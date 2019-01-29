МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) провела эксперимент, который показал, что российские соцсети лучше борются с суицидальными постами и группами, хуже всего блокируют опасный контент Facebook и Instagram, говорится в сообщении ассоциации.

В рамках эксперимента в специально созданных группах были размещены посты с картинками о депрессивном мире. При этом прямых призывов к самоубийству в рамках эксперимента в постах сделано не было. Также был проведен мониторинг соцсетей для поиска постов и групп с призывами к самоубийствам. На найденные записи, которые могут толкать подростков к суициду и нанесению себе увечий, были отправлены жалобы модераторам сайтов.

"Больше всего усилий в борьбе с такого рода сообществами и постами проделала администрация "ВКонтакте" (ВК)", — отмечается в сообщении. В частности, ВК заблокировала поиск по самым популярным хэштегам суицидальной тематики, а также запустила справочный раздел, в котором пользователи могут узнать о борьбе с запрещенной информацией. С начала 2018 года в ВК было удалено более 7,9 миллиона единиц контента, связанного с одобрением суицида и нанесения увечий, отмечает ассоциация.

В рамках эксперимента в ВК были удалены все группы и публикации суицидальной направленности, на которые были поданы жалобы, а найти активные публикации с опасным контентом, не удалось. С "Одноклассниками" ситуация была похожа, отмечает АППСИМ.

Как отмечает АППСИМ, в Facebook модераторы не нашли ничего опасного в подобном контенте: ни один пост и группа, созданные для эксперимента, не были удалены. Также по суицидальным хэштегам в Facebook удалось найти небольшое количество опасного контента. Instagram также не удалил созданные в рамках эксперимента публикации. Также АППСИМ в ходе эксперимента обнаружила в Instagram множество постов с опасным контентом по суицидальным хэштэгам.

"У российских соцсетей есть большой плюс по сравнению с иностранными. "ВКонтакте" и "Одноклассники" дают возможность не только пожаловаться на конкретный пост, нажав соответствующую кнопку в меню, но также позволяют пользователям написать личное сообщение "группе поддержки" и отправить им ссылку на пост с опасным контентом", — заявил директор АППСИМ Владимир Зыков. РИА Новости пока не удалось получить комментарий Facebook и Instagram.