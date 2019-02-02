МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Украинский президент Петр Порошенко 1 февраля задекларировал 19,675 млн гривен (около $709 тысяч) дивидендов и процентов, полученных по вкладам. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра деклараций лиц Украины.



Из декларации, датированной 1 февраля текущего 2019 года,следует, что Порошенко задекларировал 18 550 829 украинских гривен ($668,7 тысячи) дивидендов от "Прайм Эссетс Кэпитал", Это инвестиционный фонд, который управляет активами президента Украины.

Помимо этого Порошенко задекларировал 1 125 126 гривен ($40,5 тысячи) доходов в виде процентов, полученных им от вкладов в "Международном инвестиционном банке" (МИБ).

В начале января президент Украины задекларировал 548 678 680 гривен ($19,9 млн) дивидендов от Rothschild Trust Schweiz AG (принадлежит швейцарской юрисдикции). В управлении этой компании находится кондитерская корпорация Roshen, которая принадлежит Порошенко.