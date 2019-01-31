МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Российские пенсионеры активно осваивают публичный Wi-Fi – рост числа пожилых пользователей в прошлом году достиг 15%, при этом общее количество россиян, использовавших общественные точки доступа к интернету в 2018 году, выросло всего на 4% — до 40,7 миллиона человек, говорится в исследовании компании Incarnet, работающей в сфере высокоскоростного интернета.

"Россияне среднего и старшего возраста становятся все более "продвинутыми" и заходят в сеть в общественных зонах. Проникновение интернета среди россиян в возрасте 16-29 лет достигло предельных значений еще в предыдущие годы и сейчас составляет 97%. Молодежь чаще предпочитает использовать мобильные устройства, и подключаться через мобильный интернет", — указывается в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Исследование основано на данных подключений маршрутизаторов для обеспечения доступа к Wi-Fi компании и опросе более 1,7 тысячи россиян. "Количество пользователей интернета в России в 2018 году выросло по сравнению с 2017 годом на 4%. Прирост аудитории общественного Wi-Fi в России произошел за счет появления новых точек доступа в транспорте, общественных местах и парках. За 2018 год в России появилось более 2 тысяч новых Wi-Fi-зон", — отмечают авторы исследования.

В целом, в месяц по стране зафиксировано более 10 миллионов подключений в общественных сетях, общий трафик — примерно 20 терабайт. В среднем, россияне подключаются к общественному интернету не менее 5 миллион раз в сутки.

Согласно исследованию, главным потребителем Wi-Fi в России остается сегмент гостиниц, ресторанов и кафе — наибольшее число подключений по-прежнему происходит в этих зонах. Точки доступа в сеть появляются и в общественном транспорте — на сегодняшний день ими оснащены более 10 тысяч единиц общественного транспорта, а также более 300 поездов, в том числе "Сапсаны".

"После завершения интернетизации транспорта, следующим шагом будет предоставление контента для пассажиров в дороге, а также возможность заказа дополнительных услуг в пути. Доступ к фильмам, сериалам и музыке сейчас можно получить на некоторых направлениях РЖД, причем, как с персонального устройства, так и со специального транспортного планшета. Уверен, данный сервис будет активно применятся и в автоперевозках в будущем", — приводятся в документе слова основателя Incarnet Антона Есина.