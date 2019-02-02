АФИНЫ, 2 фев /ПРАЙМ/, Геннадий Мельник. Кипр ужесточает предоставление "золотых" паспортов крупным инвесторам в экономику, соответствующий законопроект парламент принял в пятницу вечером, он вступит в силу с 31 января 2020 года, сообщает Кипрское агентство новостей CNA.

"Почетная" натурализация в интересах общества и натурализация иностранных предпринимателей и инвесторов будет разрешена при соблюдении условий и предпосылок, установленных законом. Правительству дано время до 2020 года выработать правила предоставления гражданства.

Закон поддержали 29 депутатов, 17 были против. Противники закона заявляли, в частности, что он будет препятствовать притоку частных инвестиций.

Инициаторы закона отмечали, что Кипр в последние месяцы подвергается критике за предоставление "золотых" паспортов и за политику в этой области. В частности, есть сектора экономики, которые нуждаются в инвестиции, такие как научные исследования и инновации, сельское хозяйство, но планы государства по инвестициям ограничиваются элитным жильем, большинство их связано со строительством башен в Лимассоле. Закон призван защитить престиж Кипра, заявили авторы.

В Евросоюзе только три страны предоставляют гражданство инвесторам — Кипр, Мальта и Болгария, и эти страны подвергаются критике со стороны Еврокомиссии.

На Кипре для получения "золотого" паспорта необходимо было вложить в экономику 5 миллионов евро, в 2016 году "порог" был снижен до 2,5 миллиона евро инвестиций или до 2 миллионов евро в случае покупки недвижимости.

За последние 4,5 года на Кипр поступило 9,4 миллиарда евро прямых иностранных инвестиций, из которых 4,8 миллиарда принесла программа натурализации.

Ранее Кипр уже ужесточил правила предоставления гражданства. Тщательно проверять инвесторов, претендующих на гражданство Кипра на основе инвестиционной программы, будут специализированные аудиторские компании. В год будет проходить около 1,5 тысячи проверок.

Решением Совета министров Кипра ограничено предоставление гражданства по программе инвестиций — его могут получить 700 граждан в год.

Согласно данным МВД Кипра, за период 2014-2017 годов гражданство получили 2996 инвесторов и членов их семей. В частности, в 2017 году гражданство было предоставлено 503 инвесторам и еще 510 паспортов выдали членам их семей.

Желающие получить гражданство прибывают в основном из Азии, Восточной Европы, европейских стран и арабских государств. Ранее одними из главных получателей кипрских паспортов называли российских граждан.