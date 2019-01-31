ВАШИНГТОН, 31 янв /ПРАЙМ/. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл считает, что американской экономике не стоит опасаться последствий Brexit, при любом сценарии это не будет существенным материальным событием.

"Мы не рассматриваем Brexit как существенное материальное событие (для американской экономики), хотя мы очень внимательно следим за ним и все же надеемся на компромисс", — сказал он журналистам на конференции в Вашингтоне в среду.

Британские парламентарии во вторник высказали свою позицию по ряду вопросов, связанных с Brexit, дав премьеру страны Терезе Мэй четкую программу на очередной раунд переговоров с ЕС. Депутаты подтвердили, что в нынешнем виде соглашение с ЕС не поддерживают, выступают против выхода из Евросоюза без соглашения, хотят изменения условий по Северной Ирландии, но при этом взять ответственность на себя за разработку условий Brexit не готовы.

Представители ЕС при этом уже заявили, что не видят возможности для пересмотра достигнутого в ноябре прошлого года проекта соглашения об отделении страны от союза. При этом времени для решения проблемы договора о Brexit остается все меньше: Великобритания должна покинуть ЕС, как пока предполагается, 29 марта.