КИШИНЕВ, 6 фев /ПРАЙМ/. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что намерен добиваться отмены таможенных пошлин для молдавских производителей, экспортирующих товары в Россию.

"Я буду добиваться снятия всех ограничений…. Я считаю, что все производители из Молдавии должны иметь возможность поставлять товары на рынки России,", — сказал Додон в среду в эфире телеканала NTV Moldova.

Он объяснил, что считает неправильным создавать списки, в которые включены компании с допуском на российский рынок. Вместо этого Додон предлагает создавать списки нарушителей, например, пойманных на реэкспорте, которым будут запрещать поставки продукции в Россию.

При этом президент уверен, что многое будет зависеть от итогов парламентских выборов.

"Это будет зависеть от того, какой у нас будет кабинет министров, который должен заниматься этими вопросами… Это предмет переговоров на будущее, мы будем этого добиваться после выборов", — подчеркнул Додон.

Россия с 1 января 2019 года на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии.