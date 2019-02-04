ВАРШАВА, 4 фев — ПРАЙМ. Инспекторы Европейской комиссии прибыли в Польшу в связи с экспортом мяса больных коров, заявил главный ветеринарный врач Польши Павел Немчук на пресс-конференции в понедельник в Варшаве.

Как сообщалось ранее, мясо из нелегальной скотобойни в Польше попало в 10 стран.

"Сегодня с 9.00 идет аудит инспекторов Европейской комиссии", — сказал Немчук

Также он заявил, что ветеринарная инспекция сотрудничает с уголовной полицией, передаст полицейским все необходимые данные, в том числе материалы о скупке павших животных и тех животных, которые не годятся для убоя.

Как следует из последней информации, на территории Польши действовала нелегальная скотобойня, где забивали больных коров. В общей сложности было выявлено 9,5 тонны мяса, из них около 2,5 тонны было продано за границу.

В настоящее время нелегальная скотобойня закрыта и ведется расследование.