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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Пик оптимизма — Локальный скачок роста экономики в 2018 году обеспечен нефтью и новыми долгами граждан — За не ожидавшейся никем оценкой роста экономики в 2018 году в 2,3%, опубликованной вчера Росстатом, — два главных фактора: это нефтегазовый экспорт, с одной стороны, и бурное увеличение банковского долга и снижение сбережений граждан — с другой. Несмотря на существенный положительный пересмотр статистики строительства, доля капитальных инвестиций в ВВП и темпы их прироста снижались.

— Местное самоукрупнение — Госдума поработает над законом о создании муниципальных округов — Комитет Госдумы по федеративным отношениям и местному самоуправлению (МСУ) сегодня рассмотрит законопроект, которым вводится еще один вид укрупнения территорий. Вслед за понятием "городской округ", создание которых уже вызвало многочисленные протесты в Подмосковье, в закон о МСУ депутаты и сенаторы предлагают ввести понятие "муниципальный округ" (МО).

— Из исполнительного листа убирают вывод — Взыскание средств по суду отмывают от схем — Как стало известно "Ъ", разработан законопроект, призванный перекрыть криминальные схемы вывода денежных средств по исполнительным листам за рубеж. По новым правилам средства сможет получить только взыскатель и только в России, ряд исключений предусмотрен лишь для физических лиц. Однако, по мнению экспертов, в нынешнем виде от этой инициативы будет больше вреда, чем пользы.

— Booking.com ответит по лучшей цене — Сервис снова стал поводом для жалоб — Сервис онлайн-бронирования гостиниц Booking.com, пользуясь своим монопольным положением, навязывает владельцам отелей политику паритета цен, считают в "Опоре России". Организация уже пожаловалась на это в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Вмешательство регулятора может оказаться выгодно гостиницам, но рискует осложнить работу не только Booking.com, но и других сервисов бронирования: наличие паритета цен выгодно для многих из них.

— Триста миллиардов подъемных — Крым подтянут до среднего по стране уровня развития к 2022 году — Крым и Севастополь вчера получили отдельную государственную программу, основанную на реализуемой с 2015 года федеральной целевой программе. Акцент в новом документе, как и прежде, сделан на строительстве и обновлении инфраструктуры полуострова. На доведение уровня социально-экономического развития Крыма до среднего по России показателя Белый дом в ближайшее четыре года намерен потратить из федерального бюджета 310 млрд руб.

— К новостройкам привяжут виртуальных двойников — Минстрой занялся оцифровкой капстроительства — Минстрой подготовил поправки к Градостроительному кодексу, предусматривающие создание единой информационной среды для взаимодействия строительного бизнеса, управляющих компаний и госорганов. Все объекты капстроительства снабдят "цифровыми двойниками", чтобы отслеживать все этапы их жизненного цикла — от инвестпроекта до сноса.

— Отток капиталов вернулся на развивающиеся рынки — Мониторинг международных финансов — Суммарный чистый отток инвестиций с развивающихся рынков по итогам 2018 года составил $23 млрд, подсчитали в вашингтонском Institute of International Finance. В 2017-м, напротив, наблюдался приток в размере $63 млрд. Только в декабре прошлого года с развивающихся рынков утекло $26 млрд. Такой отток сформировал Китай ($37 млрд), остальные рынки этой группы, напротив, испытали приток средств в размере $11 млрд.

— Специалист по внутренней политике ушел в ВЭБ — Экс-чиновник мэрии Москвы Вячеслав Шуленин будет заниматься GR — В преддверии выборов в Мосгордуму (МГД) свой пост покинул первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Вячеслав Шуленин, отвечавший за организацию выборов в столице. Он занял пост зампреда ВЭБ и будет там отвечать за взаимодействие с региональными и муниципальными властями.

— О свободе мысли и слова выразили особое мнение — Судья КС Арановский выступил против запрета иностранцам владеть СМИ — Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский выступил с особым мнением по делу главы медиахолдинга PMI Евгения Финкельштейна, в котором КС признал допустимым запрет иностранцам или лицам с двойным гражданством владеть российскими СМИ. Господин Арановский считает внесение таких ограничений в закон "О СМИ" неконституционным, поскольку реальная угроза информационной безопасности, на которую ссылались законодатели, не доказана, а "фобия или паника не позволяют ограничивать права и свободы".

— "Роскосмос" встает на путь исправления — Госкорпорация нарастит производство трамваев — В понедельник, 4 января, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин доложил Владимиру Путину об исправлении ситуации в космической отрасли, а сразу после отправился в Челябинск, где, в частности, обсуждались перспективы развития входящего в госкорпорацию Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ).

— "По нашим материалам люди смогут узнать, что происходило в Сирии" — Генерал-лейтенант Краснов о расследовании громких преступлений в САР и Российской Федерации — Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов, курирующий следствие в центральном аппарате ведомства, рассказал "Ъ" о расследовании громких дел. При этом впервые генерал-лейтенантом юстиции Красновым была приоткрыта тайна следствия по делам, возбужденным в связи с событиями в Сирии.

— Угонщики пересаживаются в седло — Мототехнику стали похищать наравне с автомобилями — В России снизилось число краж и угонов транспортных средств, следует из данных МВД. В общей сложности за год совершено почти 67 тыс. таких преступлений. Самыми популярными машинами у злоумышленников остаются Hyundai Solaris и Kia Rio. При этом наиболее опасной для автовладельцев является территория Новой Москвы.

— Травля в натуральную величину — Число жертв буллинга в школах впятеро выше, чем кажется педагогам — Ученые из Института образования ВШЭ проанализировали результаты более 80 исследований подросткового буллинга за рубежом и в России. Они пришли к выводу, что по всему миру с травлей сталкиваются примерно 35% учеников. В России таких школьников 27,5%. Жертвами агрессии чаще всего становятся дети, которых дома чрезмерно контролируют, не оказывая при этом эмоциональной поддержки. Для российских учащихся характерно замалчивание проблемы перед родителями и учителями, а число школьников, над которыми издеваются одноклассники, в пять раз больше, чем кажется учителям.

— Дело икон завершилось чудесным образом — Директора музея признали невиновной в несвоевременном возврате коллекции в Россию — Пресненский суд Москвы полностью оправдал бывшего директора Музея русских икон Елену Князеву. Она обвинялась в несвоевременном возврате в Россию коллекции из 16 икон XVI-XVIII веков общей стоимостью 22 млн руб., которая экспонировалась в США в рамках выставки "Из России с любовью". Второй фигурант дела — владелец частного музея, известный американский бизнесмен и коллекционер Гордон Ланктон — числится в розыске.

— В дело "Партии" принимают обвиняемых — Арестованы обвиняемые в особо крупном мошенничестве с недвижимостью Александра Минеева — Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд подтвердил вчера законность заочного ареста объявленного в международный розыск бывшего топ-менеджера торговой сети "Партия" Константина Ванькова. Бизнесмен, предположительно проживающий на Кипре, обвиняется ГСУ СКР в особо крупном мошенничестве, связанном с рейдерским захватом недвижимости основателя "Партии" Александра Минеева.

— Клуб веселых и доходчивых — Соперники Петра Порошенко и Юлии Тимошенко на президентских выборах ведут битву за парламент — Центральная избирательная комиссия Украины завершила прием документов у желающих зарегистрироваться кандидатами на выборах президента 31 марта. За два месяца до голосования на первое место в гонке неожиданно вышел шоумен Владимир Зеленский — русскоязычный кандидат, заявивший о готовности вести переговоры с Владимиром Путиным.

— Новые внешнепоэтические инициативы — Сергей Лавров провозгласил единство с Киргизией в "труде, борьбе, мечтах" — В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров провел в Киргизии переговоры с руководством страны и выступил в Киргизско-российском славянском университете. Прозвучавшие в ходе этого выступления слова министра о дружественных отношениях с Киргизией и критика внешней политики США были вполне ожидаемы. Полной неожиданностью, в том числе и для Сергея Лаврова, стала поэтическая часть мероприятия.

— Девелоперам спроектировали устойчивость — В зоне финансового риска треть строящегося жилья — Финансовая устойчивость более 70% девелоперских проектов по строительству жилья, реализуемых сейчас по всей России, не вызывает сомнений, считают аналитики E&Y. Они настаивают, что застройщики этих объектов смогут обслуживать свои обязательства по проектному финансированию, а больше половины — остаться стабильными даже при снижении цен на 10%. Самая большая доля проблемных проектов — на Северном Кавказе, в Южном, Уральском, Сибирском округах.

— Зеленую энергетику гонят на биржу — Минэкономики предложило вспомнить о рыночных механизмах поддержки ВИЭ — Как выяснил "Ъ", Минэкономики предлагает изменить схему поддержки развития возобновляемой энергетики (ВИЭ) после 2024 года, перейдя на отбор не по CAPEX, а по одноставочной цене электроэнергии. Это может снизить доходность новых ВИЭ. Также министерство рекомендует привлекать часть финансирования через рыночные механизмы — зеленые облигации или через сектор инноваций и инвестиций (РИИ) Московской биржи. В отрасли подчеркивают, что не все с этим согласны, а прежний механизм гарантированного возврата инвестиций доказал надежность.

— Суверенному рунету критика не помешает — Авторы проекта готовы быстро доработать его с учетом мнения правительства — Критика законопроекта о "суверенном рунете" в отзыве правительства совпала с мнением крупнейших участников рынка. Ключевым решением при доработке документа должен стать вопрос о компенсациях операторам связи, которые рискуют пострадать от возможных сбоев в работе сетей. Авторы готовы внести коррективы и рассмотреть законопроект на пленарном заседании Госдумы уже на следующей неделе.

— Компании спешат занимать — Размещения облигаций бьют рекорды в ожидании роста ставок ЦБ — Начало 2019 года оказалось для российских эмитентов одним из самых ярких за всю историю внутреннего долгового рынка. За январь компании привлекли около 48 млрд руб.— максимальный объем для этого месяца с 2014 года. Эмитенты ожидают ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ, что в сочетании с благоприятной конъюнктурой побуждает их сохранять повышенную активность на долговом рынке.

— Банк "Дом.РФ" простил долги себе и дочернему Социнвестбанку — Банк "Дом.РФ", принадлежащий институту развития "Дом.РФ", в декабре резко поправил свое финансовое положение, а его дочерний Социнвестбанк неожиданно превратился из убыточного в один из самых прибыльных в стране. Это произошло из-за того, что банк "Дом.РФ", воспользовавшись своим тяжелым финансовым положением, списал долги перед группой ВТБ, а также получил безвозмездную помощь. В банке считает основные мероприятия по санации завершенными, но эксперты уверены в том, что о полном оздоровлении говорить преждевременно.

— На пенсию не откладывается — Клиенты НПФ Сбербанка не хотят копить на старость — Прирост пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда Сбербанка в четвертом квартале 2018 года оказался худшим за полтора года. Ранее он подпитывался активным привлечением новых клиентов через сеть материнского банка. Однако граждане, заключившие индивидуальные договоры с фондом, заплатив первые взносы, в дальнейшем перестают платить.

— Физлица обратились к брокерам — Число частных инвесторов на Мосбирже превысило 2 млн — На Московской бирже зафиксировали двухмиллионного частного инвестора. Количество клиентов-физлиц (без учета клиентов в доверительном управлении и нерезидентов) за год увеличилось более чем на 54%, число активных — почти на 61%. Доля физлиц в общем объеме торгов особенно заметна на рынке акций (35%) и на срочном рынке (43%).

— СПГ спускают на воду — В России заказали проект плавучей ТЭС — Помимо плавучей АЭС (ПАТЭС) в России может появиться и плавучая ТЭС на сжиженном газе мощностью 50–60 МВт (ПТЭС-50), конкурс на разработку проекта за 45 млн руб. объявило ЦКБ "Айсберг". Исполнитель должен описать перспективы ПТЭС-50 в РФ, ее цену и затраты на обслуживание. В Минпромторге говорят, что проект разрабатывается "в интересах "Интер РАО"", где подтвердили возможность участия в конкурсе. Эксперты отмечают, что за рубежом также разрабатывают ПТЭС на СПГ, а в РФ проект может конкурировать с ПАТЭС, хотя в "Росатоме" угроз не видят.

— Schlumberger дотянули до отказа — Компания не станет покупать EDC — Американская Schlumberger, второй раз пытавшаяся купить российскую нефтесервисную Eurasia Drilling Company (EDC), отказалась от сделки. Компания ради вхождения в перспективный актив согласилась на многие условия правительства, но так и не дождалась одобрения выкупа правкомиссии по иностранным инвестициям. Теперь, считают эксперты, Schlumberger будет искать новые формы сотрудничества с EDC, а акционеры компании — другой вариант продажи своих акций.

— Дело рук самих управляющих — Юристы оценили решение ВС о личном банкротстве — Юристы и арбитражные управляющие (АУ) в целом поддерживают Верховный суд (ВС) в том, что проблема с поиском АУ не должна лишать граждан шанса на персональное банкротство. Однако не все считают удачной идею ВС обязать сами суды находить управляющих, а представители профессионального сообщества подчеркивают необходимость решения давно зависших на уровне регуляторов и законодателей проблем АУ.

— Поезда разъедутся с археологами — Подходы к Крымскому мосту обогнут городище Манитра — Железнодорожные подходы к Крымскому мосту отнесут на 140 м от ранее намеченной трассы, чтобы обогнуть открытое в прошлом ноябре античное поселение Манитра. Перенос согласован Минтрансом, он обойдется в 300 млн руб. при общей стоимости подходов около 17 млрд руб. С учетом небольшого масштаба работ на сроки ввода подходов это не повлияет: запуск поездов по-прежнему запланирован на декабрь 2019 года.

— Экспортеры зерна считают убытки — Их причиной стали бастующие перевозчики — Забастовка автомобильных перевозчиков зерна на юге России уже принесла убытки экспортерам и грозит существенным падением темпов отгрузок. Это признали в Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП), члены которой обеспечивают 80% всех зарубежных поставок. Ситуация осложняется рекордно высокими ценами на зерно внутри страны, что делает экспорт почти нерентабельным.

— Kartina.TV отменила показ — Выход сервиса в Россию снова не состоялся — Запуск онлайн-сервиса крупнейшего дистрибутора российского ТВ за рубежом Kartina.TV в России со второй попытки вновь не удался. Его основатель Андрей Рейх разошелся во взглядах на развитие проекта с российскими партнерами, и компания отказалась от полученных год назад лицензий на услуги связи. Для выхода на рынок требуются серьезные инвестиции, а Kartina.TV пыталась сделать это в условиях высокой конкуренции, считают эксперты.

— Акционеры делят Ozon.ru — АФК "Система" и Baring Vostok наращивают доли в ритейлере — АФК "Система" ведет переговоры о приобретении до 5% интернет-ритейлера Ozon.ru. По итогам сделок с миноритариями, объем которых в совокупности оценивается в 2–3,5 млрд руб., "Система" и ее структуры рассчитывают стать одним из двух крупнейших акционеров компании с долей 40%. По данным "Ъ", второй крупный совладелец ритейлера инвесткомпания Baring Vostok также увеличит свою долю в Ozon.ru, чтобы сохранить паритет.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Росстат сообщил о рекордном за шесть лет росте экономики — ВВП ускорили строительство, добыча полезных ископаемых и госсектор — Согласно первой оценке Росстата, в 2018 г. ВВП вырос на 2,3% против 1,6% годом ранее. Это максимальные с 2012 г. темпы роста. Такой прыти от российской экономики никто не ждал.

— Все больше иностранцев приезжает в Россию за медицинскими услугами — Крупнейшие российские частные клиники уже создают отдельные службы по работе с новыми клиентами — "Дочка" АФК "Система", одна из крупнейших частных сетей медицинских клиник – "Медси", создала отдельное подразделение по сопровождению пациентов-иностранцев. Об этом рассказала "Ведомостям" директор по коммерческой деятельности и маркетингу группы Алла Канунникова. Сотрудники этого направления сопровождают клиентов на всех этапах, осуществляя визовую поддержку, трансфер, гостиницу и даже переводчиков.

— Кремль проследит за выборами депутатов Мосгордумы — Новый внутриполитический блок мэрии плотно взаимодействует с администрацией президента — Администрация президента и внутриполитический блок мэрии Москвы плотно сотрудничают при выработке сценария выборов в Мосгордуму, рассказали "Ведомостям" два человека, близких к мэрии, и два, близких к администрации.

— Конституционный судья не согласился с ограничением прав иностранных владельцев СМИ — По его мнению, этот закон отражает лишь малообоснованные опасения властей — Ограничение конституционных прав граждан не может быть основано на чьих-то фобиях, считает судья Конституционного суда Константин Арановский. Он выступил с особым мнением по делу об ограничении участия иностранцев в российских СМИ, мнение опубликовано на сайте суда.

— Российские власти радикально меняют стратегию контроля за интернетом — От преследования пользователей они идут к контролю за платформами, считают правозащитники — Аналитики Международной "Агоры" делают вывод о фундаментальном повороте государственной политики в сфере интернета: от блокировки интернет-провайдеров и массового уголовного преследования рядовых пользователей – к попытке установить контроль над глобальными платформами, имеющими доступ к информации о пользователях и реальную возможность ограничивать распространение информации.

— Правительство потребовало доработать законопроект об управлении рунетом — Ему непонятны источники финансирования и полномочия Роскомнадзора — Отзыв правительства на законопроект, который в декабре 2018 г. внесли в Госдуму сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас и депутат Андрей Луговой, размещен на сайте Госдумы. В целом кабинет министров поддержал инициативу, но рекомендовал внести в него изменения.

— Ozon и "Яндекс.Маркет" заключат крупнейшие сделки по аренде складов — Онлайн-ритейлеры откроют крупные распределительные центры в Подмосковье — Ozоn договорился с ГК "Ориентир" об аренде у нее примерно 120 000 кв. м в логистическом парке "Север" на Ленинградском шоссе, рассказали "Ведомостям" три консультанта, работавших с компаниями. Сделка, по их словам, была закрыта в самом конце прошлого года, она станет крупнейшей в 2018 г.

— Вслед за банковскими кредитами авиакомпания Utair допустила дефолт и по облигациям — Компании не хватило 70 млн рублей на выплату купона по одному из выпусков — "Дочка" авиакомпании Utair – "Финанс-авиа" – допустила технический дефолт по одному из выпусков облигаций. 31 января она не выплатила 187 млн руб. купона по бондам на 4,1 млрд руб. с погашением в июле 2022 г. По выпуску бондов на 9,2 млрд руб. с погашением в июле 2027 г. компания выплатила купон полностью: 458 962 руб. – по этому выпуску действует символическая ставка 0,01% годовых.

— Верховному суду не понравилось как АСВ продало банк — "Пойдем!" может вернуться в конкурсную массу Пробизнесбанка — В понедельник, 4 февраля, судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда отменила решения нижестоящих судов, признавших правомерной продажу Агентством по страхованию вкладов (АСВ) банка "Пойдем!" Совкомбанку.

— Владелец "Магнитки" Рашников приобрел отель на Тверской улице — Через несколько лет там появится люксовая гостиница Corinthia Hotel — Компания IHI, владеющая гостиничной компанией Corinthia Hotels Group, приобрела миноритарную долю в совместном предприятии, созданном для покупки объекта на Тверской ул., д. 10, следует из ее сообщения. По этому адресу расположена гостиница "Люксъ" (бывшая "Центральная"), реконструкцией которой до последнего времени занималась группа "Сафмар" семьи Михаила Гуцериева.

— Schlumberger отозвала ходатайство на покупку нефтесервисной Eurasia Drilling Company — Эту сделку российские власти не могли согласовать 1,5 года — В понедельник, 4 февраля, американская Schlumberger отозвала из Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ходатайство на покупку нефтесервисной Eurasia Drilling Company (EDC), сообщило ведомство. Причину ФАС не назвала. Представители Schlumberger и EDC не ответили на запросы "Ведомостей".

— Корейско-российская сеть CGV открывает первые кинотеатры — Она намерена стать крупнейшим игроком на кинорынке России — В марте этого года в новой Москве у метро "Саларьево" начнет работать многофункциональный комплекс "Саларис", где откроется первый кинотеатр корейско-российской сети CGV, сообщил "Ведомостям" представитель Mall Management Group, которая управляет этим комплексом. Примерно в те же дни откроется еще один кинотеатр сети – "Ангара" на Варшавском шоссе, уточнил представитель CGV.

— В России начал дешеветь бензин — Но это продлится недолго, прогнозируют эксперты — За прошлую неделю Аи-92, Аи-95 и дизтопливо подешевели в Московском регионе на 1 коп., свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации. Из ее статистики видно, что сильнее всего снизила цены на АЗС компания Shell (19 заправок в Москве и более 300 по России): на 30 коп. на дизтопливо (падение 0,6% до 47,99 руб. за литр), на 40 коп. на Аи-92 (1% до 42,79 руб. за литр), а также на 50 коп. на Аи-95 (1,1% до 45,49 руб. за литр).

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Недовес взят — Глава Росстандарта — о проверках веса товаров, отмене поверочного рабства и документах для астрологов — В интервью "Российской газете" руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал о новой системе контроля качества, в которой и добросовестному производителю комфортно, и потребителю хорошо, о введении штрафов за обман с ГОСТами, проверках на недовес и недолив, масштабной ревизии экзотических сертификатов, а также об отмене поверочной повинности населения.

— Подставная охрана — Чоповцам вдвое увеличат административные штрафы — За незаконную охранную деятельность будут наказывать вдвое строже, чем прежде. Законопроект с предложением внести поправки в статью 20.16 КоАП РФ Росгвардия опубликовала для общественного обсуждения.

— Вышли в кэш — Почему небольшие магазины снова стали предпочитать наличные оплате по безналу — Банки начали поднимать процент за эквайринг — прием к оплате карт. Комиссия зависит от оборота (чем он больше, тем она ниже), и для небольших магазинов она выросла до трех процентов. В результате они стали чаще предлагать покупателям заплатить наличными или перекинуть деньги с карты на карту — якобы терминал оплаты банковской картой "отказал".

— Перевалочные пункты — Аналитики ожидают сохранения ключевой ставки ЦБ — Банк России не станет повышать ключевую ставку на первом в этом году заседании совета директоров в пятницу, 8 февраля, считают аналитики. Инфляция в январе хоть и ускорилась, но пока остается в рамках ожидаемых ЦБ показателей. Ситуация же на внутреннем финансовом рынке по сравнению с концом прошлого года даже улучшилась. При сохранении такой динамики ЦБ может больше не повышать ключевую ставку и приступить к ее снижению во втором полугодии, полагают эксперты.

— Забористый спор — Верховный суд не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче — Судебные споры соседей по дачам — долгие и неприятные. Они же часто оказываются сложными и для судей, которые их рассматривают. Это подтвердила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда пересматривала решение своих коллег из Башкирии. Дело было, на первый взгляд, банальным — о сносе бани, которую дачник построил слишком близко к забору соседа. В итоге сосед потребовал в суде снести строение, которое мешает ему наслаждаться жизнью на даче.

— Выходят на орбиту — Владимир Путин выслушал доклад о ситуации в космической отрасли — О ситуации в ракетно-космической промышленности и перспективных разработках шла речь на встрече президента с гендиректором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным. Летные испытания новой средней ракеты "Союз 5" начнутся в 2022 году вместе с новым пилотируемым кораблем. Практически выбран облик сверхтяжелой ракеты для лунной программы. Возобновляются испытания тяжелой ракеты "Ангара-А5", и в этом году будет отправлено шесть "Протонов" на Байконур. Всего же в этом году предстоит 45 пусков — увеличение более чем в два раза.

— Бензин — отдельно — Конституционный суд разъяснил порядок удержания алиментов — Конституционный суд РФ запретил работодателям удерживать алименты из выплат компенсационного характера. Выплаты на содержание детей с тех средств, которые сотрудник получает "в связи со служебной командировкой, с переводом, приемом или направлением на работу в другую местность, с изнашиванием инструмента, принадлежащего работнику", признаны не соответствующими Конституции РФ.

— Защита с получкой — Предложено установить срок выплаты гонораров назначенным адвокатам — Министерство юстиции России подготовило проект постановления правительства, дополняющий правила выплаты гонораров адвокатам, которые были предоставлены человеку государством.

— Всегда в доступе — Кабмин поддержал инициативу о защите рунета — Правительство РФ поддержало концепцию законопроекта о защите российского сегмента интернета от внешних угроз. При этом кабмин поставил условие — необходима доработка ко второму чтению.

— Спасти мир — Большинство россиян считают важным сохранить ДРСМД — Большинство россиян считают необоснованными обвинения США в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россией. По данным опроса ВЦИОМ, такого мнения придерживаются 74% респондентов. При этом только 12% опрошенных согласны с позицией Вашингтона. Россию в этом вопросе поддерживают 66% респондентов, и лишь 18% считают иначе.

— Равнение на страну — Кабинет министров запускает госпрограмму развития Крыма и Севастополя — Реализация госпрограммы развития Крыма и Севастополя позволит к 2022 году подтянуть экономические показатели субъектов Федерации до среднероссийских, считают в правительстве и выделили на развитие полуострова почти 310 миллиардов рублей.

— Цифры построились — Росстат зафиксировал рекордный рост экономики по итогам 2018 года — Российская экономика в 2018 году выросла на 2,3%, говорится в сообщении Росстата. Это рекордный рост за шесть лет, причем минэкономразвития и ЦБ ждали гораздо более скромных результатов. Но рассчитывать на наращивание темпов роста ВВП в 2019 году вряд ли приходится.

— Экспорт под давлением — России предсказали жесткую конкуренцию за рынок газа Восточной Европы — Появление новых поставщиков сетевого газа и развитие инфраструктуры для приема сжиженного природного газа (СПГ) в Восточной Европе усилит конкуренцию российским поставкам. Это связано с тем, что почти весь прирост потребления в регионе должен будет обеспечить импорт, в то время как энергостратегии европейских стран предполагают диверсификацию источников поставок.

— Жители не пострадают — В Республике Коми оптимизируют районные суды — Под сокращение пойдут два суда — в Троицко-Печорском и Удорском районах. Как заверяют чиновники, на населении подобная реорганизация никак не скажется.

— Первый поехал в Германию — Ростовские инженеры изобрели станок, не имеющий аналогов в мире — Многофункциональный станок, не имеющий аналогов в мире, сконструировали инженеры из Донского государственного технического университета. Как говорят разработчики, благодаря станку предприятия смогут теперь существенно сократить затраты на производство.

— Грядет ли налоговая справедливость — Минэкономразвития озаботилось выравниванием фискальной нагрузки на отрасли и компании — На прошлой неделе стало известно, что по поручению вице-премьера Дмитрия Козака минэкономразвития подготовило новую методику оценки фискальной нагрузки на разные отрасли экономики и конкретные компании.

— Код метит квартиру — Оплатить коммуналку поможет смартфон — С этого месяца у москвичей появился еще один способ заплатить за "коммуналку", не выходя из дома. Единый платежный документ теперь будет приходить им с нанесенным QR-кодом, который считает любой смартфон. На оплату услуг уйдет меньше минуты.

— Свое бремя не тянет — От каких полномочий регионы не хотят отказываться — Дорожная карта из 57 пунктов по устранению дисбаланса обязательств регионов, которую подготовило минэкономразвития, должна избавить регионы от избыточных полномочий. Однако "список 57" может, наоборот, добавить их, считают эксперты "Российской газеты".

— Взяли на испуг — Приборы против утечки газа втридорога продают пенсионерам — Мошенники решили нажиться на трагедиях со взрывами газа в домах. Они ходят по квартирам и предлагают купить дорогостоящее оборудование, которое якобы убережет людей от взрыва.

— В бизнесе только дети — Как студенту открыть свое дело — Планируете открыть салон красоты или кофейню? А может, мечтаете о собственном бренде одежды? Сделать верные шаги и не прогореть начинающим предпринимателям помогут авторы нового проекта "Бизнес уикенд".

— Пятачок дешевеет — В России снизились цены на свинину — В минсельхозе сообщили, что к началу февраля в России снизились отпускные цены на свинину. Они сейчас на 9,1 процента меньше, чем в конце декабря 2018 года. Когда же ждать снижения цен в рознице?

— Убитый автобус — Автобус, в котором погибли дети, не проходил техосмотр — Следственный комитет подготовил документы для суда об аресте собственника автобуса, который опрокинулся в Калужской области. В результате аварии погибли три ребенка и четверо взрослых пассажиров.

— Ракета с мягкой посадкой — Начались работы над многоразовым космическим беспилотником — Опубликовано изображение перспективного российского многоразового беспилотного воздушно-космического летательного аппарата. Подчеркивается, что он будет гиперзвуковым, но не военным, а сугубо мирным.

— В зоне контроля — Военная полиция РФ осваивает в Сирии новые маршруты патрулирования — Российские армейские правоохранители расширили зону своего присутствия в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщил начальник Главного управления военной полиции Минобороны России Владимир Ивановский.

— Мороз и взрывы — Военные надеются очистить реку от оползня в течение двух недель — На реке Бурея в Хабаровском крае продолжается уникальная инженерная операция. Военные саперы ликвидируют огромный скальный обвал, который в декабре прошлого года перекрыл доступ воды к Бурейской ГЭС. Перекрытая река грозила по весне затопить близлежащие населенные пункты, железнодорожные и автомобильные коммуникации, а также некоторые сооружения Байкало-Амурской магистрали.

— Праздник литературы — В Бердске прошел "День книги" с участием известных писателей — В минувшее воскресенье город-спутник Новосибирска — Бердск — на один день стал литературной столицей России. Мороз за минус тридцать градусов любителей книжных новинок не испугал: на двух этажах дворца культуры "Родина" царила теплая атмосфера — словно у камина, обсуждая понравившуюся книгу, уютно расположились друзья.

— Черный понедельник — Семь человек погибли при пожаре в элитном доме в Москве — Жертвами крупного пожара в элитном доме в центре Москвы стали шестеро взрослых и один ребенок. По неофициальной версии, к трагедии могло привести замыкание в проводке. Огонь почти мгновенно распространился по двум этажам и не оставил некоторым семьям ни единого шанса на жизнь.

— Тайны перевала — Прокуратура объяснила, почему были засекречены материалы о гибели группы Дятлова в 1959 году — Дело шестидесятилетней давности вновь пристально изучат, чтобы окончательно ответить на все вопросы, сообщили вчера в надзорном ведомстве.

— Фиктивные услуги — Банкиров будут судить за хищение денег — В понедельник стало известно, что дело о хищении 600 миллионов рублей руководителями Пробизнесбанка дошло до суда.

— Мантию не вернули — Судье не продлили полномочия — В дисциплинарную коллегию Верховного суда РФ с жалобой обратилась бывшая судья мирового участка в городе Искитим Новосибирской области Екатерина Углечева.

— Снега вдвое больше — В этом году высок риск ледовых заторов — В этом году весеннее тепло может принести больше хлопот спасателям, нежели в предыдущие годы. Все дело в многоснежной зиме почти по всей территории страны. Об этом на селекторе в Национальном антикризисном центре заявил глава МЧС России Евгений Зиничев.

— Трампа уличили в безделье — Журналисты выяснили, чем занимается в рабочее время президент США — Сорок пятый президент США Дональд Трамп отличается от своих предшественников весьма своеобразным распорядком рабочего дня, почти 60 процентов которого отведено на некое "служебное время" (англ. executive time) без четкой структуры, когда он по сути предоставлен самому себе.

— Макрон провел инструктаж для СМИ — Президент Франции прочел местным журналистам лекцию об их политической наивности — Французский президент Эмманюэль Макрон до сих пор в отличие от своего предшественника Франсуа Олланда, который любил пооткровенничать с журналистами в режиме "офф-рекорд", что, правда, потом ему не раз выходило боком, не часто "баловал" представителей СМИ разного рода брифингами. Однако с появлением "желтых жилетов" глава государства, видимо, решил пересмотреть свои привычки.

— Охота на мясо — В Европе уничтожили почти три тонны опасной говядины из Польши — Париж потребовал, чтобы в Евросоюзе была создана наднациональная общеевропейская санитарная инспекция, которая будет контролировать качество продовольственных продуктов на европейском рынке. Это далеко не единственное следствие скандала с мясом больных коров, попавшим в 14 европейских стран из Польши.

— Политика и поэзия — Сергею Лаврову в Киргизии прочли его же собственные стихи — На встрече со студентами и преподавательским составом Кыргызско-Российского Cлавянского университета (КРСУ) в Бишкеке российский министр иностранных дел кратко рассказал о том, как видится международная обстановка со Смоленской площади. Выяснилось, что присутствующих волнуют не только перспективы отношений Бишкека и Москвы, но и международная повестка — судьба Мадуро в Венесуэле, переговоры России и Японии, будущее ДРСМД.

— Гуайдо просят не болтать — Ряд стран Европы польстились на виртуального главу Венесуэлы — В понедельник истек восьмидневный ультиматум, который ряд стран Евросоюза предъявили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро — от законно избранного главы республики требовали объявить о внеочередных президентских выборах. Но официальный Каракас вполне ожидаемо ультиматум отверг, выразив протест в отношении внешнего вмешательства во внутреннюю политику Венесуэлы.

— Он, она и медные трубы — Президентские выборы на Украине могут назвать нового президента, но ничего не изменят — Президентская избирательная кампания на Украине в минувшее воскресенье перешла в активную фазу: Центризбирком закончил прием документов у 89 соискателей высшей государственной должности, причем одним из последних подал заявку действующий глава государства Петр Порошенко. Независимые наблюдатели сходятся во мнении, что выборы будут самыми грязными в новейшей украинской истории, и тут же опровергают сами себя, утверждая, что к компромату разных сортов за годы "евроинтеграции" у населения выработался иммунитет.

— Попали в кадры — Полуфинал конкурса "Лидеры России" прошел в Приволжье — В Приволжском федеральном округе подвели итоги полуфинала конкурса управленцев "Лидеры России". Из-за большого количества конкурсантов испытания прошли параллельно на двух площадках — в Нижнем Новгороде и Самаре.

— Первый шаг — за пациентом — Ранний диагноз поможет вылечить рак — Раком в мире болеют все больше, и наша страна не исключение. В 2017 году в России онкодиагноз был поставлен 617 тысячам пациентов, годом ранее — 599 тысячам. Общее число больных, стоящих на учете, на сегодня достигло 3,6 миллиона, сообщили в НМИЦ радиологии Минздрава России.

— Почистили у Rio — Под Геленджиком наплыв туристов к африканскому судну превратил пляж в помойку — Необычная достопримечательность на морском берегу близ Геленджика — севший на мель африканский теплоход Rio — до сих пор вызывает массовый интерес. Сюда специально приезжают туристы, чтобы сделать селфи. Особенно пляж оживлен в теплую погоду. В результате за два месяца вынужденной "стоянки" место вокруг сухогруза превратилось в помойку. Забившие тревогу экологи вместе с властями навели здесь порядок.

— Бензин из мусора — Уральские ученые знают, куда пустить отходы — Новую технологию переработки отходов разработали совместно специалисты двух университетов — Тюменского индустриального и Уральского федерального.

— Автограф ее величества — Школьник из Орска получил письмо от английской королевы — Сенсацию вызвало в школе N 8 города Орска письмо от королевы Великобритании Елизаветы II, адресованное девятикласснику Ивану Ворожейкину. Мальчик отправил послание в Букингемский дворец и получил ответ.

— Докажи, что инвалид — Кто мешает работать системе, защищающей права людей с ограниченными возможностями — Совет Федерации принял поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают наказания для чиновников за неразмещение сведений в федеральном реестре об инвалидах.

— Оставят без крыши — Владельцы участков стали получать штрафы за то, что не строят дома — Житель Екатеринбурга заплатил более тридцати тысяч рублей штраф за то, что в течение почти десяти лет не начал строить дом на своем участке.

— Взял под козырек — Суд заставил хозяев квартиры ответить за упавший с балкона снег — Ярославский областной суд заставил семью из Ярославля ответить за снег, упавший с козырька ее балкона.

— Расчет окончен — Движимое имущество освободили от налога — Налог на имущество организаций начали рассчитывать по-новому.

— Встать на каблуки — Почему доля российской обуви на рынке не превышает 20 процентов — Почему в наших магазинах так мало российской обуви? По экспертным оценкам — всего пятая часть рынка, да и остальная качеством явно не блещет. Что мешает изменить этот расклад и порадовать покупателей? На вопросы "Российской газеты" ответила глава Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич.

— Кто не платит — Своих и приезжих уравняли в правах — Нерезиденты РФ — граждане, пробывшие в стране меньше 183 дней за последние 12 месяцев — с 1 января получили возможность не платить налог на доходы физлиц (НДФЛ) при продаже имущества, которое достаточно долго находилось у них в собственности.

— Заварили кашу — Систему школьного питания ждет перезагрузка — Питание в школах — одна из самых "горячих" тем. Открываем "Инстаграм": по хештегам #школьнаястоловая #школьнаяеда соцсеть выдает тысячи фотографий. Разваренные макароны, сгоревшие котлеты, сиротливая четверть сосиски в тарелке… Как быть, если ребенок отказывается есть в школьной столовой? Как родителям проверить, чем кормят детей? Что может сделать директор с нерадивым поставщиком?

— Классы цвета хаки — В России появится единая концепция кадетского образования — Работа над концепцией кадетского образования в России практически завершена. В феврале ее проект будет передан на рассмотрение коллегии министерства просвещения и в правительство РФ.

— За парту — после смены — В России растет спрос на вечерние школы для взрослых — В Красноярске резко возросло число тех, кто решил через много лет снова сесть за парту и получить-таки аттестат о полном среднем образовании. Для взрослых учеников открыты 10-11-е классы сразу в трех школах, куда теперь они приходят на уроки наравне с детьми.

— Нереальная химия — Как вузы используют виртуальность — По данным соцопроса "Восприятие онлайн-обучения в РФ" более половины студентов получают знания на онлайн-курсах. Цифровые технологии становятся незаменимыми помощниками в обучении. Вузы, в том числе и участники проекта "5-100", активно экспериментируют, предлагая разные варианты использования виртуальной реальности (VR).

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Неналоговый вычет: ведомствам запретят вводить новые сборы для бизнеса — Платежи для предпринимателей предлагают устанавливать только через закон — Новые неналоговые платежи для бизнеса предлагают устанавливать только на уровне законов или актов правительства. Минфин принял принципиальное решение, сообщила "Известиям" директор департамента доходов министерства Елена Лебединская. Это означает, что ведомства по отдельности, особенно в регионах, больше не смогут вводить новые сборы по своему усмотрению, тем самым увеличивая фискальную нагрузку на предпринимателей. Консолидация неналоговых платежей позволит бизнесу лучше прогнозировать свои расходы, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

— Клубный дым: почему загорелся "звездный дом" в центре Москвы — Жители престижных зданий исторической застройки оказались в группе риска — Трагедию в московском доме № 12 по Никитскому бульвару, где в огне погибли восемь человек, можно было предотвратить, если бы жильцы и чиновники более ответственно отнеслись к противопожарной безопасности. К жертвам и потере имущества, по предварительным данным, могли привести несогласованные перепланировки в здании с деревянными перекрытиями.

— Крым среди ясного неба: британская делегация впервые посетит полуостров — Политики и бизнесмены хотят наладить торговые связи с регионом — Представительная делегация из Великобритании в апреле 2019 года посетит Республику Крым. Об этом "Известиям" заявил глава полуострова Сергей Аксенов. Он отметил, что в состав группы войдет около 15 политиков, предпринимателей и экспертов.

— За жесты под солнцем: Минобороны описало способы получения и виды взяток — В методичке против коррупции военнослужащим расскажут о мимике предлагающих мзду злоумышленников — Минобороны разработало специальное пособие о том, как не брать взятки. Практические рекомендации оформлены в качестве книжки-методички, но их закрепят ведомственным приказом.

— Добро прошу: в России активизировались "черные коллекторы" — На юрлиц, не включенных в реестр взыскателей, стали чаще жаловаться — Россияне в минувшем году стали жаловаться на коллекторов на треть чаще, чем в 2017-м, зафиксировали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Рост числа обращений связан во многом с активизацией "черных выбивателей долгов", объясняют эксперты. Они полагают, что решить проблему можно вводом дополнительных отличительных знаков для "белых" коллекторов а также повышением правовой грамотности заемщиков.

— Северная Миграция: в Арктике буден создан истребительный авиаполк — МиГ-31 возьмет на вооружение гиперзвуковые ракеты "Кинжал" — Минобороны многократно увеличивает боевую мощь Северного флота. В Мурманской области на аэродроме Мончегорск будут развернуты две эскадрильи перехватчиков МиГ-31. В дальнейшем на их базе планируется сформировать авиационный полк. МиГ-31 — это сверхзвуковой истребитель дальнего радиуса, который после модернизации сможет наносить удары гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

— "Не смог остаться в стороне" — Европейцы-добровольцы о конфликте в Донбассе, понятии родины и русских песнях — Приближается пятая годовщина конфликта в Донбассе, особенностью которого стало широкое интернациональное движение. В 2014–2015 годах в ряды ополчения ЛНР и ДНР влились сотни новобранцев со всего мира — от Сербии до Бразилии. После заключения Минских соглашений и наступления окопной фазы войны, число их сократилось в разы. Однако несмотря на затяжное перемирие, на позициях до сих пор продолжают стоять те, кто променял когда-то уют родного дома на землянку в чужой стране. Специальный корреспондент "Известий" встретился с иностранцами-добровольцами и узнал, почему в свое время они приехали в Донбасс и не покидают его сегодня.

— Пробили массовый чек: половина покупок в России оплачены картами — Рост безналичных платежей помогает бороться с нелегальным оборотом бумажных денег — В январе 2019 года впервые в России доля безналичной оплаты покупок выросла до 50%, выяснил один из крупнейших операторов контрольно-кассовой техники "Такском" на основе анализа 11 млрд чеков. Еще в 2017 году "пластиком" предпочитали расплачиваться 40% россиян, к декабрю 2018-го их доля увеличилась до 46%. При этом количество карт в прошлом году, наоборот, несколько снизилось. А значит, повысилась именно интенсивность их использования.

— "Настойчивый" в море: Флагман Балтфлота вернется после ремонта — Уникальный эсминец проекта 956 "Сарыч" с мощнейшей бортовой артиллерией встанет в строй до конца года — Минобороны вернет в строй флагман Балтики — эскадренный миноносец "Настойчивый" проекта 956 "Сарыч". Принятый в состав флота в 1993 году, эсминец обладал самой мощной на тот момент артиллерией. Однако из-за проблем с силовой установкой его постоянно приходилось ремонтировать, а несколько лет назад "Настойчивый" вообще перестал выходить в море. Однако в этом году восстановительные работы будут завершены и корабль снова выйдет на боевую службу.

— Комиссия невыполнима: эквайринг на часть товаров предлагают снизить — Однако к уменьшению стоимости продуктов и услуг это не приведет, уверены эксперты — Центробанк готов рассмотреть инициативу по снижению эквайринга и интерчейнджа (комиссий при оплате картами), но только для социальных товаров и услуг, рассказали "Известиям" в регуляторе. Национальная система платежных карт предложила уменьшить интерчейндж в таких сферах, как медицина, образование, общественный транспорт и недвижимость, сообщили "Известиям" в компании.

— Заоблачные планы — "Роскосмос" намерен увеличить прибыль вчетверо — "Роскосмос" планирует в 2019 году увеличить консолидированную выручку своих предприятий до 445 млрд рублей и довести число пусков ракет до 45. Об этом заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. Количество пусков будет увеличено по всем программам, в том числе военным, пояснили "Известиям" в "Роскосмосе". Глава госкорпорации также доложил президенту, что сегодня "уже практически" выбран облик сверхтяжелой ракеты "Енисей", которая должна быть задействована в лунной программе.

РБК daily

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— Подъемная сила ВВП — Показатель роста экономики России установил шестилетний рекорд, достигнув 2,3% и заметно превысив прогнозы экспертов и Минэкономразвития. Ключевую роль в этом сыграл масштабный пересмотр Росстатом данных по строительству.

— Виктор Рашников наведет люкс в "Центральной" — Акционер ММК Виктор Рашников, его партнер Надер Надер и IHI Holdings, управляющая сетью отелей Corinthia, выкупили у Михаила Гуцериева основную долю проекта гостиницы на Тверской улице.

— Андрей Якунин заработал на эксклюзивном виде — Структуры Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД, продают свою долю в венском отеле рядом с замком Шёнбрунн. В 2013 году она была приобретена за €20,5 млн, теперь инвестор может выручить, по экспертным оценкам, более €30 млн.

— У ВТБ сыграла валютная ставка — ВТБ за декабрь привлек более $1 МЛРД валюты у населения, это больше половины всего притока средств на валютные вклады банков за это время. Такой рост объясняется вложениями состоятельных клиентов под ставки выше, чем у Сбербанка.

— Лидеры тянут карту — До конца февраля должны пройти конкурсы по выбору компаний, которые напишут "Дорожные карты" по каждому из девяти основных направлений программы "Цифровая экономика". За право провести эту работу поборются сразу несколько игроков.

— Буровая остановка — Срок предложения SCHLUMBERGER о покупке акций российской нефтесервисной компании EURASIA DRILLING COMPANY истек 1 февраля и не будет продлен, рассказали источники РБК. Это уже вторая неудачная попытка Schlumberger приобрести EDC.

— Искатели исков — Частные инвесторы в России вложили средства в судебные дела с общей суммой исковых требований 9,3 млрд руб., чтобы получить прибыль в случае выигрыша. РБК разбирался, кто работает на этом рынке и какие дела привлекают инвесторов.