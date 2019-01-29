СОЧИ, 29 янв /ПРАЙМ/. Ведущие российские компании нуждаются в созданных отечественной наукой технологиях для производства конкурентоспособных продуктов, а также в специалистах, сообщил на конференции "Путь к успеху" в центре "Сириус" в Сочи вице-президент по R&D и международному развитию бизнеса BIOCAD Роман Иванов.

По его словам, передовые российские компании не заинтересованы в том, чтобы академическая наука просто воспроизводила биотехнологии, созданные за рубежом. Компании справляются с этим и сами.

"Что нам нужно от академии, это способные, лучшие, чистые в классе технологии, которые позволяют создавать продукты конкурентоспособные на глобальном уровне. Это и лучшие в классе инструменты редактирования и доставки. Мы знаем, что в России есть коллективы, способные на это", — заявил Иванов.

Он добавил, что также компаниям важно, чтобы большое внимание уделялось вопросу оформления прав на результаты интеллектуальной деятельности, получаемые в рамках программы развития генетических технологий. По его мнению, остро стоит в России и вопрос подготовки кадров.

"Индустрия в России испытывает исключительный кадровый голод, такой, например, что компания BIOCAD организовала собственную программу, которая готовит нам специалистов в области молекулярной генетики и клеточной биологии. Но нам нужны сотни таких специалистов в год", — подчеркнул Иванов.

Указ о создании программы развития генетических технологий в России был подписана президентом РФ Владимиром Путиным 28 ноября 2018 года. Она рассчитана на 2019-2027 годы. Правительство должно будет обеспечить создание и развитие на базе научных и образовательных организаций лабораторий и центров для проведения генетических исследований, в том числе технологий генетического редактирования. Согласно указу, на федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" возложены функции головной научной организации программы.