказаний водителей и выявила наиболее "популярные" — Самым распространенным нарушением дорожного движения у водителей остается превышение скорости. Такой вывод можно сделать по итогам анализа оперативных данных за прошлый год, который провела Госавтоинспекция МВД России.

— Ружье было рядом — Экс-руководитель строительной компании найден застреленным — В минувшее воскресенье вечером во дворе частного дома на юго-востоке Москвы было обнаружено тело Дмитрия Савина — бывшего руководителя компании "Дальспецстрой", участвовавшей в строительстве космодрома Восточный.

— Гектары и дома — Решается судьба иска на миллиардное имущество арестованного чиновника — Московский областной суд определил место рассмотрения иска Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства имущества экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна. Решение примет Красногорский суд Подмосковья.

— Пистолет по интернету — В Самарской области обнаружен склад с арсеналом оружия — Оперативники ФСБ изъяли в Самарской области у двух местных жителей целый арсенал оружия и боеприпасов. Причем, как выяснилось, все это они приобрели через интернет. О необычных сетевых покупателях в понедельник сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

— Главная версия — СК объяснил пожар на судах в Керченском проливе — Следственный комитет РФ официально озвучил основную версию страшного пожара на двух танкерах в Черном море. По мнению следственного ведомства, несчастье случилось из-за нарушения правил безопасности при перегрузке судов.

— ОСАГО на 200 рублей дешевле — Средняя стоимость полиса автогражданки в прошлом году сократилась, сократились и выплаты — По итогам прошлого года средняя по стране стоимость полисов ОСАГО сократилась почти на два процента.

— Место подвига — Перевалы могут стать именными — Народное собрание Карачаево-Черкесской Республики внесло в Госдуму законопроект о присвоении некоторым горным объектам России почетного звания "Перевал воинской славы".

— Красным по желтому — Сторонники президента Франции перешли в цветное контрнаступление — До сих пор были "желтые жилеты", которые своими выступлениями разбередили всю Францию, а вот теперь появились "красные платки".

— Мадуро отпустил боливар — Власти Венесуэлы разрешили частным лицам свободно покупать иностранную валюту — Правительство Николаса Мадуро решилось на шаг, который от него ждали долго — с понедельника в Венесуэле запущена свободная система обмена инвалюты. Новая платформа, которая получила название Interbanex, позволит частным лицам приобретать необходимое количество долларов за венесуэльские боливары без участия государства в установлении обменного курса.

— Трамп вспомнил брата — Трамп пожертвовал четверть годовой зарплаты на борьбу с алкоголизмом — Президент США Дональд Трамп пожертвовал 100 тысяч долларов из своей заработной платы на исследования в области алкогольной зависимости. Как сообщает информационный ресурс Washington Examiner со ссылкой на Белый дом, такую сумму глава государства перечислил Национальному институту по злоупотреблениям алкоголем и алкоголизму.

— Что такое Холокост — В Европе молодежь все меньше знает о преступлениях нацистов — Вопреки безграничному доступу современных людей к информации, в наш цифровой век знания об исторических событиях, в том числе о преступлениях национал-социалистов, в Германии "шокирующе скудны". Это признал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в статье, написанной к Международному дню памяти жертв Холокоста для еженедельника Welt am Sonntag.

— Сели и сидят — Число побегов из тюрем резко снизилось — За год зафиксирован лишь один побег заключенного из-под стражи. Всего же за четверть века число побегов из тюрем снизилось в 140 раз.

— Курица со сроком — Детский сад оштрафован за просроченные продукты — Суд в Свердловской области оштрафовал на 150 тысяч рублей детский сад за то, что детей кормили просроченными и некачественными продуктами.

— Смотреть будут лучше — Семь российских регионов переходят на цифровое вещание — С 11 февраля стартует первый этап перехода на эфирное цифровое вещание регионов. По плану, который утвердило минкомсвязь, в семи регионах перестанут передавать аналоговый эфир федеральных каналов. Региональные программы продолжат вещать в прежнем режиме.

— Жена подвела?— В Карелии арестован экс-глава района — Петрозаводский городской суд арестовал на два месяца бывшего главу Прионежского района Карелии Алексея Лучина. Его подозревают в мошенничестве, связанном с программой переселения из аварийного фонда. Против главы муниципалитета возбудили уголовное дело по 285-й и 159-й статьям УК РФ — злоупотребление служебными полномочиями и совершение мошеннических действий.

— Призрак Первомайского — Мать скрыла смерть ребенка и шесть лет получала на него пособия — Уже несколько дней в Красноармейском районе Кубани правоохранители пытаются отыскать место захоронения младенца, исчезнувшего еще в 2012 году. По факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело, а его мать подозревается в мошенничестве при получении пособий на умершего сына.

— Борцы в белых халатах — Сибирских врачей учат постоять за себя — Необычный семинар для врачей провели в Новосибирске, где в последние годы участились нападения на медиков: докторов учили азам популярного восточного единоборства джиу-джитсу.

— Роспотребнадзор: Заболевшие корью дети не были привиты — Четверо московских школьников заразились корью. Из-за этого в двух школах города введен карантин на 21 день, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

— Собянин оценил итоги модернизации Лианозовского молкомбината — Лианозовский молочный комбинат начал производить абсолютно новый продукт — термостатный йогурт. Новые заводские линии на производстве открыл в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

— Акты и факты — Счетная палата: кто и как завел проблему Байкала в тупик и за какую сумму бюджетных рублей — Загрязнения от стационарных источников, расположенных на Байкальской природной территории, увеличились в 2017 году по сравнению с предыдущим годом на 7,3 процента, а с 2012 годом — на 45 процентов и составили 701,5 тысячи тонн в год. Это постарались в основном тепловые электростанции, раскочегарив свои котлы на угольном топливе: каскад ангарских гидроэлектростанций не обеспечивает всей бурно прогрессирующей потребности. Есть и другие причины.

— Встречают по диплому — Выпускников каких университетов готовы брать на работу — Эксперты одной из ведущих компаний по найму HeadHunter изучили около 9 тысяч резюме и более 20 тысяч вакансий, размещенных на своем сайте за последние пару лет. Результатом исследования стал рейтинг выпускников московских вузов, где главный критерий — востребованность у работодателей. Ведь именно это после проходного балла ЕГЭ волнует абитуриентов больше всего.

— От звонка до звонка — Почему хотят запретить мобильники в школах — Похоже, российские учителя уже привыкают к тому, что любой их урок может стать "открытым". Причем в масштабах всей страны. Волна видеороликов, демонстрирующих школьные конфликты, захлестнула соцсети. В Набережных Челнах после череды таких "видеоскандалов" чиновники решили оградить педагогов от провокаций. Здесь намерены ввести правило: сдай мобильник перед уроком.

— Урок в 3D — Виртуальное обучение: риски и прогнозы — Сколько времени дети могут учиться в виртуальной реальности (VR)? В каком возрасте лучше погружаться в новую технологию? Как она может повлиять на развитие ребенка? На эти и другие вопросы ищут ответы специалисты Школы педагогики ДВФУ. Ученые хотят узнать, насколько эффективным может быть обучение в виртуальном мире и несет ли оно какие-то риски.

— Соцсеть на приеме — Цифровой след до вуза доведет — Может ли робот подобрать "идеального" абитуриента? Что можно понять по "цифровому следу" школьника в соцсетях? И при чем тут баллы ЕГЭ? На эти вопросы отвечает "умный" алгоритм, разработанный учеными Томского государственного университета (вуз — участник Проекта 5-100). Программа автоматически анализирует информацию о школьниках "ВКонтакте". А потом выдает рекомендации сотрудникам вуза: "К этому парню стоит присмотреться, он будущий айтишник!" Вся "фишка" разработки — в суперточном алгоритме.

— Картина похищения — История кражи из Третьяковской галереи со счастливым концом и тревожным будущим — Подозреваемого в краже из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" полицейские и оперативники ФСБ опознали и задержали быстро. Как рассказали "Российской газете" в МВД, в первую очередь благодаря камерам видеонаблюдения. А во вторую — потому что вор и не думал прятать от этих камер свое лицо. Даже кепки или капюшона не использовал.

— Пейзаж Ай-петри в Третьяковку не вернется — Хорошо все, что хорошо кончается! Можно порадоваться, что прекрасный синий предрассветный пейзаж горы Ай-Петри, написанный Архипом Ивановичем Куинджи в 1890-е, когда он перестал не только выставлять, но и показывать работы, вернется в Русский музей.

ИЗВЕСТИЯ

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— Больше одного: рождаемость на Дальнем Востоке поддержат деньгами — В России впервые появятся субсидии для родителей, дополняющие пакет федеральных и региональных льгот — В дальневосточных регионах введут единовременные выплаты при рождении первого ребенка. Их объем составит порядка 20 тыс. рублей — пособие будет начисляться в двукратном размере прожиточного минимума в субъекте. Кроме того, в ДФО планируется выплачивать региональный материнский капитал (в размере 30% от федерального) при появлении в семье второго ребенка, а также ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей. Соответствующие поручения главам субъектов округа дал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщили "Известиям" в аппарате правительства.

— "Предварительная версия — одиночка с корыстными мотивами" — Полковник полиции Олег Колтунов — о том, как и кем была найдена украденная из Третьяковской галереи картина Архипа Куинджи — Картина Архипа Куинджи, украденная из Третьяковской галереи вечером 27 января, была найдена менее чем через девять часов в Одинцовском районе Подмосковья. О том, как был вычислен злоумышленник, почему оперативники уверены, что найденная картина не была подменена и действительно принадлежит кисти Архипа Куинджи, и какой срок грозит Денису Чуприкову, в интервью "Известиям" рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве, полковник полиции Олег Колтунов.

— Бизнес без купюр: растет число фальшивых банкнот номиналом 2000 рублей — Мошенники подделывают деньги на цветных принтерах — Количество подделываемых денежных купюр номиналом 2000 рублей стало увеличиваться, свидетельствует статистика Банка России. Новые банкноты были введены в октябре 2017 года, первые фальшивки появились уже во II квартале 2018-го, а к концу года их количество выросло до 384. В Гознаке "Известиям" объяснили тренд постепенным вхождением денег этого номинала в оборот. В Центробанке добавили, что их доля в общем количестве поддельных знаков невелика — 1%.

— Исчезнувшая: Юлию Скрипаль потребуют признать без вести пропавшей — Ее сестра обратится к правоохранительным органам РФ с требованием расследовать дело дочери экс-агента британских спецслужб — Племянница бывшего агента британских спецслужб Виктория Скрипаль потребует от правоохранительных органов РФ признать его дочь россиянку Юлию Скрипаль без вести пропавшей. Она также хочет, чтобы соответствующие структуры начали расследование ее исчезновения в Великобритании. Об этом "Известиям" рассказала сама Виктория Скрипаль, отметив, что обращение последует в феврале этого года.

— Переборы учета: гражданам не дадут отказаться от счетчиков тепла — Обсуждение этой темы в правительстве пока закончилось ничем — Обязательная установка в новостройках индивидуальных счетчиков тепла будет сохранена. Несмотря на разногласия в ведомствах по этому вопросу, правительство пока не поддержало инициативу по отказу от них. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе вице-премьера Виталия Мутко. Инициатором отмены установки таких счетчиков ранее выступил Минстрой, назвав меру экономически неэффективной.

— Карты на ветер: доля премиального "пластика" подскочила в 5 раз — Это приводит к росту цен в магазинах — Доля премиальных банковских карт по итогам 2018 года выросла до 20%, тогда как еще в 2017 году составляла 4%, а в 2011-м — всего 1%. Об том "Известиям" предоставили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Они сделали расчеты на основе данных безналичной выручки в обороте предприятий — членов АКИТ. Тенденцию также фиксируют крупнейшие банки страны.

— Прочный круг: почему болезни старости прогрессируют лавинообразно — Предложенная учеными теория позволит создать новые препараты от распространенных недугов людей старшего возраста — В поисках "лекарства от старости" российские ученые раскрыли причины развития возрастных болезней. Биологи рассмотрели статистику летальных исходов от атеросклероза, гипертонии, сахарного диабета двух типов, болезней Альцгеймера и Паркинсона, пошагово изучили ход этих заболеваний. А также описали, на какие клеточные процессы нужно воздействовать, чтобы затормозить развитие возрастных патологий. Для этого ученые применили концепцию "порочных кругов", на основе большого количества данных показав, что такие болезни развиваются лавинообразно.

— Пришли на рогах: что согревает северных оленей зимой — Высокое содержание этанола и продуктов его распада в крови у не впадающих в спячку животных не дает им замерзнуть — Сибирские ученые выявили сезонные колебания концентрации этанола и ацетальдегида (продукт распада этилового спирта) в крови северных оленей. Исследователи выяснили, как эта особенность позволяет животным адаптироваться к суровым климатическим условиям. Такая особенность есть и у человека, но концентрация вырабатываемого этанола в 12 раз ниже.

— Удар гильотины: не принятые законы сэкономили бизнесу 150 млрд — Каждый третий проект правительственного документа содержит избыточные и затратные требования для предпринимателей — Оценка регулирующего воздействия сэкономила бизнесу 150 млрд рублей в 2018 году, рассказали "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития. Механизм позволяет предотвратить появление правил, ведущих к необоснованным расходам предпринимателей. В среднем каждый третий проект нормативного акта содержит избыточные и затратные требования для организаций, уточнили в ведомстве. По оценкам экспертов, общий ущерб бизнеса от действующих абсурдных требований законов может составлять до 7% ВВП, или 7 трлн рублей в год.

— Не в глаз, а в мозг: почему от 3D-кино болит голова — Неприятные ощущения чаще возникают у зрителей, которые не пользуются бинокулярным зрением при обработке объемной информации — Почти половина людей получает представление об объемных свойствах картинки не за счет разницы изображений для левого и правого глаза (параллакс), а с помощью других зрительных данных. Этот феномен, названный стереослепотой, ученые считают одной из причин неприятных ощущений при просмотре 3D-кино. Впрочем, со временем глаза и мозг кинозрителей адаптируются к восприятию стереоизображения.

— Урожайный ход — На развитие сельского хозяйства в России будет выделено более 300 млрд рублей — На поддержку агропромышленного комплекса в 2019 году государство выделит 303,6 млрд рублей — на 50 млрд больше, чем в прошлом. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По его словам, дополнительные средства будут направлены на увеличение финансирования экспорта в рамках майского указа, а также на создание новой системы поддержки фермерства и сельской кооперации. Поддержка со стороны государства не приведет к быстрому росту экспорта, но откроет для отечественного агропрома новые перспективы, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

— Прилетит вдруг волшебник — Что связало Аллу Пугачеву и "Вертолеты России" — 40млн рублей, которые дочернее предприятие компании "Вертолеты России" (входит в состав госкорпорации "Ростех") выделило на юбилейный концерт Аллы Пугачевой, могли быть частью коррупционной схемы. Об этом "Известиям" заявил глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По мнению зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, оценку спонсорской помощи "Вертолетов России" 69-летней артистке должна дать Генпрокуратура. В "Ростехе" "Известия" заверили, что с примадонной заключается договор с четко прописанными обязательствами сторон, а их исполнение будет проконтролировано.