ВАШИНГТОН, 6 фев /ПРАЙМ/. Сенат США во вторник принял законопроект, предусматривающий санкции против Сирии, а также России и Ирана за помощь сирийскому правительству.

За документ под названием "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке" высказались более 77 из 100 сенаторов. Законопроект был внесен сенатором Митчем Макконнеллом, лидером республиканцев, у которых в сенате 53 голоса. Среди демократов, поддержавших документ, был и их лидер Чак Шумер. Обсуждение законопроекта продолжалось более месяца.

Теперь законопроект должна одобрить палата представителей, где большинство у демократов. Результаты голосования в сенате дают основания полагать, что документ может быть принят и там, после чего он поступит на подпись президенту США.

Законопроект предлагает закрепить в форме закона различные санкции против Сирии, действующие на основании указов президента США, которые глава государства не сможет отменить без одобрения конгресса. Кроме того, документ вводит санкции против ближайших союзников Сирии — России и Ирана — за военную и иную помощь правительству арабской республики. Санкции традиционно предусматривают блокирование счетов и собственности юридических и физических лиц в американской юрисдикции, отказ в выдаче и аннулирование действующих виз США для таких лиц.

Санкции предусмотрены за фактически любое сотрудничество с правительством Сирии, в том числе в сфере производства углеводородов в этой стране, поставок авиатехники и запчастей для военных нужд. Одновременно документ обязывает президента в течение 180 дней предоставить в конгресс стратегию гуманитарной помощи населению Сирии, а министерство финансов США — сделать заключение о том, занимается ли Центральный банк Сирии отмыванием денег, и если это так, ввести против него санкции.

Отдельные разделы законопроекта посвящены развитию оборонного сотрудничества с Израилем и Иорданией.