ЛОНДОН, 30 янв /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. ФГУ "Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик" Минпромторга РФ планирует в 2019 году проинспектировать на соответствие стандарту GMP пять фармпроизводителей в Великобритании, сообщил РИА Новости сообщил директор института Владислав Шестаков.

Он отметил, что проверки будут проходить, в том числе, с участием Агентства по регулированию лекарственных средств и продуктов здравоохранения Великобритании (MHRA, Medicines and Healthcare products Regulatory Agency), с которым во вторник в Лондоне был подписан меморандум о сотрудничестве.

По словам Шестакова, первая проверка состоится в марте в компании Norgine Ltd, в апреле институт побывает на производстве фармкомпаний Central Pharma и Fleet Laboratories, а в мае и июне инспекторы посетят компании SmithKline Beecham и Genzyme.

Комментируя заключенное соглашение с британским регулятором, он отметил, что взаимодействие с MHRA началось два года назад, а подготовка к заключению меморандума заняла около года. "В этом году у нас запланировано проведение пяти инспекций, и мы предложили нашим британским коллегам участвовать в роли наблюдателей в этих инспекциях. Мы открыты к сотрудничеству", — сказал глава института.

Институт в 2018 году провел проверки в 57 странах мира, из которых лекарственные препараты поступают на российский рынок. Препараты из Великобритании занимают пятое место в РФ после таких стран, как Германия, США, Франция и других, отметил Шестаков.

"Начиная с 2016 года мы провели 46 инспекций в Великобритании. Из них восемь компаний не соответствовали требованиям РФ. Надеемся, что после подписания соглашения британский регулятор будет более активно участвовать в наших инспекциях и в обучающих проверках в России, и в Соединенном Королевстве", — отметил собеседник агентства.

"Подписание меморандума доказывает, что, несмотря политический кризис между нашими странами, эксперты продолжают взаимодействие, положительно влияя на динамику развития торговых отношений. В условиях Brexit Великобритания крайне заинтересована в развитии деловых и регуляторных отношений с другими странами, в том числе с Россией", — заключил Шестаков.