ВЛАДИВОСТОК, 30 янв /ПРАЙМ/. Эксперты в начале марта в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) подготовят предложения для будущего законопроекта по введению на острове Русский во Владивостоке упрощенного режима внедрения новых медицинских технологий и разработок, сообщает вуз.

На четвертом Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин поручил правительству проработать специальный статус для острова Русский, который бы дал возможность для запуска там стартапов, тестирования и реализации самых передовых технологических разработок, практическое применение которых еще не описано в законодательстве. Ранее команда проекта "Нейростарт" Агентства стратегических инициатив во главе с нейрохирургом Медицинского центра ДВФУ Артуром Биктимировым предложила создать экспериментальную медико-экономическую зону "Остров киборгов" на острове Русский.

"Сессия правового дизайна и инжиниринга "Остров киборгов: специальный правовой режим" пройдет в ДВФУ 1-4 марта… Сессия пройдет в формате четырехдневного марафона по созданию предложений в законопроект. К работе приглашены представители органов власти, авторы действующих законов о преференциальных режимах для отдельных территорий, юристы, инженеры, экономисты, врачи. Эксперты обсудят возможности для введения особого режима, этические вопросы, сотрудничество с зарубежными компаниями в области биоинженерии", — говорится в сообщении.

Вместе с экспертами свою рабочую группу организуют студенты ДВФУ разных направлений. Они также подготовят предложения для законопроекта.

По словам Биктимирова, сегодня постоянно появляются новые медицинские технологии, но их не всегда можно применять, поскольку нет соответствующего законодательства. Поэтому, по его словам, нужны новые законы, которые позволят пользоваться достижениями науки для лечения пациентов.