АЛМА-АТА, 5 фев /ПРАЙМ/. Текущий счет платежного баланса Казахстана в 2018 году, по предварительной оценке, сложился с профицитом в размере 0,9 миллиарда долларов в сравнении с дефицитом в сумме 5,4 миллиарда долларов годом ранее, сообщила пресс-служба Национального банка республики.

"По предварительной оценке, текущий счет платежного баланса впервые с 2014 года сложился с профицитом и составил 0,9 миллиарда долларов США", — говорится в распространенном во вторник пресс-релизе регулятора.

Согласно сообщению, улучшение произошло благодаря значительному росту положительного торгового баланса, который составил 27,4 миллиарда долларов, увеличившись на 57,9%.

По информации ведомства, в результате благоприятной конъюнктуры мировых цен на нефть экспорт товаров увеличился на 25,2% и составил 61,9 миллиарда долларов. Экспорт нефти и газового конденсата (62,2% от общего экспорта) увеличился на 42,2%. Импорт товаров вырос на 7,5% до 34,5 миллиарда долларов.

Улучшение платежного баланса сдерживали доходы к выплате прямым иностранным инвесторам, которые увеличились на 27,3% до 20,9 миллиарда долларов.

"Режим плавающего обменного курса позволил тенге среагировать на изменения внешних факторов. В результате незначительное ослабление реального обменного курса в 2018 году (2,1%) поддержало ценовую конкурентоспособность казахстанских товаропроизводителей. В целом положительный текущий счет предполагает, что номинальный курс тенге имеет потенциал к укреплению", — говорится в пресс-релизе Нацбанка.