МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Незначительная часть россиян из первой волны перехода РФ на цифровое телевещание принимает федеральные телеканалы в аналоговом режиме, сообщил гендиректор ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) Андрей Романченко.

"На сегодняшний день аналоговое ТВ смотрят от 0,5% населения Рязанской области до 3,2% в Чеченской Республике", – сказал Романченко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". Он добавил, что после 11 февраля в регионах первой волны продолжат работать региональные телеканалы в аналоговом формате.

Глава РТРС заметил, что в рамках реализации ФЦП по переходу страны на цифровое ТВ было построено 5,04 тысячи объектов, что стало самым крупномасштабным проектом наземного эфирного цифрового телевидения в мире.

Романченко напомнил, что нужно за оставшуюся неделю сделать жителям семи регионов, переходящих на цифровое ТВ 11 февраля. По его словам, необходимо посмотреть, есть ли на телеэкране рядом с логотипами "Первого канала", "России-1", НТВ, ТНТ, "Пятого канала", "Рен ТВ", СТС и "Звезды" буква "А". "Если есть, значит, они принимают аналоговое телевидение и им следует настроить телевизор на прием "цифры". Тогда в случае, если у вас метровая антенна, то нужно купить дециметровую, если у вас старый телевизор, то следует купить приставку, а если телевизор куплен после 2012 года, то нужно просто с помощью пульта перепрограммировать каналы", – посоветовал он зрителям.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход будет поэтапным — начнется 11 февраля и займет полгода, отключение аналогового сигнала в регионах будет происходить по мере их готовности. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря 2018 года. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.

На цифровое ТВ 11 февраля переходят Тульская, Рязанская, Пензенская, Ульяновская, Ярославская и Магаданская области, а также Чечня.