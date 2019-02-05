КАИР, 5 фев /ПРАЙМ/. Международный валютный фонд согласился на перечисление Египту очередного транша кредита на два миллиарда долларов, заявил министр финансов страны Мухаммед Муит.

"МВФ согласился перечислить пятый транш кредита в два миллиарда долларов на заседании в Вашингтоне в понедельник", — сказал министр, слова которого приводит пресс-служба министерства.

По его словам, средства поступят в Египет в ближайшие дни. "Таким образом, Египет получит 10 миллиардов долларов из общей суммы кредита МВФ в 12 миллиардов", — добавил он.

Ранее сообщалось, что Египет добился экономического роста в прошлом году в 5,3%, что является лучшим показателем на Ближнем Востоке и в Африке. Кроме того, всего за год госдолг Египта по отношению к ВВП снизился со 108 до 98%.

Египет уже более двух лет реализует пакет экономических реформ, одобренных МВФ. С начала ноября 2016 года Центробанк Египта впервые за многие годы отпустил курс национальной валюты — египетского фунта — в свободное плавание, что привело к его обесцениванию в два раза.