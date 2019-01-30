ВЛАДИВОСТОК, 30 янв /ПРАЙМ/. Две российские рыбопромысловые компании обязали заплатить штрафы на общую сумму 38 миллионов рублей за лов в водах РФ на иностранных судах, сообщает пограничное управление ФСБ по Приморскому краю.

По закону, промышленным рыболовством в водах РФ могут заниматься только лица, зарегистрированные в России. Его запрещается вести иностранным лицам и с судов, принадлежащих иностранным лицам.

"Транспортный рефрижератор "Мариам", собственником которого является гонконгская компания, в августе 2018 года вел промышленное рыболовство в территориальном море РФ. На его борту пограничники обнаружили водные биоресурсы общим весом около 1 тысячи 250 тонн. Зафрахтованное ООО "РефТрансСервис" у иностранной компании судно принимало, хранило и транспортировало морепродукцию в морской порт в нарушение положений ФЗ", — говорится в сообщении.

Суд назначил компании штраф в двукратном размере стоимости улова – чуть более 18,82 миллиона рублей — без конфискации судна и орудий лова. Постановление вступило в законную силу.

Кроме того, суд во Владивостоке признал уссурийское ООО "Гродтерм — ДВ" виновным в аналогичном нарушении. Транспортный рефрижератор "Ретривер", собственником которого является иностранная компания, использовался на основании договора не по прямому назначению.

"Судно принимало, хранило и транспортировало морепродукцию в морской порт в нарушение положений ФЗ. Общий вес обнаруженной на его борту морепродукции превысил 1 тысячу 850 тонн", — сообщают пограничники.

Суд назначил компании штраф в 19 миллионов рублей без конфискации судна и орудий лова. Постановление также вступило в законную силу.