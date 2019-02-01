ПЕКИН, 1 фев /ПРАЙМ/. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин посетят Китай в середине февраля для продолжения двусторонних консультаций по торговым вопросам, сообщает агентство Синьхуа.

"Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин в середине февраля во главе американской рабочей группы по торгово-экономическим вопросам направятся в Китай для продолжения консультаций", — пишет агентство со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа во время встречи с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

Ранее Трамп заявил по итогам двухдневных торговых переговоров в Вашингтоне, что США введут новые пошлины в отношении КНР, если не достигнут удовлетворительного соглашения по торговле до 1 марта.

Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.