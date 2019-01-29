МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Угроза российским проектам в Венесуэле не так велика, большинство из них уже завершено, считает исполняющий обязанности директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский.

"Я лично, например, не столь пессимистично настроен по отношению к нашему будущему в Венесуэле. Эта тема действительно сейчас горячо обсуждается, у нас как-то в общественном сознании преобладает такая дихотомия, что либо мы сохраняем у власти Мадуро, и это единственный шанс для нас сохранить нефтяные проекты", — сказал эксперт во время дискуссии.

По мнению политолога, такое мнение — это сильное упрощение.

Российским проектам в Венесуэле так уж сильно ничто не угрожает, указал Разумовский.

"Большинство из проектов уже завершено, оружие мы больше не поставляем, нас вытеснил Китай. Наши нефтяные проекты, часть из них началась еще в 2005 году, вообще уже окупились. Может быть, какие-то проекты новые, которые обсуждались в ходе декабрьского визита Мадуро в Россию, может быть, они останутся под вопросом. Все-таки наши проекты достаточно надежно защищены международными договорами", — пояснил он.

Долг Венесуэлы перед Россией — это суверенный долг, который Москва может отстоять в суде, считает Разумовский.

"Мы в одной лодке с Китаем в этом плане. Если мы посчитаем наши совокупные вложения — это больше 80 миллиардов долларов. Вы как себе представляете — придут американцы и выкинут их из экономики Венесуэлы? Я думаю, это невозможно", — подчеркнул Разумовский.