ЛОНДОН, 6 фев /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Краткосрочные последствия Brexit без сделки для экономики Британии могут сравниться с последствиями извержения вулкана Эйяфьятлайокудль в 2010 году, когда заволоченная пеплом Исландия оказалась изолирована от остального мира. Такое предположение высказали эксперты Национального института экономических и социальных исследований (NIESR) в февральском прогнозе.

По их мнению, спектр экономических последствий выхода Британии из ЕС без сделки весьма широки и лондонскому правительству нужно будет в сжатые сроки отреагировать на краткосрочные вызовы и найти решение для долгосрочных.

"Одним из вариантов разрушительного воздействия Brexit без сделки может быть, когда Великобритания окажется изолированной почти так же, как Исландия в 2010 году после извержения вулкана Эйяфьятлайокудль", — предположили в NIESR.

Британскую экономику может ожидать рецессия той или иной степени тяжести в зависимости от мер, которые предпримут власти, считают экономисты. При этом при "мягком" выходе Британии из ЕС, если Лондону и Брюсселю удастся договориться об условиях Brexit, рост британского ВВП в 2019 году составит 1,5%, в 2020 году – 1,7%, оценивают специалисты.

Авторы доклада указывают, что в связи с растущей неопределенностью по поводу Brexit NIESR ухудшил свой ноябрьский прогноз по экономическому росту Великобритании.

"Британская экономика утратила темп с момента нашего предыдущего прогноза из-за возросшей неопределенности вокруг Brexit, а также из-за замедления мировой экономики. В результате мы снизили наш прогноз по росту ВВП Британии в 2019 году с 1,9% до 1,5%", — пишут авторы доклада.

Драйверами британской экономики при условии "мягкого" Brexit в 2019 году будут внутренний спрос и потребление, считают в NIESR. При этом рост ВВП Британии в 2020 году составит 1,7%, полагают они.

"Сохраняется вероятность выхода Великобритании из ЕС в конце марта без сделки. Политики отреагируют на это активацией своего экстренного плана на этот случай и применят экономические стимулы, чтобы смягчить любые кратковременные сбои", — говорится в докладе.