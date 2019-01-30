ВЛАДИВОСТОК, 30 янв /ПРАЙМ/. Программу ремонта дорожной сети Владивостока, средства на которую выделяют из бюджета России, могут продолжить в 2020 и 2021 годах, сообщил журналистам полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Во вторник Трутнев заявил, что около 4,5 миллиардов рублей дополнительно выделят Приморью для приведения в порядок улично-дорожной сети Владивостока в связи с переносом сюда столицы Дальневосточного федерального округа. Процесс переноса был запущен в конце 2018 года.

"Хотелось бы, чтобы гости, приехавшие на ВЭФ, увидели город с хорошими дорогами, развязками. Но делаем это не только для гостей, это имеет значение для всех живущих в городе. Мы постараемся сделать рывок до сентября. Но профиль строительных работ достаточно широкий… Программа не закрывается, рассчитана на три года. Поэтому в зависимости от результатов, того, что будет сделано за 2019 год, будем принимать решение на 2020, 2021, что делать – или продолжить программу, или будем считать, что эта задача выполнена", — сказал Трутнев.

По его словам, работы должны проводиться интенсивно, в том числе по ночам.