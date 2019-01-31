ВАШИНГТОН, 31 янв /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на заключение торговой сделки с КНР лидерами стран до 1 марта, в противном случае будут введены новые пошлины на китайские товары.

"Я думаю, мы заключим сделку до 1 марта. Не знаю, будет ли она на бумаге или на уровне договоренностей… Мы хотим выгодную сделку, либо отложим ее… Надеюсь, что мы договоримся — или введем пошлины в 25%… Скорее всего, сделка будет заключена между мной и президентом Си (председателем КНР Си Цзиньпином – ред.)", — сказал Трамп журналистам.

Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне. На прошлой неделе Трамп заявил, что уверен в достижении справедливой торговли с Китаем "тем или иным образом". В то же время в Белом доме отметили, что Трамп не намерен смягчать свои требования, касающиеся, в частности, защиты интеллектуальной собственности, для достижения торгового соглашения с Китаем.

Очередной раунд торговых переговоров проходит в четверг в Вашингтоне. По итогам переговоров ожидается встреча Трампа с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.