МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Корейское агентство по поощрению торговли и инвестиций (KOTRA) приняло решение закрыть свой офис в Венесуэле в связи с усилившимся там политическим кризисом, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на источники.

По словам источников, KOTRA планирует закрыть свое представительство в Каракасе 1 марта. Связанными с Венесуэлой вопросами будет заниматься офис в Панаме. Сотрудники KOTRA заявляют, что решение связано с политическим кризисом в Венесуэле, который угрожает безопасности сотрудников агентства.

"Хотя мы сохраняем наш офис в Тегеране, несмотря на санкции Вашингтона в отношении Ирана, мы решили уехать из офиса в Венесуэле из-за кровопролития", — приводит агентство слова сотрудника KOTRA.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя "временным главой" государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.

Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы. ЕС призвал к проведению новых выборов.