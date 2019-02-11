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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Газораспределительная инстанция — Регулирование "Северного потока-2" закрепили за Германией — Страны ЕС в Совете Евросоюза достигли компромисса по изменению газовой директивы, которая могла серьезно помешать проекту "Газпрома" "Северный поток-2" (Nord Stream 2). По данным "Ъ", этот вариант дает "Газпрому" шанс избежать серьезных негативных последствий для проекта, поскольку переговоры по применению директивы будет вести Германия. Но само принятие директивы все же может затруднить и затянуть начало эксплуатации газопровода.

— Россию и США сблизят талибы — Переговоры в Москве понравились Вашингтону и рассердили Кабул — Прошедшие на минувшей неделе в Москве переговоры афганских политиков с талибами вызвали неожиданный всплеск дипломатической активности. Спецпредставитель Госдепа США по Афганистану Залмай Халилзад приветствовал "Межафганский диалог" в российской столице и поддержал усилия Москвы на афганском направлении. О сближении позиций США и России сообщил и спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. На этом фоне отношения Москвы и Кабула, не участвующего в переговорном процессе, резко осложнились.

— Мошенники разместились на Google — В рекламе поисковика всплыли фальшивые банковские сайты — Проблема платной рекламы в Google, через которую мошенники размещают предложения перейти на их сайт и поучаствовать в конкурсах от имени крупнейших банков, всерьез обеспокоила полицию. Схема проста: для получения выигрыша мошенники просят заплатить определенную сумму и исчезают. Это нанесет ущерб репутации банков и кошельку их клиентов.

— Xiaomi зависли на таможне — Участники рынка узнали о задержании серых поставок — По данным участников рынка, российская таможня задержала поставки в Россию смартфонов китайского бренда Xiaomi на сумму 340 млн руб. Поставщик мог занижать таможенную стоимость за счет декларирования устройств под другим брендом — производящихся в Китае российских смартфонов Inoi. Задержание крупной партии может привести к росту цен на Xiaomi в независимой региональной рознице, считают эксперты.

— Счастье без труда — В Финляндии подвели итоги эксперимента по выплате безусловного базового дохода — Безусловный базовый доход улучшает благосостояние получателей выплат, но не влияет на занятость — к такому выводу пришли в министерстве соцзащиты и здравоохранения Финляндии, первой реализовавшей масштабный эксперимент в этой области.

— Дубликат бесценного груза вынут из реестра — Власти обещают улучшить клиентский опыт граждан за счет цифровизации — "Цифровой профиль гражданина" (ЦПГ) — его концепция одобрена на прошлой неделе рабочей группой по нормативному регулированию при АНО "Цифровая экономика" — изменит модель взаимодействия граждан, государства и компаний. Ведомствам придется перейти на реестровую модель хранения данных и отказаться от бумажных документов, нынешняя модель госуслуг по запросу тоже уйдет в прошлое — ее сменят "суперсервисы", автоматически учитывающие потребности граждан в конкретной ситуации.

— Контрактную систему делают продажной — Минэкономики и ФАС выступают за концентрацию торговли у операторов госзакупок — Минэкономики доработало проект закона "Об электронных торгах" — он предлагает продавать государственные и частные активы по общим правилам и только на восьми площадках, отобранных Минфином для госзакупок.

— Электронные полисы обошли бумажные — Мониторинг рынка страхования — По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в январе 2019 года было продано 1,3 млн электронных полисов ОСАГО, это 56% от всех продаж автостраховок в стране за этот месяц. Обязанность продавать полисы ОСАГО онлайн появилась у страховщиков с 1 января 2017 года. Спустя год, в январе 2018 года, доля электронных продаж ОСАГО составляла уже 39%.

— Периодически сливайся — С какими сложностями столкнется "Справедливая Россия" при укрупнении — Создание новой партии, претендующей на попадание в Госдуму в 2021 году, может стать главной интригой ближайшего года. Объединительные процессы анонсировали в "Справедливой России" и "Родине", но ни одна из них не хочет уступать место главного организатора. Прошлый опыт слияния партий показывает, что это неизбежно приводит к конфликтам и борьбе за влияние в региональных организациях.

— "Или мы уберем снег, или снег уберет нас" — Александр Беглов вывел на улицы Петербурга желтые жилеты — Прошедшие выходные петербургские чиновники и работники бюджетных учреждений провели с лопатами в руках. Разгребать последствия многолетнего недофинансирования системы уборки снега вышли и новые руководители города — врио губернатора Александр Беглов и руководитель его аппарата Любовь Совершаева. Эксперты сомневаются в успешности пиар-акции, в ходе которой бюджетники подменяют собой коммунальные службы.

— Россияне предпочитают защищать себя сами — РАНХиГС замерил эффективность контрольно-надзорных органов — Лишь треть россиян чувствуют себя защищенными от преступников, недобросовестных врачей, махинаций с персональными данными и от иных угроз жизненно важным ценностям, охраняемым законом, следует из результатов опроса РАНХиГС. Там считают, что контрольно-надзорным органам требуется такая же реформа, как в свое время была проведена в сфере оказания госуслуг.

— Ярославское "Яблоко" получит допуск на прошедшие выборы — Заксобрание решило исправить закон, не дожидаясь решения КС — В преддверии рассмотрения Конституционным судом (КС) жалобы ярославского отделения "Яблока" на областной закон о выборах заксобрание решило исключить из него оспариваемую норму. Летом 2018 года она позволила "Коммунистам России" и ЛДПР добиться в суде отмены регистрации списка "яблочников" на выборах в Ярославскую облдуму. Депутаты рассчитывают проинформировать КС о приведении областного законодательства в соответствие с федеральным перед заседанием по жалобе "Яблока".

— Строители космодрома Восточный слишком мягко сели — Президиум Мосгорсуда отправил дело о хищении 1,3 млрд руб. на новое рассмотрение — Как стало известно "Ъ", президиум Мосгорсуда по представлению заместителя генпрокурора РФ Валерия Петрова отменил решение апелляционной инстанции о смягчении приговора по делу о хищении 1,3 млрд руб., выделенных на обустройство космодрома Восточный.

— Судьбу мастера схода-развала решит генеральный прокурор — Надзорное ведомство настаивает на прекращении дела следователя и автомеханика — Как стало известно "Ъ", Генеральная прокуратура потребовала прекратить уголовное преследование следователя по особо важным делам калининградского управления СК Артура Гусельникова и его приятеля, мастера по регулировке схода-развала Иосифа Скосорева. Оба обвиняются в мошенничестве: по версии следствия, фигуранты незаконно помогали получать пенсию родственнику господина Скосорева.

— Побоище в колонии дошло до одеял — СК выясняет обстоятельства массовой драки в самарской ИК-5 — Куйбышевский межрайонный следственный отдел СК по городу Самаре возбудил уголовное дело о хулиганстве по факту сопровождавшихся поджогом имущества беспорядков в самарской исправительной колонии №5. В результате потасовки 17 осужденных были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия продолжает работать следственно-криминалистическая группа.

— Бывшему банкиру насчитали 2 млрд рублей — Экс-совладельца Стелла-банка обвиняют в особо крупном мошенничестве — Как стало известно "Ъ", арестованному бывшему совладельцу Стелла-банка Александру Ерхову предъявлено обвинение в мошенничестве. Следствие считает его организатором хищения из обанкроченного кредитного учреждения как минимум 2 млрд руб. Кроме того, Александр Ерхов подозревается в многомиллиардных хищениях еще из трех подконтрольных ему банков — Липецкого областного, Богородского муниципального и Уралприватбанка. Первые два также лишены лицензии, а последний был присоединен к Бинбанку.

— "Там против власти, а здесь против несправедливости" — Корреспонденты "Ъ" наблюдали, как участники "Марша разгневанных матерей" старались отделить эмоции от политики — По оценке столичной полиции, "Марш разгневанных матерей" в Москве собрал около 400 участников, которые прошли по бульварам от "Пушкинской" до "Кропоткинской". В ГУВД подчеркнули, что сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили общественный порядок и безопасность, хотя мероприятие не было согласовано столичными властями.

— Соцвыплаты не вписались в закон — Верховный суд отменил регламент, которым региональные чиновники делегировали предоставление льгот политрепрессированным — Власти Камчатского края администрировали получение льгот населением с нарушением законодательства, выяснила местная прокуратура. Чиновники делегировали полномочия по выдаче 20 видов выплат казенному учреждению, не сформировав госзадание. Надзорный орган добился в Верховном суде (ВС) России отмены регламента предоставления одной из госуслуг и намерен обжаловать остальные, что может поставить под угрозу выплаты населению. Представители Камчатки на суде указали, что подобной схемой пользуются и в других регионах России.

— Инвалидам за рулем отменяют прописку — Минтруд хочет выдавать им разрешения на парковку в любом регионе через сайт госуслуг — Инвалидам будут выдавать опознавательные знаки, позволяющие бесплатно парковаться в любом регионе России. Такое предложение содержит законопроект Минтруда.

— "Развитие кризиса в Венесуэле диктуется не имеющим тормозов грубым внешним воздействием" — Глава латиноамериканского департамента МИД РФ о различиях политики Москвы и Вашингтона — Острая фаза кризиса в Венесуэле спровоцировала обострение очередного противостояния России и США, обвиняющих друг друга в попытках вмешательства в ситуацию в Латинской Америке. Своим видением того, чем отличаются подходы Москвы и Вашингтона к региону, глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин поделился с "Ъ" в интервью, которое дал в письменной форме.

— Агрегаторы такси заказали госрегулирование — Самозанятым предложат электронные разрешения на перевозки — Экспертный совет при правительстве РФ представил концепцию регулирования агрегаторов такси. Ее авторы негативно оценивают уже принятый в первом чтении законопроект Госдумы, опасаясь, что он затормозит развитие рынка. В Совете Федерации увидели в концепции "верный посыл". Но эксперты предупреждают, что ее реализация может потребовать бюджетных расходов на ведение электронных реестров разрешений на перевозки, и разрабатывают свои идеи регулирования рынка.

— Тамань не сразу строилась — Минтранс затормозил решение по новому порту — Как выяснил "Ъ", несмотря на поддержку вице-премьера Максима Акимова, перспективы начала строительства сухогрузного района порта Тамань остаются неопределенными. По данным "Ъ", Минтранс в январе не выполнил поручения вице-премьера и не представил предложения по организационно-правовой и финансовой моделям Тамани, проекты инвестсоглашений и концессий.

— "Промышленные инвесторы" выгружают вагоны — Группа ИСТ с партнерами выкупила ПТК — Группа "Промышленные инвесторы" Сергея Генералова покидает транспортный бизнес: Первая тяжеловесная компания (ПТК), крупнейший оператор инновационных вагонов, продана группе ИСТ с партнерами. По сути, ПТК возвращается к прежним владельцам — в 2016 году господин Генералов покупал ее у Объединенной вагонной компании (ОВК), тогда подконтрольной группе ИСТ.

— С коллектора взыщут соразмерно обстоятельствам — Агентство "Сентинел" оштрафовали на 500 тыс. руб. за постоянные нарушения — Суд впервые оштрафовал коллекторское агентство на 500 тыс. руб. за нарушения при взыскании долгов. Это максимально возможная сумма штрафа, предусмотренная за нарушение закона о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ). Ранее агентство более 30 раз привлекалось к ответственности в рамках 230-ФЗ, что стало отягчающим обстоятельством. Юристы полагают, что подобная мера должна стать для компании последним предупреждением.

— НПФ "Открытие" меняет руководителя — Им может стать топ-менеджер "ВТБ Страхования" — В НПФ "Открытие", на спасение которого ЦБ потратил уже почти 150 млрд руб., может прийти новый руководитель — топ-менеджер "ВТБ Страхования" Михаил Моторин. Ему предстоит продолжить решать как старые, так и новые проблемы фонда, в частности, удержать клиентов, на которых уже нацелились другие крупные участники рынка.

— "Сигнал" заглушил миноритариев — Держатели акций завода не получили ни дивидендов, ни голосов — Держатели привилегированных акций ставропольского радиозавода "Сигнал" (предприятие концерна КРЭТ, входящего в госкорпорацию "Ростех") так и не получили дивиденды за 2017 год. По закону они теперь имеют право голоса, но воспользоваться этим для решения проблемы до сих пор не смогли, поскольку совет директоров не выносит вопрос на рассмотрение собрания акционеров.

— АЗС сыграют в карты — Клиенты банков активизируют борьбу с ценами на эквайринг — После того как снижение комиссий банков за эквайринг поддержал Владимир Путин, розничный бизнес развернул борьбу за это с новой силой. В частности, соответствующее обращение направил Минфину и ЦБ Российский топливный союз (РТС). Продавцы бензина просят ограничить размер комиссий, а полномочия по установлению максимальных тарифов за эквайринг возложить на ЦБ.

— Государство оплатит укорачивание SSJ — Но для МС-21 в бюджете пока средств не нашли — Правительство может увеличить субсидии для авиапрома: госфинансирование отрасли в 2019-2021 годах предложено поднять на 109,1 млрд руб., 38% из которых пойдет на НИОКР по разработке "укороченного" SSJ на 75 мест — более экономичного и менее зависимого от импортных комплектующих.

— Софт просят чистить помягче — Разработчики российского ПО недовольны новыми требованиями — Ассоциации разработчиков российского софта просят Минкомсвязь смягчить решение об исключении из реестра отечественного ПО продуктов, базирующихся только на иностранных платформах и не поддерживающих российскую альтернативу. Участники рынка опасаются, что выделенного времени в шесть месяцев на такой переход будет недостаточно. Кроме того, требование может создать проблемы для компаний, которые работают и в России, и за рубежом.

— Режиссеры перекусят на ходу — Никита Михалков и Андрей Кончаловский нашли партнера в "Шоколаднице" — Никита Михалков и Андрей Кончаловский, создавшие компанию "Мобильные технологии торговли" (МТТ) для работы на рынке вендинга, нашли партнера по этому бизнесу в лице совладельца "Шоколадницы" Симана Поваренкина. Новая компания рассчитывает установить несколько тысяч автоматов с едой, напитками и кофе. Этот рынок становится популярным среди инвесторов и его объем в России приближается к 40 млрд руб.

— Миллионы против туберкулеза — Государственный фонд инвестировал в разработчика лекарств — Созданная правительством Российская венчурная компания через Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) вложила более 300 млн руб. в проект по разработке препарата для лечения туберкулеза и онкологии. Взамен фонд получил долю в проекте. Но эксперты полагают, что, несмотря на наличие бюджетных инвестиций, при выходе на рынок продукт может столкнуться с административными барьерами.

— Ноутбуки загоняют в долги — Их продажи рекордно увеличились за счет кредитов — По итогам 2018 года продажи ноутбуков превысили 96 млрд руб., чего не наблюдалось последние четыре года. Продавцам техники удалось добиться таких показателей на фоне сокращения реальных доходов населения за счет того, что 40% покупок совершалось за счет кредитных средств или в рассрочку.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— "ВЭБ.РФ" даст инвесторам несгораемые суммы, чтобы заинтересовать их Россией — Гарантировать можно не только кредиты, но и вложения в капитал, и даже доходность — За шесть лет России предстоит потратить на национальные проекты 20,8 трлн руб., но федеральный бюджет готов дать лишь 13 трлн. Остальное нужно привлекать от частных инвесторов. Ситуация с инвесторами катастрофическая, без особых мер не удастся выполнить комплексный план развития магистральной инфраструктуры (цена транспортной части – 6,3 трлн руб.) более чем на 10%, переживает участник рынка инфраструктуры.

— Украинским гражданам придется выбирать президента из 44 кандидатов — Но почти половина из них – технические кандидаты и спойлеры, поясняют эксперты — Центризбирком Украины в пятницу завершил регистрацию кандидатов в президенты. На выборах 31 марта в бюллетени будет включено рекордное число претендентов – 44, почти вдвое больше, чем на предыдущих президентских выборах в 2014 г. (23 человека). Среди них все три фаворита предвыборных опросов – актер Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко, а также представляющий пророссийскую оппозицию бывший вице-премьер Юрий Бойко.

— Почему "Роснефть" видит в соглашении ОПЕК+ стратегическую угрозу — Руководитель "Роснефти" Игорь Сечин рассказал президенту Владимиру Путину, в чем риски от снижения добычи — Участники соглашения ОПЕК об ограничении добычи нефти и присоединившиеся к нему страны создали для США преференции. Это стало стратегической угрозой для развития российской нефтяной отрасли, написал главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин президенту России Владимиру Путину в конце декабря. О письме "Ведомостям" рассказали три федеральных чиновника. Это же письмо цитирует агентство Reuters.

— Иностранцам осталось пять дней?, чтобы встать на учет по "налогу на Google" — Если компании не успеют, пострадать может российский? бизнес — В эту пятницу, 15 февраля, заканчивается срок, когда иностранные компании, оказывающие электронные услуги российскому бизнесу, могут встать на учет в Федеральную налоговую службу (ФНС). По ее данным, на 8 февраля это сделали уже 280 компаний и еще 465 подали заявки, например IBM, Cisco, Qiwi, Siemens, NokiaSolutions.

— Всемирный банк рассказал об инновационности реформы накопительных пенсий в России — Российские власти планируют ее провести в следующем году — Старение населения станет испытанием для бюджетов большинства стран Восточной и Центральной Европы, констатирует Всемирный банк в рабочем докладе "Пенсионные системы с системами автоматического подключения: уроки для развивающихся экономик".

— За что не любит Всемирный банк человек, который может стать его президентом — Дэвид Мэлпасс много критиковал ВБ, пока не стал кандидатом в его президенты. Теперь он признал, что банк реформируется, и верит в его успех — Фирменный стиль Дональда Трампа – назначать руководителями той или иной структуры людей из числа самых ярых их критиков. Как пишет журнал Time, так Трамп поступил с бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере, министерством внутренних дел и т. д.

— Зачем государство финансирует открытие новых кинотеатров — Сборы русского кино выросли, но зрителей таким кинозалам не хватает — В России в 2018 г. открылось больше 350 кинотеатров, еще почти 60 закрылось, в результате их общее число увеличилось на 20% до 1893, сообщила "Невафильм Research". Но этот рост практически полностью был обеспечен кинотеатрами, реконструированными за федерального бюджета, подтвердила "Ведомостям" старший аналитик этой компании Ксения Леонтьева.

— У Дерипаски не будет права вето на решения нового совета директоров En+ — Большинство голосов в нем у независимых директоров и миноритариев — Совет директоров En+ (основана Олегом Дерипаской) 8 февраля собрался на первое заседание в новом составе после отмены санкций США в отношении компании. В соответствии с требованиями минфина США совет компании должен состоять из 12 членов (было девять), пяти комитетов. В нем девять независимых директоров и пока три кандидата со стороны Дерипаски, сказал представитель En+.

— Полуготовое жилье можно достроить по старым правилам — Правительство может сделать исключение при переходе строительной отрасли на эскроу-счета — Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил Минстрою и Минпромторгу до 1 мая 2019 г. представить предложения, которые позволили бы не применять проектное финансирование (счета эскроу) к достраиваемому жилью, говорится в проекте поручений Медведева после заседания президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам 28 января.

— "Яндекс.Маркет" арендовал коворкинг в центре Москвы — Это крупнейшая сделка на российском рынке гибких офисов за всю его историю — "Яндекс.Маркет" арендовал 3900 кв. м на 600 рабочих мест в коворкинге Workki на Зубовском бульваре, следует из сообщения консультанта сделки – компании JLL; это подтверждают представители "Яндекс.Маркета" и Workki. Условия сделки они не разглашают.

— В Москве пройдут испытания российского беспилотного трамвая — Его коммерческая эксплуатация может начаться уже в 2021 году — Российский разработчик беспилотных систем Cognitive Technologies и производитель транспортных средств "ПК Транспортные системы" разработали первый в России беспилотный трамвай и в ближайшее время начнут тестировать его на маршруте № 17 (Останкино – Медведково), рассказали "Ведомостям" представители компаний.

— МТС может уйти с Нью-Йоркской биржи — Компания задумалась над усилением присутствия на Московской бирже — МТС обсудит с инвесторами значимость листинга на NYSE и распределение акций в свободном обращении. Об этом говорится в сообщении компании. "Никаких решений на текущий момент мы не принимаем – только после консультаций с миноритариями", – сказал в пятницу президент МТС Алексей Корня.

— Еврокомиссия не будет контролировать "Северный поток-2" — На таких условиях Германия и Франция согласились одобрить поправки в европейскую газовую директиву — В пятницу, 8 февраля, Германия и Франция вынесли на обсуждение комитета стран – участниц ЕС объединенное предложение по корректировке проекта поправок в газовую директиву. Работа над документом продолжалась весь вечер накануне и закончилась лишь утром, говорит европейский чиновник. "Ведомости" ознакомились с содержанием предложения Германии и Франции, подлинность проекта подтвердили два видевших его человека.

— Кто такие фейкстеры — Эпоха цифровых технологий и интернета породила новый тип мошенников — Эпоха цифровизации и интернета породила новый тип мошенников – фейкстеров. Кто это такие, насколько их много, где они живут и как действуют?

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Рынок едет к нам — Минпромторг намерен вернуть на улицы российских городов палатки и ларьки — В России в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем во многих европейских странах. А производителей, которые хотят представить свои продукты на полках торговых сетей, гораздо больше, чем самих сетей и их магазинов, сообщил "Российской газете" заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. И рассказал, как Минпромторг намерен изменить ситуацию.

— Берлин и Париж сказали ЕС — "Северный поток-2": что стоит за демаршем Франции и твердой позицией Германии — Неожиданный демарш Франции, которая, как утверждали СМИ, могла перейти на сторону Брюсселя в вопросе об условиях реализации газопровода "Северный поток-2" и якобы собиралась поддержать блокирующие его поправки к европейскому энергетическому законодательству, оказался в итоге краткосрочным.

— В магазин за деньгами — Visa разрешит снимать наличные на кассах — Международная платежная система Visa направила российским банкам предписание, где призвала обеспечить техподдержку для сервиса по снятию наличных на кассах магазинов с ее карт. Система будет тестироваться в ближайшие месяцы, но полноценно заработает, скорее всего, не раньше конца года. Пока речь идет о том, что комиссии для клиентов за снятие наличных на кассах не будет.

— На что ставит ЦБ — Банк России повременит с изменением денежно-кредитной политики — Банк России, как и ожидали аналитики, сохранил ключевую ставку на уровне 7,75 процента годовых. Тональность релиза регулятора в целом осталась жесткой: ЦБ по-прежнему не указывает ни на сроки, ни на саму возможность перехода к смягчению денежно-кредитной политики. Пока что рано списывать со счетов вероятность еще одного повышения ставки, считают эксперты.

— Шкала одобрения — Международные агентства призвали инвестировать в Россию — Международное рейтинговое агентство Moody"s в ночь на 9 февраля повысило суверенный рейтинг России со спекулятивного уровня Ba1 до инвестиционного Baa3 со стабильным прогнозом. Таким образом, вся "большая тройка" агентств (включая S&P и Fitch) признала Россию инвестиционной страной.

— Слово президента — Объявлена дата послания Федеральному собранию — Президент огласит послание Федеральному собранию 20 февраля в Москве. Точное место проведения мероприятия в Кремле пока не называют.

— Код рождения — Цифровой профиль протестируют на банковских кредитах — Пилотным сервисом проекта создания цифрового профиля гражданина станет выдача банковских кредитов без заполнения анкет и предоставления бумажных документов. Об этом стало известно по итогам заседания рабочей группы при АНО "Цифровая экономика", которое состоялось на площадке Минэкономразвития.

— Первый пошел — В понедельник семь регионов переходят на цифровое вещание — В семи российских регионах в понедельник стартует первый этап перехода на цифровое эфирное вещание.

— В багаже кошки скребут — "Аэрофлот" меняет правила перевозки животных — С 14 февраля 2019 года авиакомпания "Аэрофлот" меняет правила перевозки животных в салонах самолёта. С четверга на борт можно взять сумку-переноску для животных, размером в сумме трех измерений не больше 126 сантиметров (раньше допускалось 135 сантиметров), жесткий контейнер по длине, высоте и ширине не больше 44х30х26 сантиметров (ранее допускалась сумма трех измерений 125 сантиметров).

— Застройщик разведет мальков — Правительство введет штрафы за нанесение вреда водной фауне — Люди и компании, которые при строительстве, капремонте или внедрении каких-либо технологических процессов навредят водной фауне, а также среде ее обитания, будут оштрафованы за нарушение законодательства о рыболовстве. Законопроект с такими поправками в КоАП правительство внесло в Госдуму 9 февраля.

— "Сколково" без границ — Дмитрий Медведев обсудил с Аркадием Дворковичем инновационные планы — Пять исследовательских центров крупные российские и иностранные компании планируют открыть в 2019 году в "Сколково".

— Держите ружье правильно — Ужесточение законодательства ощутят на себе только нарушители — Разработка новых и доработка уже действующих законодательных и нормативных актов, касающихся оборота гражданского оружия, не ущемит права законопослушных владельцев ружей, карабинов и травматических пистолетов.

— В поддержку географии — Русское географическое общество раздаст медиагранты — Граждане и организации могут получить гранты на медийную поддержку исследовательских работ Русского географического общества (РГО).

— Пожарный случай — МЧС ждут серьезные структурные изменения — МЧС России готовится работать по-новому. Ликвидированы региональные центры, созданы департаменты медицины и связи, а также главное управление пожарной охраны. Новшества серьезные, сродни переформатированию всего ведомства.

— Идем на обгон — Москва вышла в мировые лидеры по числу автомобилей каршеринга — Бурное развитие рынка каршеринга вывело Москву в мировые лидеры по объемам этого рынка — автопарк арендных автомобилей российской столицы сегодня уступает только Токио, опережая Пекин и Шанхай. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговой компании Frost & Sullivan.

— Откуда фальстарт?— Россия готовит десант на Луну, но день и год в "Роскосмосе" не называли — Заявленная в России космическая лунная программа не отменяется и не форсируется, а проходит необходимые в подобных случаях этапы экспертных оценок и согласований. И какого-то одного документа, плана, а тем более графика с точными сроками высадки первой и последующих экспедиций на Луну в "Роскосмосе" нет.

— Зачет для букваря — На повторную экспертизу ушли почти 500 школьных учебников — Члены научно-методического совета по учебникам при Минпросвещения России направили на дополнительную экспертизу 490 учебников, поступивших на рассмотрение совета. Как рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства, по итогам экспертизы учебники с положительными отзывами смогут попасть в федеральный перечень.

— Будут генералами — У главного госавтоиснпектора появилось три новых заместителя — Президент подписал указ о новых назначениях в МВД. В частности, начальнику Госавтоинспекции МВД России назначены три новых заместителя. А министру МВД назначили нового помощника.

— Адмирал с гранатой — Константин Косачев ответил на заявления из Пентагона — Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев предостерег общественность от несерьезного отношения к заявлениям американского военно-политического истеблишмента, в частности, руководителя военно-морскими операциями ВМС США адмирала Джона Ричардсона. Накануне тот призвал нанести "упреждающий удар" по России и Китаю.

— Руководители химичили по-крупному — Завершен допрос свидетелей обвинения по уголовному делу о хищении 86 млрд рублей с "Тольяттиазота" — В уголовном деле о многомиллиардных хищениях на "Тольяттиазоте" завершился важный этап: на заседаниях 30 января — 1 февраля закончен допрос всех свидетелей обвинения.

— Когда власть не спит — Бастрыкин защитил пермского ветерана от произвола коллекторов — Очень быстрая и суровая реакция последовала на действия микрофинансовой организации, которая обманула гражданку и подняла руку на 90-летнего ветерана войны.

— Слезть с пальмы — Белорусские чиновники предложили очистить молочные продукты от пальмового масла. А что российские?— Беларусь предложила полностью исключить использование заменителей молочного жира в молочных продуктах на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

— Пора на отдых — Нужно ли менять пенсионный возраст врачей и учителей — В случае изменения пенсионного возраста для учителей или врачей им должна быть обеспечена высокая пенсия, считают опрошенные "РГ" эксперты. Они не уверены, что нужно пересматривать систему досрочных пенсий для бюджетников.

— Вдовьи деньги — Пенсию назначат без суда — В Минобороны готовят поправки в действующие нормативно-правовые акты, определяющие порядок и размер выплат семьям погибших ветеранов боевых действий.

— Конфликт налицо — Почему реклама Reebok вызвала волну негатива в России — 7 февраля российское представительство компании Reebok разместило в своём аккаунте в Instagram несколько рекламных модулей из адаптированной международной кампании бренда.

— Авто в клетке — В Москве с 1 марта начнут штрафовать за остановку на "вафельнице" — В Москве с 1 марта начнут штрафовать автомобилистов за остановку на "вафельной" разметке, нанесенной уже на 103 проблемных перекрестках. Но наказывать в автоматическом режиме пока будут только за блокирование одного перекрестка в центре города на пересечении Садового кольца и Орликова переулка, сообщили "РГ" в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

— Последняя "желтая" капля — Почему Франция отозвала своего посла из Италии — Такого серьезнейшего дипломатического кризиса между Парижем и Римом не было с 1940 года, когда Италия объявила войну Франции. Впервые за многие десятилетия в принципе более или менее безоблачного соседства Париж отозвал своего посла в Риме Кристиана Массе "для консультаций", что между странами, союзниками по Евросоюзу, а также членами НАТО означает, если не наивысшую, то где-то около этого степень недовольства.

— А снег идет — В штате Вашингтон из-за погодных аномалий ввели осадное положение — Заголовки на первых полосах газет штата Вашингтон саркастично замечают "Устали от снега? Извините, придется потерпеть, новый снегопад на подходе". Идущий из Канады вдоль тихоокеанского побережья арктический циклон принес в регион за последние дни больше снега, чем обычно в тех местах выпадает за целый год, и вынудил штат фактически ввести чрезвычайное положение. Только в минувшую субботу толщина снежного покрова составила в районе Сиэтла 15-20 сантиметров, что для этих мест очень много.

— Непрошенный подарок — США пытаются ввезти в Венесуэлу гуманитарную помощь в обход властей страны — США доставили на территорию Колумбии первую партию некой гуманитарной помощи, предназначенной для Венесуэлы. Груз пока находится на складах в колумбийском городе Кукута, который расположен на северо-востоке страны и является одним из немногих официальных переходов на границе с Венесуэлой. Центр по распределению этой помощи открыл посол США в Колумбии Кевин Уитакер.

— Возвращение в Эрзурум — В Турции откроют дом-музей Пушкина — Власти турецкого города Эрзурум откроют музей Пушкина в доме, где останавливался поэт. Об этом рассказал посол России в Турции Алексей Ерхов.

— Новые формы агитации — Националисты в Киеве напали на отделение полиции — Предвыборная кампания на Украине приобретает силовую составляющую: в Киеве митингующие неонацисты пошли на столкновение с полицией и штурмовали отделение, чтобы освободить "побратимов".

— Маша и МИД — Мария Захарова рассказала "РГ" о дипломатической кухне и рецептах любимых блюд — Мы встретились с официальным представителем МИД России Марией Захаровой накануне Дня дипломатического работника (10 февраля).

— Остров спорта — На Сахалине стартовали первые зимние Международные игры "Дети Азии" — Первые зимние Международные игры "Дети Азии" открылись с зажжения огня на маяке — символа Сахалина — который специально установили на стадионе. Однако некоторым участникам игр они запомнятся не только этим. Сейчас в Южно-Сахалинске стоят 30-градусные морозы. Для спортсменов из Непала снег и лед — настоящая экзотика. Всего на играх выступят почти 1300 атлетов из 20 стран мира.

— Отправили на мороз — 81-летнего больного пенсионера выставили из больницы — В Петрозаводской больнице скорой медицинской помощи проводят служебную проверку. Поводом стал беспрецедентный случай, который произошел с 81-летним блокадником из Суоярви. Его на скорой отправили в больницу с подозрением на воспаление легких. А там пожилого человека, который уже плохо видит, отпустили домой — за 130 километров. Случилось это вечером.

— Требуется детвора — Мест в детсадах Новодвинска оказалось больше, чем малышей — В Новодвинске сократили воспитателей детсадов. Заговорили и о возможном закрытии самих дошкольных учреждений. Проблема в том, что на все десять садиков в городе с 38-тысячным населением стало не хватать детей. Причины разные: от переездов и снижения рождаемости до промашек с расчетами.

— Роковое утро — В Кузбассе за один день произошли сразу две трагедии с горняками — В Кузбассе родственники и близкие прощаются с погибшими в авариях горняками — в один день на двух шахтах в Кемеровской области произошли трагедии.

— "Лада" для новичков — Автошколы смогут заказать себе специальные учебные седаны — Тольяттинский автозавод начал принимать заказы от автошкол и водителей-инструкторов на специальную учебную версию седана Lada Granta. Впервые завод выпустит такой автомобиль в заводских условиях и даст гарантию производителя на три года или сто тысяч километров. Раньше такой "апгрейд" вазовских машин делали только специализирующиеся на таком виде деятельности фирмы.

— Споткнулись на ремонте — Житель засудил УК за полученную травму — Апелляционная инстанция подтвердила законность решения, вынесенного районным судом по иску местного жителя. Он обвинил УК в некачественном проведении ремонта, из-за которого получил травму и был вынужден пройти курс лечения.

— Книга из гранита — Открыта памятная доска Даниилу Гранину — В Петербурге открыли памятную доску на доме, где жил писатель Даниил Гранин. У здания на Малой Посадской улице, известного как жилой дом Литфонда, или Писательский дом, в субботу днем собрались около сотни человек.

— На все готовое — Популярность у покупателей набирают квартиры с ремонтом и мебелью — Меблированные квартиры — новый и перспективный тренд на рынке недвижимости. Подобных проектов становится все больше, правда, пока в основном в Москве. Сначала интерес покупателей стали вызывать готовые квартиры, с отделкой. Теперь же девелоперы пошли дальше и стали предлагать уже меблированное жилье.

— Вызов капитала — Третий этап амнистии капиталов, который начнется с марта, вернет в российскую юрисдикцию значительные активы, но не сможет до конца решить проблему популярности регистрации крупных российских компаний в зарубежных офшорах и масштабного вывода капиталов.

— Государство платит — Безусловный доход к поиску работы не имеет отношения — В Финляндии подвели итоги эксперимента по выплате базового дохода безработным. Результаты сюрприза не принесли: выплата снимает стресс, но к поиску работы не стимулирует, сообщило финское бюро социального обеспечения народонаселения Kela.

— Не рядовой солдат — Прототипу майора Вихря легендарному разведчику Алексею Ботяну исполнилось 102 года — Интересно, в каком темпе движется время для человека, которому уже за 100. Наверно, очень быстро? Кажется, что неимоверно быстро. Вроде бы только недавно Алексей Николаевич Ботян пригласил 100 своих друзей на юбилей. Пришли, что бывает редко, все сто, и как здорово и даже весело провели мы тогда этот праздник. И вот уже 102. Возраст такой, что каждый день рождения — юбилейный.

— Поговорим?— Итоговое собеседование пройдут 1,5 миллиона девятиклассников — Почти 1,5 миллиона девятиклассников будут 13 февраля сдавать итоговое собеседование по русскому языку. Об этом на пресс-конференции в "РГ" рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

ИЗВЕСТИЯ

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— Общий сбор: у российских авиакомпаний хотят отобрать привилегии — Отказ от льготной стоимости услуг аэропортов может привести к росту цен на билеты — Российские авиакомпании могут лишиться права на льготную стоимость аэропортовых услуг на международных рейсах. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала предложение по выравниванию тарифов для отечественных и иностранных перевозчиков. Об этом "Известиям" сообщил замглавы службы Александр Редько.

— Перевод по карте: Ярошенко добивается направления в тюрьму соседнего штата — Российский заключенный рассказал о продолжающейся голодной забастовке в "Данбери" и обвинениях в его адрес — Российский летчик Константин Ярошенко, приговоренный в США к 20 годам тюремного заключения, просит перевода из тюрьмы "Данбери" в пенитенциарное учреждение "Алленвуд", штат Пенсильвания. Об этом "Известиям" рассказал сам заключенный.

— Вот это номер: начнут ли россияне получать деньги по телефону — Банки предложили рецепт от зарплатного рабства — Законопроект о решении проблемы так называемого зарплатного рабства будет подготовлен уже в этом году. Возможные варианты обсуждают банкиры и депутаты, сообщил "Известиям" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

— Арабика в Перми не варится: продажа "Новомета" саудитам застопорилась — В ФАС до сих пор не направлена заявка на согласование сделки по покупке доли "Роснано" в уральской компании — Неоднократно анонсированная сделка по продаже доли "Роснано" в компании "Новомет-Пермь" находится под большим вопросом. Новыми владельцами должны стать Российский фонд прямых инвестиций совместно с саудовской государственной нефтяной компанией Saudi Aramco. В ФАС "Известиям" сообщили, что соответствующего ходатайства от сторон они не получали.

— "Оценка "Белых касок" — ярчайший пример политического лицемерия" — Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов — об отличиях в работе дипломатов и представителей спецслужб и предотвращении терактов — Контакты между Россией и западными странами в рамках борьбы с терроризмом активно возобновляются. Об этом в интервью "Известиям" по случаю Дня дипломатического работника 10 февраля сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

— Родитель, будь бдителен: в России могут появиться профессиональные семьи — В стране прорабатываются новые формы устройства сирот — В России могут появиться профессиональные приемные семьи для воспитания тяжелобольных ребят и сложных подростков, для которых нет кандидатов-усыновителей, а также временного размещения малышей вместо казенных учреждений. Профессиональные родители будут воспитывать детей по временному договору, но при этом не смогут выбрать ребенка. Возможность появления института профессиональных приемных семей сейчас обсуждают в Минпросвещения, рассказали "Известиям" в ведомстве. За рубежом уже есть положительный опыт такой практики.

— Коктейль по рецепту: персонально подобранные бактериофаги помогут победить инфекции — Коктейль из вирусов может спасти жизнь пациентам, которым уже не помогают антибиотики — Врачи Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского Минобороны РФ совместно с учеными восстановили методику создания коктейлей из бактериофагов. Разработанная терапия стала единственным способом вылечить человека с инфекцией, вызванной супербактерией. И это уникальная возможность побороть болезнь, которую не берут никакие антибиотики. Терапия уже перешла в стадию клинической практики.

— За ними придут: рейтинг Moody's повысит популярность российских бумаг — Теперь три основных рейтинговых агентства мира признают экономику РФ устойчивой — Международные фонды отреагируют на решение Moody's повысить рейтинг РФ увеличением инвестиций в российские ценные бумаги. Так считают опрошенные "Известиями" эксперты. Агентство Moody's последним из тройки крупнейших рейтинговых компаний мира признало состояние отечественной экономики устойчивым. Суверенный кредитный рейтинг России впервые за последние годы был повышен до инвестиционного уровня со стабильным прогнозом.

— Налог на выход: с начала года из тени выведено 20 тысяч самозанятых — В первые недели нового налогового режима граждане активно получали новый статус — За пять недель работы нового налогового режима для самозанятых в этом качестве зарегистрировалось более 20 тыс. человек. Об этом "Известиям" рассказал глава "Опоры России" Александр Калинин. Ассоциация принимала участие в разработке новшества и имеет информацию от налоговиков по его реализации.

— Дела житейские — О чем будет послание президента 20 февраля — Выбор даты оглашения послания Федеральному собранию обусловлен рабочим графиком президента, сообщил "Известиям" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что в прошлом году Владимир Путин выступал перед парламентом весной, но связано это было с предстоящими выборами. Опрошенные "Известиями" эксперты считают, что лейтмотивом обращения, запланированного на 20 февраля — Всемирный день социальной справедливости, — станут темы защиты граждан и борьбы с бедностью и безработицей.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Президент обратится по-рабочему — Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля. По данным источников РБК, нынешнее послание в отличие от прошлогоднего, когда президент рассказал о новейшем российском оружии, будет носить рабочий характер.

— Российский трубопровод обогнул Газовую директиву — На совещании постпредов ЕС Германия и Франция заключили компромисс, который предполагает, что газопровод "Газпрома" "Северный поток-2" не будет заблокирован. Но требования к этой трубе и стоимость ее строительства могут вырасти.

— Профицит пришел с Востока — "Разворот на Восток" и растущие цены на нефть помогли России вернуть позиции нетто-экспортера в торговле с Китаем. В последний раз экспорт в Китай превышал импорт более десяти лет назад, в 2006 году.

— Пошлина не отбила аппетит у потребителей — Несмотря на снижение порога беспошлинного ввоза с начала 2019 года, количество покупок в иностранных магазинах увеличилось на 20-25%. Но российским продавцам премиальных товаров также удалось нарастить число клиентов.

— "Платон" переведен на хинди – Компания-оператор "Платона", совладельцем которой является Игорь Ротенберг, начала внедрение системы оплаты проезда на базе ГЛОНАСС на автомагистрали Нью-Дели— Мумбаи. Ее эксплуатация в Индии может приносить до $2-3 млрд в год.

— Рыбу снимают с заграничного крючка — Росрыболовство впервые лишит квот на добычу рыбы компании, которые, по мнению ФАС, незаконно контролировались иностранными инвесторами. Исключением может стать одно предприятие, которое теперь принадлежит Глебу Франку.

— "Большой четверке" грозит полугодовая рецессия — Из-за безлимитных тарифов, отмены платы в роуминге по России, повышения ставки НДС и требований "закона Яровой" выручка сотовых операторов в первом полугодии может снизиться, прогнозирует Sberbank CIB. Но к концу 2019 года ситуация должна исправиться.

— Банкоматам помощь в кассу — VISA вслед за Mastercard запустит в России сервис по снятию наличных с карт на кассах магазинов. Платежные системы считают, что доступность кеша заставит россиян держать деньги на картах. В плюсах и минусах проекта для всех участников разбирался РБК.