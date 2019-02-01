ПЕКИН, 1 фев /ПРАЙМ/. КНР и США намерены создать специальный двусторонний механизм по реализации уже достигнутых договоренностей по торговым противоречиям, сообщает министерство коммерции по итогам проведенных в Вашингтоне переговоров.

"Стороны пришли к согласию о важности создания эффективного двустороннего механизма по реализации (достигнутых договоренностей-ред.), который поможет обеспечить гарантии того, что все оговоренные меры действительно выполняются", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "стороны уже достигли принципиального взаимопонимания касательно рамок и основных пунктов такого механизма".

Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне. На прошлой неделе Трамп заявил, что уверен в достижении справедливой торговли с Китаем "тем или иным образом". В то же время в Белом доме отметили, что Трамп не намерен смягчать свои требования, касающиеся, в частности, защиты интеллектуальной собственности, для достижения торгового соглашения с Китаем.

Очередной раунд торговых переговоров прошел в Вашингтоне в четверг, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.