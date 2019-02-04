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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Ракеты в свободном полете — После объявления США о начале процедуры выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) президент РФ Владимир Путин в субботу объявил о симметричном ответе и приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу начать разработку запрещенных ранее классов ракет. Предпринятые Россией и США шаги похоронили не только ДРСМД, но и всю систему контроля над вооружениями, сложившуюся по итогам холодной войны. Она прекращает свое существование как по причине устаревания, так и потому, что пришедшая к власти в Вашингтоне администрация не видит в ней никакой пользы.

— Импорт сокращает дозировку — Появление на российском рынке аналогов иностранных лекарств привело к сокращению импорта в 2018 году. Так, объем ввезенных препаратов в деньгах увеличился лишь на 1,1%, а в упаковках — сократился на 7,7%. Среди причин эксперты называют снижение платежеспособности населения и рост выпуска дженериков, которые вытесняют оригинальные препараты. По тем же причинам иностранцы отказываются и от планов по локализации производства лекарств в стране.

— Военкоматы не ставят горячие точки — Как стало известно "Ъ", суд во Владимире удовлетворил иск вдовы погибшего в Сирии российского офицера Андрея Пыленка к областному военкомату, который отказывал ей в полагающейся надбавке к пенсии по потере кормильца. Выплаты Вере Пыленок и двум ее детям должны были быть проиндексированы на 32% как членам семьи ветерана боевых действий, однако военкомат отказывался причислять к таковым погибшего. В военной прокуратуре Владимирского гарнизона рассказали "Ъ", что военкоматы всегда отказываются признавать подобные иски.

— "Проверки должны занимать в деятельности все меньше и меньше места" — Вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко рассказал "Ъ" о том, как правительство намерено продолжить в ближайшее время реформу контрольно-надзорной деятельности в России.

— Поперед батьки в цифру — Несмотря на усилия стран евразийской пятерки по цифровизации национальных экономик, реализация общей цифровой повестки ЕАЭС пока остается в стадии деклараций и проектов общих интернет-ресурсов. Более того, ускоренное принятие странами собственного цифрового законодательства грозит созданием новых барьеров на общих рынках, опасаются в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), предлагая усилить координационную роль организации.

— Накопленная бедность — Дискуссия о проблеме быстрого роста кредитования физлиц возобновляется. 1 февраля Банк России заявил об "избыточности" годовых темпов роста необеспеченного кредитования физлиц, а агентство Fitch выпустило отчет, предположив трудности для ЦБ в ограничении роста розничного кредитования. Кредиты физлицам вряд ли прямо угрожают макроэкономической стабильности — они стимулируют импорт и угрожают банкам, но большая часть домохозяйств не имеет крупных кредитных долгов. Как констатирует Fitch, речь скорее идет о необходимости решения накопленных проблем сектора.

— ЕС не до стали — Введенные США в марте 2018 года защитные пошлины на сталь и алюминий привели к значительному снижению импорта в страну и перераспределению металлов на другие рынки, в частности — в Евросоюз. Так в Еврокомиссии обосновали введение тарифных квот для основных поставщиков металла. Квота позволяет ввозить товары в объемах 2016 года, однако в случае их превышения импорт будет облагаться пошлиной в 25%. Мера почти не затрагивает поставки из США, при этом для России квоты распространятся на несколько видов продукции — в частности, трубы большого диаметра и электротехническую листовую сталь.

— Сергей Миронов завел свой рейтинг — В распоряжении "Ъ" оказался составленный руководством партии рейтинг реготделений "Справедливой России". Их оценивали по результатам выборов, присутствию в информационном поле и ведению хозяйственной деятельности. Лидер партии Сергей Миронов обещал "кадровые решения" для аутсайдеров рейтинга, среди которых камчатское и севастопольское отделения. В регионах говорят, что неактивно работают из-за недостаточного финансирования и нежелания руководства "Справедливой России" участвовать в политической борьбе.

— В Троекуровских палатах разместят кабинеты Госдумы — Строительная компания "Флан-М" получит госконтракт мэрии Москвы стоимостью около 800 млн руб. на реконструкцию дворцовых палат боярина Троекурова ХVII века под размещение комитетов Госдумы по международным делам и делам СНГ. Вместо запланированной ранее представительской резиденции и музея в памятнике устроят за счет столичного бюджета 43 депутатских кабинета и соединят его надземным переходом с основным комплексом Госдумы. Эксперты говорят, что "такие древности нужно оберегать от современного использования и музеефицировать, но в Москве большинство из них заняты учреждениями".

— Граждане не готовы переступить границу — Число россиян, которые "определенно не хотели бы переезжать за границу", достигло максимума за последние семь лет и составило 61%, следует из опроса "Левада-центра". О желании эмигрировать говорит только пятая часть (17%) респондентов, большинство из которых — молодежь до 24 лет. По словам социолога, значительная часть населения "настолько материально бедно, что даже не мыслит эмиграцию как реальную возможность".

— "Наша массовость будет иметь значение" — В воскресенье в десятках российских городов прошли экологические митинги — их участники протестовали против строительства мусоросжигательных заводов, повышения тарифов на вывоз отходов, "мусорной" реформы, а также против проекта по вывозу столичного мусора в Архангельскую область. В этом регионе прошли самые многочисленные акции протеста. В большинстве других городов на улицу вышли от десятка до нескольких сотен человек, хотя изначально воскресные митинги заявлялись как масштабная всероссийская акция.

— В деле анархиста обнаружили непорядок — Сегодня решится вопрос о мере пресечения для аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова — следствие считает, что молодой человек, придерживающийся анархистских убеждений, незаконно изготавливал взрывные устройства. Его адвокат Светлана Сидоркина вчера заявила о "возмутительных нарушениях", допущенных следствием. Она утверждает, что аспиранта больше суток прятали от защиты, после чего указали неверное время задержания. Следствие заявило СМИ о признательных показаниях аспиранта, однако в деле их нет, говорит адвокат. Господин Мифтахов заявил адвокату о пытках, в том числе с использованием шуруповерта, и, по словам Светланы Сидоркиной, на теле молодого человека действительно остались соответствующие следы.

— Полковнику ФСО предъявили недостаточно качественное топливо — Как стало известно "Ъ", в громком уголовном деле о махинациях при поставках горючего для отопления государственных дач в Крыму в 2017 году появился новый фигурант — заместитель руководителя службы охраны в Крыму Федеральной службы охраны РФ (СОКР ФСО) полковник Эдуард Турта. По версии следствия, Эдуард Турта принимал у поставщика, гендиректора ООО "ВАБ-Нефть" капитана второго ранга в отставке Вадима Балясного, менее качественное, чем было указано в договорах, топливо, в результате чего бюджету был причинен ущерб в размере более 20 млн руб. Полковник вины не признает.

— У России и Грузии открываются виды на коридоры — Как стало известно "Ъ", Москва и Тбилиси завершили процедуры, необходимые для выполнения на практике соглашения 2011 года "Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами". Оно допускает использование территорий Абхазии и Южной Осетии для торговли и транзита товаров. Это, впрочем, не гарантирует, что через республики, признанные Россией независимыми, но считающиеся Грузией оккупированными, действительно пойдут грузы.

— Генерал ВВС полетел не туда — Заседание контактной группы по Венесуэле в Монтевидео пройдет на министерском уровне, в нем примут участие представители стран ЕС и нескольких государств Латинской Америки. В группу вошли Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания, Нидерланды, Швеция, Эквадор, Уругвай, Коста-Рика и Боливия, координировать процесс будут структуры ЕС. Их цель — создать условия для того, чтобы венесуэльцы "смогли определить собственное будущее в соответствии с конституцией через свободные, прозрачные и заслуживающие доверия выборы" президента страны.

— Микросхемы припаяют к госбюджету — Как стало известно "Ъ", наблюдательный совет ВЭБ.РФ под председательством Дмитрия Медведева рассмотрит возможность выделения нового финансирования заводу микроэлектроники "Ангстрем-Т". Предприятию, ранее принадлежавшему экс-министру связи Леониду Рейману и недавно перешедшему под контроль ВЭБ.РФ за долги, требуется около 3 млрд руб., чтобы продолжить операционную деятельность. В противном случае завод предлагается законсервировать, чтобы избежать техногенных рисков для Московской области.

— Минпромторг не прислушался к ритейлерам — Предложение об ограничении комиссий, которые торговые точки платят банкам за прием карт, не нашло поддержки у Минпромторга. Там сочли, что международный опыт регулирования таких комиссий является негативным: ритейлеры будут больше зарабатывать, но не снизят цены на товары и услуги, а банки компенсируют упущенный доход за счет клиентов, лишив их бонусов. Поэтому вмешательство государства в данный вопрос нецелесообразно, решили в Минпромторге. Впрочем, у ритейлеров, которых не поддержало ни одно из профильных ведомств, есть возможность перейти на альтернативные способы приема безналичных платежей, указывают эксперты.

— ОАО РЖД оставит контейнеры рынку — ОАО РЖД больше не хочет создавать альтернативного контейнерного оператора на средства от будущей продажи "Трансконтейнера". Компания намерена вложить их в инфраструктурное обеспечение майских указов по увеличению в четыре раза контейнерного транзита. По оценке холдинга, на это понадобится 100–150 млрд руб., а еще 200–300 млрд руб. должны вложить все участники рынка в парк платформ и контейнеров. Фактически речь идет о закупке как минимум эквивалента двух парков "Трансконтейнера". Однако, по мнению аналитиков, рынок справится: конъюнктура транзита такова, что высокие ставки способствуют росту парка.

— ОФЗ-н выводят в виртуальное пространство — Облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) можно будет купить на "Маркетплейсе" во второй половине 2019 года. Витриной выступит сайт эмитента — Минфина. Сейчас дорабатывается механизм обратного выкупа облигаций у пользователей платформы. Обсуждаются две схемы: продажа ОФЗ-н физлицами напрямую эмитенту по графику Минфина или же через посредника, который будет выкупать бумаги у пользователя платформы и брать на себя кредитный риск по ним в течение нескольких дней до выкупа эмитентом. По второй схеме, по информации "Ъ", уже идут переговоры с двумя организациями, в том числе с Национальным клиринговым центром.

— ЦБ раскроет ограничения КПК — В рамках борьбы с недобросовестными практиками на рынке кредитно-потребительских кооперативов (КПК) ЦБ будет публиковать предписания о приостановлении их деятельности на своем сайте. Регулятор рассчитывает, что это поможет минимизировать ситуации невозврата пайщикам их вкладов и привлечения новых денежных средств при наличии запрета. Однако эксперты сомневаются в эффективности предложенного механизма.

— Реформа аудита преодолела разногласия — Предложенный Минфином законопроект реформы аудита в РФ полностью согласован ЦБ. После двух лет дискуссий регуляторы смогли прийти к компромиссу: вскоре появятся три реестра аудиторов, два из которых будет вести Минфин, а еще один, для общественно значимых финорганизаций,— ЦБ. Зато саморегулируемая организация (СРО) на рынке останется одна, и ее руководство будет согласовывать Минфин. Аудиторы отмечают, что регуляторы приняли совершенно не тот документ, который обсуждался с рынком, однако рады хоть какой-то определенности.

— Автопром загоняют в новый механизм — Вице-премьер Дмитрий Козак торопит автоконцерны, еще не подписавшие специнвестконтракты (СПИК), сделать это до марта-апреля, поскольку отрасль может не попасть в новый механизм промышленных субсидий СПИК 2.0. О готовности заключить контракты сразу же сообщили альянс Peugeot и Citroen (PSA) и Volvo Trucks. Не заключившим СПИК компаниям придется работать на рынке без промсубсидий — неофициальной компенсации утильсбора.

— "Газпром нефть" разбавила зрелые активы — "Газпром нефть" и Shell расширили периметр своего паритетного совместного предприятия "Салым Петролеум Девелопмент", выкупив на аукционе Роснедр малоизученный участок Восточно-Шапшинский-1 за 1,1 млрд руб. Эта площадь примыкает к Западно-Салымскому месторождению, основному активу СП. С новым приобретением нефтекомпания связывает перспективы роста добычи с 6 млн до 7 млн тонн нефти в год.

— Наука станет ближе к рыбе — Как выяснил "Ъ", Росрыболовство ожидает, что бюджет в 2019 году наконец выделит средства на строительство научно-исследовательских судов для мониторинга биоресурсов. Агентство уже в 2019 году планирует приступить к строительству крупнотоннажного судна, а также разработать техзадание и проект среднетоннажного судна, если получит на это дополнительные деньги из бюджета. На 2019–2020 годы госпрограмма по развитию рыбохозяйственного комплекса будет увеличена почти на 4 млрд руб., но вопрос распределения этих средств пока не решен.

— Tele2 собрал виртуальную базу — Выручка сотового оператора Tele2 от развития виртуальных мобильных операторов (MVNO) по итогам 2018 года утроилась, составив 2–2,5 млрд руб. При этом из 18 подобных проектов, базирующихся на сети оператора, только "Ростелеком" смог набрать абонентскую базу, превышающую 1 млн человек, тогда как показатели остальных практически незаметны в масштабах рынка. Проблема в недостатке маркетинговых и инфраструктурных инвестиций, указывают аналитики.

— "Газпром-медиа" скинулся на банкет — У "Газпром-медиа", вложившегося в 2017 году в сервис по доставке продуктов питания Instamart, растет интерес к подобному бизнесу. Холдинг стал крупнейшим участником инвестиционного раунда на $2 млн, который провела кейтеринговая компания Catery. Годовой оборот рынка выездного ресторанного обслуживания в России превышает $1 млрд, но его развитию мешает продолжающееся падение доходов населения.

— Французы потянулись в Россию за теплом — Российская ГК "Специальные системы и технологии" (ССТ), среди клиентов которой — мэрия Москвы и Центробанк, продаст французской Groupe Atlantic (GA) бизнес, связанный с производством и дистрибуцией электрических теплых полов и систем защиты от протечек воды. Он полностью перейдет во владение GA в течение двух лет. Сумма сделки, по оценкам экспертов, могла составить до 2,5 млрд руб. ССТ решила продать этот актив, чтобы в дальнейшем сосредоточиться на работе в нефтегазовом секторе.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Россия дала силовой ответ на выход США из ракетного договора — Россия приостанавливает участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) – это зеркальный ответ на аналогичное решение США. Об этом президент Владимир Путин объявил в субботу на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Лавров напомнил президенту обо всех нарушениях ДРСМД и других договоров о стратегической стабильности, допущенных США за последние десятилетия. Шойгу предложил начать предварительную разработку гиперзвуковой ракеты наземного базирования и полномасштабную – крылатой ракеты наземного базирования на базе морской ракеты "Калибр", имеющей дальность полета 1500–2000 км.

— Навальный поможет кандидатам в муниципальные депутаты Петербурга — Политик Алексей Навальный в субботу провел встречу со сторонниками в Санкт-Петербурге, где рассказал о планах на осенние муниципальные выборы. В городе надо "избрать нормальных депутатов", для чего оппозиционер и его сторонники готовы сотрудничать со всеми политическими движениями Петербурга. Навальный также отметил, что ему не хотелось бы повторить опыт Москвы, где "провели [в муниципальные депутаты] много людей, но они не работают".

— Следственный комитет преодолел постановление Конституционного суда — Против коломенского активиста Вячеслав Егорова возбуждено уголовное дело по статье 212.1 УК ("неоднократное нарушение порядка проведения публичного мероприятия"), сообщила его адвокат Мария Эйсмонт. Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела, с которым удалось познакомиться "Ведомостям", Егорову инкриминируется троекратное привлечение к административной ответственности за организацию и участие в несанкционированных публичных мероприятиях: в мае, июне и августе прошлого года (то есть более двух раз в течение 180 дней). После этого, говорится в постановлении, находясь возле здания коломенского городского суда, Егоров организовал проведение митинга в поддержку политиков Геннадия и Дмитрия Гудковых "путем размещения информации в социальных сетях и лично участвовал в этом митинге без получения разрешения на организацию публичного мероприятия…" По мнению и. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Александра Иванова, подписавшего постановление, это является достаточным основанием для возбуждения в отношении Егорова уголовного дела.

— Президент Франции готов ударить по "желтым жилетам" референдумом — Президент Франции Эмманюэль Макрон может ответить на требования "желтых жилетов" референдумом: его проведение возможно 26 мая, в день выборов в Европарламент, сообщает Le Journal De Dimanche (JDD). По словам высокопоставленного чиновника, решение окончательно еще не принято, но вероятность этого сценария "крайне высока". Голосование должно пройти по широкому кругу вопросов, которые сейчас обсуждаются в рамках "больших национальных дебатов", организованных Макроном в ответ на протесты "желтых жилетов". Дебаты прошли уже в нескольких городах, в некоторых из них принимали участие президент и премьер Эдуард Филипп. Среди обсуждавшихся вопросов – какие налоги нужно снизить, на что государство должно тратить деньги в приоритетном порядке, не слишком ли много во Франции бюрократических барьеров, не следует ли чаще проводить референдумы и кто может их инициировать, уточняет Euronews.

— Идею резко повысить экологический сбор раскритиковало Минэкономразвития — Минэкономразвития раскритиковало проект поправок в постановление правительства, предусматривающих резкое повышение экологического сбора. Экономического смысла в этом нет, стимулы для переработки снизятся, нагрузка на бизнес вырастет, а с ней и цены, говорится в заключении Минэкономразвития, с копией которого ознакомились "Ведомости". Подлинность документа подтвердил представитель министерства.

— Инфляционные ожидания бизнеса достигли четырехлетнего максимума — Инфляционные ожидания россиян на год вперед в январе выросли еще на 0,2 п. п. – до 10,4%, сообщил ЦБ итоги очередного опроса "ИнФОМа". Основная причина, как пояснили сами респонденты, – рост фактической инфляции. К концу 2018 г. инфляция ускорилась до 4,3%, превысив прогнозный диапазон ЦБ в 3,9–4,2%, и существенно превысила прогноз правительства. Люди особенно чувствительны к ценам на продукты и бензин, замечает ЦБ, а в декабре рост цен на отдельные продукты ускорился. Еще одной причиной ухудшения настроений люди называли повышение ставки НДС с 1 января 2019 г.

— "Автодор" не успевает постороить ЦКАД вовремя — У платных дорог в России может смениться куратор. Возглавлявший "Автодор" с 2011 г. Сергей Кельбах покидает госкомпанию, новым председателем правления станет его первый заместитель по технической политике Вячеслав Петушенко. В пятницу о такой возможности сообщил РБК, информацию "Ведомостям" подтвердили федеральный чиновник, человек, близкий к "Автодору", и сотрудник другой инфраструктурной компании. Решение принято давно, говорит чиновник. Кельбах написал заявление по собственному желанию и ждал, пока подпишут, знает еще один чиновник.

— Гендиректор Azimut Hotels: "Потенциал есть практически во всех регионах нашей страны" — В 2017 г. Azimut Hotels лишилась трети своего номерного фонда: новый владелец крупнейшего в России отеля в Сочи (почти 3000 номеров) решил сменить его формат и поменял управляющую компанию – Azimut Hotels на "Библио-глобус". В том же году в Azimut Hotels пришел Максим Бродовский – с должности генерального менеджера 5-звездочного Marriott Moscow Grand Hotel. На следующий год Бродовский возглавил Azimut Hotels, и под его руководством компания смогла полностью восстановить номерной фонд: только в прошлом году он увеличился почти на 1300 номеров.

— "Победа" пожаловалось властям на несостоятельность Utair — "По данным из открытых источников, стоимость чистых активов Utair на конец 2017 г. и первого полугодия 2018 г. имела отрицательные значения", – написал в ноябре 2018 г. гендиректор 100%-ной "дочки" "Аэрофлота", лоукостера "Победа", Андрей Калмыков руководителю Росавиации Александру Нерадько. Согласно "Методическим рекомендациям по оценке финансово-экономического состояния эксплуатантов", это "является показателем недостаточности финансовых ресурсов у авиакомпании".

— ФСБ предложила отечественные сим-карты и криптографию для связи пятого поколения — Представитель ФСБ сделал такие предложения 30 января на заседании рабочей группы по информационной инфраструктуре национального проекта "Цифровая экономика". В отдаленной перспективе ФСБ предлагает заменять еще и оборудование на сетях – в частности, на базовых станциях – с иностранного на отечественное.

— ВТБ получил рекордную чистую прибыль — За 2018 г. ВТБ заработал 256 млрд руб. чистой прибыли, говорится в его отчетности по РСБУ. Это рекорд как по российским, так и по международным стандартам отчетности. До этого ВТБ больше всего заработал в 2017 г. – 120 млрд руб. (по МСФО).

— "Открытие холдинг" отдаст долю в крупнейшей вагоностроительной компании — Акционеры "Открытие холдинга" одобрили выход из капитала Объединенной вагонной компании (ОВК). Соответствующее решение принято на внеочередном собрании 31 января. На конец января холдинг владел 7,9% ОВК, крупнейшего в России производителя грузовых вагонов, следует из данных последней. Холдинг, по словам его представителя, планирует передать пакет акций ОВК ключевому кредитору – банку "ФК Открытие"; деталей он не раскрыл. На Московской бирже в пятницу такой пакет стоил 3,7 млрд руб.

— ЦБ решил перепроверить активы страховщиков — ЦБ потребовал от страховщиков предоставить ему расширенные сведения об активах по состоянию на 30 сентября 2018 г., такой запрос он разослал компаниям несколько дней назад. "Ведомости" ознакомились с письмом регулятора, его подлинность подтвердил сотрудник одной из страховых ассоциаций. Запрос поступил всем страховщикам, знают сотрудники двух страховых ассоциаций. Представители крупных компаний – "РЕСО-гарантии", "Ингосстраха", "Росгосстраха", "Альянса", "Согласия", МАКС, "Энергогаранта", "Ренессанс жизни", "Уралсиб жизни", "Сбербанк страхование жизни" – подтвердили получение запроса.

— "Роснефть" просит снизить налоги для одного из своих крупных месторождений — Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой поддержать крупнейшее в России – Приобское месторождение нефти и снизить на нем налоговую нагрузку, сообщает РБК со ссылкой на двух чиновников, это же говорит "Ведомостям" федеральный чиновник. Распоряжение просчитать экономический эффект от возможной поддержки поступило в профильные ведомства, сообщили "Ведомостям" еще два чиновника. Представитель президента от комментариев отказался.

— Горно-металлургическим компаниям пора пересмотреть свои стратегии — Будущее горнодобывающих и металлургических компаний уже не связано с приобретением новых активов или увеличением производства на существующих. Эта отрасль должна адаптироваться к изменяющейся конъюнктуре рынка, нестабильности и торговым войнам, пишут эксперты Deloitte в обзоре "Тенденции 2019: десять задач горнодобывающего сектора в будущем". Если раньше перед компаниями стояла задача снижения себестоимости разработки активов, с чем они успешно справились, то теперь они должны создавать долгосрочную ценность для себя и своих клиентов другими способами.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Приземление "Калибра" — Россия зеркально ответит США и приостановит участие в Договоре о РСМД, заявил Владимир Путин. Одновременно Москва начнет работы по модернизации существующих ракетных систем и созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования.

— Страховка на глазок — Эксперимент с камерами, которые штрафуют за отсутствие ОСАГО, может начаться уже в марте. Именно к этому времени будет достигнута достаточная чистота баз данных по действующим полисам, что исключит ошибочные штрафы.

— Полный бак — За счет раздельного сбора отходов россиян могут освободить от платы за вывоз "сухого" мусора. Вице-премьер Алексей Гордеев первой задачей видит необходимость перейти на сортировку и прием отходов в два контейнера.

— Дешево, как в аптеке — Вслед за крупной розницей власти намерены заняться регулированием деятельности аптек. В Госдуме отмечают, что одна из главных проблем — это засилье на аптечных прилавках дорогих лекарств вместо дешевых.

— Взлет станет последним — В Госдуму внесен законопроект, согласно которому беспилотникам запретят летать над критически важными объектами, а также над большими скоплениями людей на мероприятиях. Правоохранители смогут сбивать или отбирать дроны, прилетевшие "не туда".

— Находка от шпиона — Аппарат "Круиз-К", разработанный концерном "Автоматика", представляет собой офисный IP-телефон, обеспечивающий как засекреченные, так и открытые телефонные переговоры по IP-сетям. Стоимость одного телефона — 85 тысяч рублей.

— Какие новые ракеты будут защищать безопасность России — Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал "РГ", сколько времени понадобится ученым оборонной сферы на выполнение президентских поручений. Владимир Путин дал поручения после выхода США из ДРСМД.

— Прорывные технологии не втянут нас в гонку вооружений — Те комплексы вооружений, которые вызвали весьма болезненную реакцию на Западе, назвал наш Верховный главнокомандующий. Характер реакции объясняется тем, что в НАТО никак не ожидали, что российская оборонка способна на такой прорыв.

— США давно готовились к возврату запрещенных видов оружия — Соединенные Штаты любыми способами собираются вернуть в свои арсеналы ракеты средней и меньшей дальности. Более того, они уже восстановили их производство. Таким образом выход США из ДРСМД просто развяжет им руки.

— Европа смирилась — Умиротворенная реакция европейских стран на объявленный США выход из ДРСМД не выглядит затишьем перед бурей. Страны Старого Света, кроме беспомощного "сожаления" по поводу развала соглашения, гарантировавшего определенную безопасность Европы, ничего конкретного не изрекли.

— Пять с плюсом — Дмитрий Медведев призвал страны ЕАЭС принять "дорожную карту" практической реализации цифровой повестки дня. По его словам, без перехода на "цифру" мы "утратим конкурентоспособность, а этого допустить нельзя".

— С табаком сведут счеты — Глава Минпромторга Денис Мантуров проверил готовность системы маркировки продукции, которая будет запущена в марте. Она позволит выявлять нарушения оборота товаров и бороться с контрафактной продукцией.

— Тем, кто нуждается — Вячеслав Володин направил 38,85 млн рублей из своих доходов за прошлый год на благотворительность. Из них 22 млн рублей пошли на строительство школы для детей из малообеспеченных семей в деревне Мольгино. Пять млн рублей спикер направил на завершение строительства многоквартирного дома в поселке Елшанка.

— Подписчиков ждут скидки — В России стартовала досрочная подписная кампания на газеты и журналы на второе полугодие 2019 года.

— Концы в воду — Европа сделала первый шаг к созданию защищенного от санкций США канала расчетов с Ираном. Цель — оградить европейские компании от рисков и сохранить ядерную сделку, из которой Вашингтон вышел в прошлом году.

— Почта поработает с документами — Минкомсвязь намерено с апреля увеличить максимальный вес бандероли с отправлением по России с двух до пяти килограммов, проект поправок об этом в ведомственный приказ опубликован для общественного обсуждения.

— Работа на нервах — Чрезмерно грубый стиль менеджмента испытали на себе 56 процентов работников, выяснили эксперты "Высшей школы экономики". Они также рассказали о том, как защититься от агрессивных начальников.

— Совсем не детская жизнь — В учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, живут 73 тысячи человек, сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

— Черные списки поделят на два — Глава Банка России Эльвира Набиуллина признала проблему с необоснованным включением в черные списки предпринимателей, которым банки отказали в проведении операций на основании "антиотмывочного" законодательства.

— Литературные воришки — Неизвестные украли два самовара из Пушкинского заповедника. Оба предмета не являются музейными, а принадлежат частному лицу. Тем не менее они достаточно ценны с исторической точки зрения. Полиция активно ищет злоумышленников.

— Ушел из науки — В понедельник Балашихинский городской суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения аспиранту мехмата МГУ Азату Мифтахову. Его подозревают в незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

— Не баррелем единым — США усиливают давление на Венесуэлу для дестабилизации внутриполитического положения в стране. Устоят ли власти республики, рассказала доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Екатерина Новикова.

— Раненых поставили первыми — Многие французы задаются вопросом: сколько еще будут длиться выступления "желтых жилетов", вот уже третий месяц подряд прокатывающиеся по стране? Если судить по последней, 12-ой по счету протестной волне, то, скорее всего, ждать спада движения придется еще долго.

— Страсбургский счет не сошелся — Москва и Страсбург выставили друг другу претензии по поводу финансирования Совета Европы. В то время как пресс-секретарь генсека организации Дэниэль Хольтген заявил, что российская сторона задолжала Совету Европы "примерно 60 миллионов евро", спикер Госдумы Вячеслав Володин, напротив, сообщил о намерении потребовать от международной организации возвращения 10 миллиардов рублей. Эта сумма "набежала" с 2014 года в течение трех лет, когда Россия продолжала делать взносы в бюджет Совета Европы, несмотря на лишение ее делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы существенных полномочий, в том числе права голоса.

— Мэй не ждут в Брюсселе — Премьер Британии Тереза Мэй предпримет еще одну, возможно, последнюю попытку надавить на Брюссель и добиться уступок по условиям сделки о выходе ее страны из Евросоюза. О своих полных решимости планах перезапустить переговоры политик рассказала в авторской статье, опубликованной в газете The Telegraph.

— Таллин ищет доходы — Официальный Таллин вновь хочет решить свои внутренние проблемы за счет исторического прошлого. Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о том, что Россия должна возместить ущерб эстонской стороне за годы "советской оккупации". Свое громкое заявление он подкрепил "аргументом" о том, что СССР якобы нарушил Тартуский договор от 1920 года, когда в 1939 году "оккупировал Эстонию". Ущерб от "советской оккупации" в Эстонии оценивают в 1,2 миллиарда евро.

— Несломленный — Рынок мобильных устройств захватывает новая тенденция — смартфоны со сгибающимся экраном. Примерные даты выхода долгожданных моделей станут известны на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне.

— Не упустить "добычу" — Криптомайнеры — программы, использующие мощности зараженных ими устройств для скрытой "добычи" цифровых денег в интересах злоумышленников, вытеснили всевозможные вирусы-вымогатели — главную киберугрозу последних лет.

— Квартира набирается ума — Все чаще от застройщиков стали появляться предложения "умных" жилых комплексов. Речь не о коробочных решениях для квартир, а о комплексе объединенных интеллектуальных систем, которые устанавливаются в новостройках.

— Каска проследит за рабочим — В ближайшие годы контроль за безопасностью на производстве будет повышаться за счет внедрения различных умных систем.

— Байкеры ждут заряд — В скором времени в Республике Беларусь разработают и выпустят первый в стране электромотоцикл. Власти страны считают, что настало время заменить китайские модели на отечественные.

— Переписка без тайны — Жительница Соединенных Штатов по имени Эбби Фуллер столкнулась со странностями в работе популярного мессенджера WhatsApp. Она, сама того не желая, получила доступ к сообщениям, адресованным другому человеку. Некоторые пользователи, с которыми она поделилась проблемой, рассказали, что с ними произошло то же самое.

— Роковой маршрут — Человеческий фактор назван предварительной причиной трагедии под Калугой. Водитель не удержал автобус с детьми на обледеневшей трассе, погибли семь человек. Ранее калужские спасатели предупреждали о сложной ситуации на дорогах.

— Очередь за парту — Родители опять столкнулись с трудностями при записи детей в первый класс. Подать заявление можно до 30 июня, но горожане штурмуют школы загодя, занимают живые очереди, дежурят по ночам — лишь бы устроить свое чадо в хорошее учебное заведение.

— Из роскоши — в "Лефортово" — Продолжается серия арестов по делу, которое неофициально назвали "делом Арашуковых". Накануне Басманный суд Москвы арестовал на два месяца исполнительного директора АО "Ессентукигоргаз" Алана Кятова. Он переселится в камеру следственного изолятора до 31 марта.

— Стало плохо в гримерке — В Ижевске после выступления скончался рэпер Децл. О смерти музыканта в воскресенье в шесть утра сообщил его отец Александр Толмацкий. Позже очевидцы трагедии рассказали, что в день смерти музыкант выступал на частной вечеринке одного бизнесмена.

— Народ и крест — Патриарх Сербский Ириней в эксклюзивном интервью "РГ" поделился своими мыслями по поводу событий на Украине. Священнослужитель также рассказал, чем интересна сербам фигура патриарха Кирилла.

— Недетский вопрос — В Новосибирске у семьи переселенцев в судебном порядке требуют вернуть материнский капитал. Об этом рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее словам, такая ситуация сегодня может стать обычным явлением.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Европа под прицелом — Приостановка участия США и России в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) вызвала крайнее беспокойство в ЕС. Об этом "Известиям" рассказали несколько дипломатов из стран Европы. Разрыв соглашения лишит мир важнейшего уровня безопасности, существовавшего более трех десятилетий, а перспектива новой гонки вооружений сделает Европу главной мишенью. Такого развития событий можно избежать, если Штаты вернутся за стол переговоров, а их союзники "очнутся и наберутся мужества назвать происходящее своими именами", заявил "Известиям" российский сенатор Константин Косачев.

— Узкий стандарт — Уменьшенные и совмещенные дорожные знаки планируется установить по всей стране после успешного эксперимента в пяти регионах. ГИБДД поддержала предложения, инициатором которых несколько лет назад выступило правительство Москвы, сообщили "Известиям" в ведомстве. Теперь минимально допустимый размер знаков понижен до 40 на 40 см, а в отдельных случаях и до 35 на 35, почти вдвое меньше прежнего стандарта. Эксперимент с уменьшенными знаками проходил с 2017 года, был задуман в интересах пешеходов и не вызвал массовых протестов водителей.

— Частный пенсион — Граждане, попавшие под повышение возраста ухода на пенсию, смогут получать ее негосударственную часть по старым правилам — с 55 лет женщины и с 60 мужчины. Это следует из письма Минтруда (есть у "Известий") в адрес Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). Пока речь идет лишь о договорах, заключенных до 31 декабря 2018 года. В Минтруде "Известиям" заявили, что изучают возможность распространить практику и на новые соглашения. Сейчас в России негосударственную пенсию формируют 4,6 млн человек, половина из них делает это без помощи работодателя.

— Не по правилам — Водитель разбившегося под Калугой автобуса, в котором находился детский танцевальный коллектив "Колибри", грубо нарушил правила. Согласно требованиям, о выезде в темное время суток перевозчик обязан уведомлять ГИБДД, чего, судя по всему, сделано не было. Кроме того, в прошлом году шофер попавшего в аварию транспортного средства уже привлекался к ответственности за нарушение правил организованной перевозки группы детей. Опрошенные "Известиями" эксперты считают, что причиной трагедии мог стать и человеческий фактор — не исключено, что водитель частного автобуса не соблюдал элементарный режим отдыха.

— Избежать неизбежного — Россия приостановила участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в ответ на решение Вашингтона инициировать процедуру выхода из этого соглашения. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с главами МИДа и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу в Кремле. Российский лидер подчеркнул, что Москва не будет участвовать в очередной гонке вооружений, а все предложения РФ в этой сфере "остаются на столе, двери для переговоров открыты". Также президент обратился к руководству внешнеполитического и военного ведомств с требованием не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

— Диалог на вес золота — Руководство Венесуэлы настроено на диалог с оппозицией во главе с Хуаном Гуайдо, однако противники президента Николаса Мадуро отказываются от переговоров. Об этом "Известиям" заявил посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса. Он отметил, что официальный Каракас намерен присутствовать на встречах по венесуэльской проблеме, которые пройдут в ближайшие месяцы.

— Комедия предположений — За два месяца до выборов президента Украины, намеченных на 31 марта, рейтинг кандидатов возглавил актер и шоумен Владимир Зеленский. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко впервые за долгое время уступила первую строчку, хотя отставание от новоиспеченного фаворита у нее минимальное. На третьем месте Петр Порошенко. За ним следует целая вереница кандидатов с востока страны, которые пока так и не смогли объединиться.

— "Более года я не был на свежем воздухе" — Российского инженера Юрия Кирдюшкина, которого 5 октября 2016 года задержали на Филиппинах по подозрению в перевозке наркотиков, уже полтора года не выпускают на свежий воздух. Гражданин РФ вынужден круглые сутки находиться в изоляторе тюрьмы Metro Manila District Jail Annex 2, где содержатся иностранные заключенные. Защита 33-летнего россиянина утверждает: он стал жертвой распространенного в регионе способа вербовки так называемых слепых мулов, когда под предлогом перевозки обычных вещей человеку подбрасывают наркотики. Когда Юрий Кирдюшкин сдавал багаж в Латинской Америке, выяснилось, что у его сумки сломано колесо и поэтому он завернул ее в полиэтилен. После прилета на Филиппины упаковка и замок сумки оказались вскрытыми, так же как и переданное ему содержимое багажа: несколько коробок, которые лежали внутри. До настоящего момента не представлено никаких доказательств того, что найденные в багаже Юрия Кирдюшкина наркотики не были подброшены. В интервью "Известиям" россиянин, отрицающий вину, рассказал об условиях содержания в Metro Manila District Jail Annex 2, языковом барьере и надежде на возвращение домой.

— Окончательный диализ — В России разрабатывают переносной автономный аппарат для диализа, который позволит проводить очищение крови вне больницы. Все оборудование — электрические компоненты и гидравлическая часть — будет помещаться в рюкзаке. Пациентам с почечной недостаточностью не придется трижды в неделю посещать диализные центры, они смогут не отрываться от повседневных дел и даже путешествовать. На создание "почки в рюкзаке" потребуется от трех до пяти лет.

— Удар по альфа-самцам — Самки сверчков для продолжения рода чаще выбирают не альфасамцов, как обычно принято в природе, а субординантов. Самцы с более низким социальным статусом быстрее переходят к ухаживанию, более обходительны и готовы к спариванию. К таким выводам пришли ученые Института проблем передачи информации РАН, проанализировав ритуалы ухаживания сверчков. Исследование поможет больше узнать и о homo sapiens — насекомые являются одними из лучших объектов для построения моделей поведения человека.

— Сверхпроводник на борту — Российские ученые впервые применили сверхпроводниковые материалы для разработки мощных электрических двигателей. Такие моторы могут стать альтернативой реактивным, которые наносят вред окружающей среде и являются источниками повышенного шума. Специалисты из Московского авиационного института сумели добиться большей мощности электродвигателя по сравнению с реактивным, что долгое время оставалось непреодолимой проблемой.

РБК daily

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— Сергей Кельбах уступает дорогу — Сергей Кельбах уйдет с поста главы госкомпании "Автодор", рассказали источники РБК. Решение принято на фоне претензий контрольных органов к тому, как реализуется проект строительства ЦКАД в Подмосковье.

— Последствия малой и средней дальности — Россия и США объявили о приостановке исполнения Договора о ракетах средней и меньшей дальности, допустив возможность создания новых вооружений этого класса. Как дальше будет развиваться ситуация—разбирался РБК.

— От Банка России ждут мягкости — Центробанк сделает паузу в повышении ключевой ставки, прогнозируют аналитики: ускорение инфляции оказалось приемлемым, а рост промышленности остановился. Лишь некоторые экономисты ждут дальнейшего ужесточения политики ЦБ.

— Приобское встало в очередь за вычетом — Глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина предоставить дополнительные льготы для крупнейшего по добыче месторождения в России—Приобского. По оценке Минфина, они могут обойтись бюджету в 460 млрд руб. за десять лет

— Севморпуть довел до новых инвестиций — В проект развития Северного морского пути вложат 734,9 млрд руб. за пять лет. Это почти на 150 млрд руб. больше изначального плана, утвержденного осенью. Финансирование увеличено в основном за счет средств компаний, а не бюджета.

— Операторы и банки игнорируют госзащиту — Вступивший в силу в 2019 году ЗАКОН "О безопасности критической информационной инфраструктуры" так и не заработал, признали власти. До сих пор не составлен реестр объектов, атаки на которые окажутся наиболее опасными для страны.

— iHerb остался без добавки — Суд обязал интернет-магазин iHerb удалить свое фирменное приложение из AppStore и Google Play в России. Через ресурс продавались несертифицированные БАДы. Но у пользователей могут быть проблемы и с доступом к сайту магазина.