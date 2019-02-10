БРЮССЕЛЬ, 10 фев /ПРАЙМ/. Европарламент предлагает обязать страны ЕС предоставлять Еврокомиссии информацию о прямых иностранных инвестициях из-за рубежа в проекты на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне, такая поправка внесена в проект постановления о проверке инвестиций в ЕС.

Ранее ЕК внесла на согласование проект постановления о проверке прямых иностранных инвестиций, направленного на защиту "важнейших европейских активов от инвестиций, наносящих ущерб законным интересам ЕС или его государств-членов".

В пояснительной записке указывалось, что предлагаемое регулирование призвано дополнять иные меры ЕС, в том числе положения директив так называемого Третьего энергетического пакета, требующих оценки последствий для безопасности поставок, если системы передачи газа контролируются оператором третьей страны.

На следующей неделе Европарламент проголосует по поправкам, внесенным в это постановление профильными комитетами. Среди них, в частности, содержится предложение распространить действие постановления на инвестиции в исключительной экономической зоне или континентальном шельфе.

Кроме того, предлагается зафиксировать формулировку о том, что "государствам-членам следует представлять ЕК ежегодный доклад, охватывающий прямые иностранные инвестиции, осуществляемые на их территории, в их исключительной экономической зоне или на континентальном шельфе".

"На основе этих ежегодных докладов комиссии следует составлять ежегодный отчет с изложением общей инвестиционной ситуации в ЕС, включая осуществление этого постановления, и представлять его Европейскому парламенту. Этот доклад должен быть обнародован", — говорится в одной из поправок.

При этом в другой поправке говорится, что "если по крайней мере одна треть государств-членов считает, что прямые иностранные инвестиции могут повлиять на их безопасность или общественный порядок, то государство-член, в котором прямые иностранные инвестиции запланированы или завершены, должно в максимальной степени учитывать их замечания и мнение ЕК и представить письменное объяснение".

"Если эти замечания или мнения не соблюдаются, комиссия содействует диалогу между государствами-членами, которые представили свои замечания, и страной-участницей, в котором планируются или завершены прямые иностранные инвестиции", — говорится в проекте.