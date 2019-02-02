МИНСК, 2 фев /ПРАЙМ/. Белоруссия планирует подписать с Россией межправительственное соглашение о сотрудничестве в области защиты конкуренции, говорится в указе белорусского президента, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.

"Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области защиты конкуренции в качестве основы для проведения переговоров", — отмечается в указе.

Согласно документу министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения. Представителям министерства разрешается в ходе переговоров при необходимости вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера. Министерство уполномочено на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Планируется, что целью соглашения станет создание правовых основ для сотрудничества при применении национальных законодательств о защите конкуренции в отношении хозяйствующих субъектов сторон, а также хозяйствующих субъектов третьих стран, деятельность которых оказывает влияние на состояние конкуренции на рынках Белоруссии и России.