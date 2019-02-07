МОНТЕВИДЕО, 7 фев /ПРАЙМ/. Инфляция в Венесуэле в январе 2019 года достигла 191,6 процента, в среднегодовом выражении это почти 2,7 миллиона процентов, сообщил в Twitter депутат оппозиционного парламента страны Рафаэль Гусман.

"Это экономическая трагедия, которую демонстрирует режим Мадуро! Почти 2,7 миллиона процентов среднегодовой инфляции в январе (2688670%)", — написал он.

Он добавил, что инфляция в январе составляла 3,5 процента в день.

Гусман ранее сообщал, что уровень накопленной годовой инфляции в Венесуэле в 2018 году составил почти 1,7 миллиона процентов.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. Источник РИА Новости в Брюсселе в понедельник сообщил, что Италия заблокировала заявление Евросоюза о признании Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы.