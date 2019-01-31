ЛОНДОН, 31 янв /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Финансовый сектор Великобритании после Brexit будет постепенно сокращать свой бизнес в странах ЕС, уходя в страны с быстрорастущей экономикой, заявил британский министр финансов Филип Хаммонд, выступая в среду вечером на ежегодном ужине участников Лондонского Сити (TheCityUK).

Министр отметил, что Британия имеет потенциал и возможности для развития финансовых услуг на новых рынках, благодаря исторически сложившимся отношениям с государствами вне ЕС.

"Со временем мы должны ожидать, что бизнес в ЕС будет постепенно сокращаться в нашем экспорте финансовых услуг, так как неуклонно растущая доля будет приходиться на быстрорастущие экономики за пределами Европы", — сказал он.

Министр отметил, что именно в развивающихся странах сконцентрировано большинство населения младше 30 лет, и именно в этих странах быстрыми темпами формируется средний класс.

"У нас всегда был глобальный взгляд — часть мира, а не только часть Европы", — подчеркнул он.

По словам Хаммонда, целью Британии после Brexit является формирование глобальных связей финансовых услуг между современными финцентрами по всему миру.

"Это обеспечит новые уровни доступа к рынку и новые каналы в развивающиеся экономики для британских компаний. Эта стратегия будет использовать новые гибкие возможности, имеющиеся в нашем распоряжении, когда мы покинем ЕС", — отметил он.