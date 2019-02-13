ВАШИНГТОН, 13 фев /ПРАЙМ/. США ведут обсуждение ситуации в Венесуэле с Россией, но результатов пока нет, заявил представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

"Мы ведем кое-какие разговоры с русскими и уверен, что будут еще разговоры, но не могу сказать, что они до нынешнего момента принесли что-либо хорошее", — сказал Абрамс, выступая в конгрессе.

"Думаю, что русские на данном этапе не вкладывают новые деньги в Венесуэлу, поскольку беспокоятся о выплатах по уже вложенным деньгам", — добавил он.

По его словам, в случае перехода власти к оппозиции и снятия санкций США новому правительству Венесуэлы вряд ли придется обращаться за кредитами или финансовыми услугами к "Роснефти" или российским банкам.

"Если будет свободно избранное правительство, которое сможет вновь вести дела с Всемирным банком и МВФ и широкой программой международной поддержки, то роль России уменьшится очень быстро", — считает Абрамс.

Ранее действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в интервью РИА Новости, что Венесуэла выполнит все финансовые обязательства перед Россией и Китаем.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо временным лидером страны. Россия и Китай заявили, что поддерживают Николаса Мадуро в качестве законного президента страны. Властные структуры до настоящего времени находятся в руках Мадуро, армия также заявила о его поддержке.