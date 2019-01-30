ВЛАДИВОСТОК, 30 янв /ПРАЙМ/. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что сейчас идет доработка особого административного режима на острове Русский, в том числе формируется финансовый центр.

"Зачем от него отказываться? Он точно принес некоторую пользу, но не революционную… больших преференций, больших возможностей для развития он не принес. Мы стараемся его доработать… Сегодня ведем консультации с экспертами, с ЦБ. Сказать проще, нас интересуют вопросы, связанные с формированием финансового центра, это свои режимы. Мы провели анализ всех финансовых центров в мире", — сказал Трутнев журналистам.

По его словам, это кропотливая работа, согласование всех позиций и нахождение решений, которые помогли бы развить здесь финансовый сектор и не создали бы дыр в экономике, не нарушили международные соглашения.

"Это большая работа, мы этим занимаемся", — сказал Трутнев.

В августе 2018 года вступили в силу законы "О международных компаниях" и "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края", которые создали правовые условия для смены юрисдикции для иностранных компаний с целью привлечения в Россию капиталов и защиты от неблагоприятных воздействий санкций на бизнес.