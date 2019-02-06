МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Около 70% пользователей во всем мире готовы раскрывать свои персональные данные, если это даст им ощутимые преимущества, в первую очередь — безопасность и удобство интернет-торговли, свидетельствует исследование компании Experian.

Исследование "О защите персональных данных и противодействии мошенничеству по всему миру" (Global Identity and Fraud Report) основано на данных опроса более 10 тысяч потребителей и свыше 1 тысячи организаций в 21 стране мира.

"Ключевой результат исследования – 74% пользователей считают безопасность самым важным элементом интернет-торговли. На втором месте удобство. Хотя организации зачастую жертвуют одним ради другого, покупателям во всех странах мира важны оба этих момента. Настолько важны, что 70% потребителей готовы предоставлять больше персональных данных компаниям, с которыми они взаимодействуют онлайн, особенно если это обеспечит им такие преимущества, как повышение безопасности и удобство пользования", — говорится в документе.

Согласно исследованию, частные лица и руководители компаний единодушны в убеждении, что методы защиты данных, предоставляемые новыми технологиями и продвинутыми системами аутентификации, способствуют повышению доверия при взаимодействии в интернете. Так, доверие покупателей увеличилось с 43% до 74% в тот момент, когда компании начали использовать биометрические характеристики для защиты учетных записей клиентов. В целом половина опрошенных компаний в последние 12 месяцев увеличили бюджет на противодействие мошенничеству.

Согласно результатам исследования, почти 80% потребителей больше доверяют организации, если она прозрачна в отношении использования их персональных данных. Около 56% компаний планируют увеличить капиталовложения в программы повышения открытости, такие как разъяснительная работа среди потребителей, более последовательное информирование об условиях обслуживания и т.п.

"Доверие начинается со способности бизнеса действовать более результативно на основе уже имеющейся информации и использовать передовые технологии для идентификации клиентов и повышения качества обслуживания без увеличения риска. Иначе говоря, у покупателей есть все основания ожидать, что им будет предоставлено и то, и другое – и безопасность, и удобство", — приводятся в документе слова исполнительного вице-президента Experian Стива Палли.