ВАШИНГТОН, 29 янв /ПРАЙМ/. Суд в Калифорнии отказался утвердить предложение компании Yahoo выплатить штраф в 50 миллионов долларов за крупнейшие взломы электронной почты, говорится в решении суда.

Помимо штрафа, компания планировала обеспечить два года бесплатного отслеживания кредитной информации для 200 миллионов граждан США.

Компания при этом не упомянула, сколько именно может получить каждый из пострадавших, отметила в решении судья Люси Кох. Взломы 2013-2016 годов затронули до 1 миллиарда учетных записей, были украдены пароли и личная информация клиентов компании. Кроме того, судье не понравились запланированные расходы компании на адвокатов в размере 35 миллионов долларов.

Прокуроры США обвиняли во взломе Yahoo от 2017 года двух хакеров и "агентов российского правительства", один из обвиняемых хакеров признал свою вину.

Холдинг Verizon, которому принадлежит Yahoo, распространил пресс-релиз, выразив уверенность, что в конечном счете соглашение будет достигнуто. Verizon купил Yahoo в 2016 году почти за 5 миллиардов долларов.