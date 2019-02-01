БУЭНОС-АЙРЕС, 1 фев /ПРАЙМ/. Оппозиционеры Венесуэлы, разрабатывая план социально-экономического развития страны, изучали опыт Германии 1948 года, когда реформы канцлера Конрада Аденауэра за короткий срок восстановили страну, находившуюся в глубочайшем кризисе, сообщил депутат Национальной ассамблеи Хосе Герра.

"Мы немного изучали опыт Германии, начатый в 1948 году канцлером Конрадом Аденауэром и его министром экономики Людвигом Эрхардом. Это очень важный опыт того, как можно перестроить страну", — сказал он.

После Второй мировой войны экономика Германии фактически была разрушена, немецкие деньги ничего не стоили, в стране господствовал "черный" рынок, на котором население рассчитывались валютой, сигаретами или кофе. Канцлер и его министр провели две реформы – денежную и ценовую.

Так, были введены новые деньги – дойчмарки. Каждый гражданин получил сразу по 40 дойчмарок. Половину сбережений разрешалось поменять в соотношении 1:10, а остальное позднее обменивалось по курсу 1:20. Были пересчитаны также денежные обязательства предприятий. Было введено свободное ценообразование, но при этом был принят закон против произвольного завышения цен, публиковались каталоги так называемых уместных цен.