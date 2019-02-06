МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин встретится в Кремле в среду с победителями национальной премии "Немалый бизнес 2019".

Среди участников встречи – лауреаты премии в шести номинациях: "Ранний успех", "Стремительный рост", "Инновационный прорыв", "Добрый бизнес", "Реальный продукт", "Гран-при".

На участие в премии были поданы около 25 тысяч заявок со всей России. В конце января прошел второй этап, и были отобраны 50 лучших проектов. Победители конкурса совершат бизнес-поездку в Китай, получат премиальный билет на Петербургский экономический форум 2019 года, диагностику бизнеса от ведущих предпринимателей и другие награды.

Премия "Немалый бизнес" стартовала 6 декабря 2018 года. Ее организаторами выступили президентский бизнес-омбудсмен, федеральное министерство экономического развития, российские бизнес-сообщества "Синергия", "Бизнес молодость", "Лайк", Experum и Black Star, а также образовательный маркетплейс "Деловая среда". Это открытый конкурс для предпринимателей малого и среднего бизнеса России в возрасте до 40 лет.