МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Экспорт рыбы и морепродуктов из России в 2018 году вырос на 4,4% — до 2,24 миллиона тонн, при этом импорт снизился на 0,5% и составил 595,8 тысячи тонн, сообщает Росрыболовство со ссылкой на предварительные данные Росстата.

"Объем экспорта рыбной продукции из РФ в 2018 году, по предварительным данным Росстата, увеличился на 4,4% по сравнению с 2017 годом и достиг 2,24 миллиона тонн", — говорится в сообщении. Объемы поставок крабов и других ракообразных, моллюсков и других беспозвоночных увеличились на 5,3% – до 126,5 тысячи тонн; рыбного филе и прочего мяса рыб – на 5,4%, до 124 тысяч тонн; мороженой рыбы – на 4,3%, до 1,96 миллиона тонн.

По данным ФТС России, лидером поставок остается мороженый минтай — его доля в общем объеме экспорта составляет 39%. При этом объемы поставок минтая в 2018 году уменьшились на 13% – до 706,7 тысячи тонн.

"Объем импорта рыбы и морепродуктов в сравнении с 2017 годом уменьшился на 0,5% и составил 595,8 тысячи тонн. В том числе снизился объем поставок мороженой рыбы на 8% – до 301,7 тысячи тонн", — добавили в Росрыболовстве.

При этом увеличился объем импорта свежей или охлажденной рыбы – на 10,4%, до 35,4 тысячи тонн; ракообразных, моллюсков и прочих беспозвоночных – на 2,4%, до 60,4 тысячи тонн; рыбного филе и прочего мяса рыб – на 1,4%, до 70,2 тысячи тонн.

Российские рыбаки в 2018 году получили рекордный улов в 5 миллионов тонн впервые с 1992 года, превысив на 5% результат предыдущего года. Основные объемы вылова приходятся на минтай, тихоокеанскую сельдь, тихоокеанские лососи, треску, пикшу и ряд других видов рыб, а также морепродуктов.