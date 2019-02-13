МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. "Лаборатория Касперского" зафиксировала значительный рост фишинговой активности злоумышленников в преддверии Дня святого Валентина: число таких сайтов выросло в глобальной сети вдвое, говорится в сообщении компании.

"Сравнительный анализ количества подобных угроз в первой половине февраля 2018 года и в первые две недели этого месяца в 2019 году показал, что число попыток переходов по фишинговым ссылкам увеличилось более чем в два раза — с 2 миллионов в прошлом году до 4,3 миллиона в текущем. В Рунете объем фишинга вырос… с 396 тысяч зафиксированных попыток перехода на поддельные веб-страницы в начале февраля 2018 года до 476 тысяч в феврале 2019 года", — говорится в сообщении "Лаборатория Касперского".

Как отмечает компания, фишинг традиционно направлен на то, чтобы выманить у пользователя конфиденциальные сведения, например — данные банковских карт. Темы, которые для этого используют злоумышленники, варьируются от предложения заказать цветы до регистрации на сайтах онлайн-знакомств.

Наибольшей популярностью у мошенников в период предпраздничного ажиотажа пользуются предложения, где можно заказать подарок близкому человеку или приобрести медицинские препараты. "При этом при попытке купить какой-либо из предлагаемых на фишинговых сайтах товаров платежные данные пользователя неизбежно оказываются скомпрометированы — попадают в руки злоумышленников", — говорится в сообщении.

Отмечается, что часто злоумышленники в своих письмах призывают пользователей действовать немедленно: не упустить "специальное предложение", "лимитированную коллекцию", срок "акции". "Такие вещи должны настораживать, особенно если сообщение отправлено незнакомым адресантом", — отмечает компания.

"Не стоит поддаваться эмоциям, каким бы привлекательным ни было предложение. Не стоит открывать вложения и переходить по ссылкам в подозрительных письмах и, разумеется, не стоит оставлять никаких личных данных на страницах, в легитимности которых вы не уверены. В интернете всегда надо быть начеку: не поддаваться на крайне щедрые предложения, а также проверять источники — например, действительно ли та или иная компания организует акцию", — говорится в сообщении.