МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. "Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик" Минпромторга РФ и Агентство по регулированию лекарственных средств и продуктов здравоохранения Великобритании (MHRA, Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) будут совместно инспектировать фармпроизводителей на соответствие стандарту GMP, следует из меморандума, подписанного организациями в Лондоне.

"Целью подписания меморандума стало создание механизма сотрудничества, при котором страны, в соответствие с их законодательством, могут совместно проводить инспекции на соответствие стандарту GMP, вести правоприменительную деятельность, обмениваться информацией в области регулирования и компетенциями между инспекторатами", — говорится в сообщении института.

Как отметил директор института Владислав Шестаков, сотрудничество будет способствовать снижению регуляторных барьеров для бизнеса и наращиванию взаимовыгодных торговых отношений стран.

В ходе визита в Лондон российская делегация также провела рабочую встречу с торговым представительством России в Великобритании, на которой обсуждались вопросы развития российского экспорта.

"Подписание меморандума показывает, что, несмотря на непростой политический фон, эксперты продолжают взаимодействие на благо здоровья пациентов, положительно влияя на динамику развития торговых отношений между двумя странами и формируя позитивный имидж через профессиональное признание", — прокомментировал подписание торговый представитель России в Великобритании Борис Абрамов.

Объем продаж британских лекарств в РФ за 11 месяцев 2018 года составил 67,48 миллиарда рублей в стоимостном выражении и 131,13 миллиона упаковок в натуральном выражении, приводит статистику ФБУ "ГИЛС и НП". Доля британских лекарственных препаратов в общем объеме продаж за данный период составила 6% в стоимостном и 3% в натуральном выражении. Продажи английских препаратов на российском рынке за 11 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 8,31% в стоимостном выражении и на 0,8% в натуральном выражении.