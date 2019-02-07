МЕХИКО, 7 фев /ПРАЙМ/. Министерство экономики Мексики рассматривает возможность отмены 5 тысяч концессий на добычу полезных ископаемых в стране, сообщило издание Economista со ссылкой на замминистра горнодобывающей промышленности Франсиско Фернандеса.

По его словам, эти концессии входят в более чем 20 договоров, подлежащих изучению.

"Мы изучаем их для того, чтобы убедиться в том, что они были выполнены правильно и не нарушают права ни одной из сторон", — пояснил он.

Замминистра отметил, что эти меры позволят избежать еще большей неопределенности, возможных бюрократических затягиваний и отставания в реализации контрактов.

Ранее президент Лопес Обрадор заявил, что власти намерены в течение трех лет изучить, как реализуются заключенные в рамках энергореформы нефтяные контракты с частными компаниями, в том числе международными.